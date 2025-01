In Amerika ist es eine weitere Woche, auf die man stolz sein kann!

Philip Giraldi

In der vergangenen Woche ist in Washington etwas Gutes passiert, was darauf hindeutet, dass das Jahr tatsächlich mit einer guten Note enden könnte, ohne dass Joe Biden den Dritten Weltkrieg auslöst und alle Gefängnisse des Landes für die Rehabilitation der Insassen auf der Straße öffnet, wo sie zweifellos neue Fähigkeiten lernen werden. Erfreulich war, dass Biden – vielleicht mit ein wenig Hilfe seiner Freunde, um sicherzustellen, dass er seinen Namen richtig schreibt – ein Gesetz unterzeichnete, das den Weißkopfseeadler zum offiziellen Vogel der Vereinigten Staaten von Amerika macht. Der Adler begleitet die amerikanische Republik praktisch seit ihrer Gründung, er erscheint auf dem Großen Siegel, auf verschiedenen Dokumenten und sogar auf der Währung, aber er wurde nie offiziell zum Nationalvogel ernannt.

Alle Ehre gebührt dem großen Weißkopfseeadler, aber es sei daran erinnert, dass Benjamin Franklin einmal vorschlug, dass die beste Wahl für den Nationalvogel der wilde Truthahn wäre. Und Biden hat immer noch Zeit für Unfug, einschließlich der möglichen Veredelung von Truthähnen oder sogar der Ausstellung einer Begnadigung für sich selbst, weil er die Verfassung der Vereinigten Staaten vier Jahre lang ignoriert hat. Und Joe könnte sich durchaus dafür entscheiden, Hillary Clinton präventiv für all die geheimen E-Mails und anderen Dokumente zu begnadigen, die vor zehn Jahren irgendwie aus ihrem Haus und Büro verschwunden sind. Aber abgesehen davon ist es irgendwie beruhigend, immer wieder sagen zu können: „Nur noch drei Wochen Biden und Harris“, obwohl das Potenzial für weitere Schäden an der Bill of Rights enorm bleibt.

Joe und seine unerschütterliche Bande von Lügnern haben zwei Kriege angezettelt, an denen die Vereinigten Staaten eigentlich kein Interesse hatten, indem sie sowohl die Ukraine als auch Israel bewaffnet und finanziert haben. Israel hat sich mit einem geschickten Völkermord am palästinensischen Volk bedankt, während Kiew etwas ungeschickt damit beschäftigt ist, die USA und die NATO in einen offenen Krieg gegen Russland hineinzuziehen, der zu einem nuklearen Dritten Weltkrieg führen würde – es ist also noch Zeit, Joe! Und dann ist da noch der neue Krieg in Syrien, wo die von den USA bewaffneten und ausgebildeten Milizen gegen ähnlich bewaffnete und ausgebildete Milizen kämpfen, die von den Türken kontrolliert werden, die sich anschicken, das, was einmal ein Ort namens Syrien war, mit den Israelis zu teilen. Die Zionisten planen seit vielen Jahren die Ausrottung der Libanesen und Syrer sowie der Palästinenser, um ein Groß-Israel zu schaffen.

Aber Joe und seine Kumpels sind offenbar nicht damit zufrieden, zwei Kriege angezettelt zu haben, wenn es so viele andere Orte gibt, die eine strenge Dosis der alten „auf Regeln basierenden internationalen Ordnung“ brauchen, um ihre Häuser in Ordnung zu bringen. China ist die Nummer eins auf der Liste, da es die Vereinigten Staaten und die Europäer wirtschaftlich überflügelt. Und man kann immer die Ausrede benutzen, dass es das gute alte Taiwan bedroht, um einen Schießkrieg anzuzetteln. Und dann ist da noch der Iran, jedermanns Favorit, wenn es um die Frage geht „wer ist der Nächste auf der Liste?“ Israel hat mit dem Einverständnis der USA die Hisbollah und Syrien ausgeschaltet, um die Tür zur Zerstörung des nicht existierenden iranischen Atomwaffenprogramms zu öffnen. Sowohl Biden als auch der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu haben diese Option offen erörtert, da sie die Bombardierung der iranischen Militärbasen sowie der technischen Forschungseinrichtungen bedeuten würde. Donald Trump hat ähnliche Gespräche mit Netanjahu geführt.

Es ist interessant zu sehen, wie sich die Angriffe auf den Iran entwickeln könnten, und sie könnten in etwa nach dem Muster der Ereignisse in Syrien ablaufen. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass bei einem israelischen Bombenangriff auf eine strategische syrische Militäranlage in der Nähe der Stadt Tartus etwas Unerwartetes passiert ist. Israel bombardiert Syrien seit dem Sturz der Regierung von Bashar al-Assad ununterbrochen und zielt dabei insbesondere auf Standorte oder Waffenlager, die die neue Regierung zur Verteidigung oder zur Herstellung ihrer territorialen Integrität nutzen kann. Bei der fraglichen Bombardierung wurde eine taktische Nuklearwaffe eingesetzt, von der viele vermuten, dass sie die syrische Militäreinrichtung, in der unter anderem Scud-Boden-Boden-Raketen gelagert sind, vollständig auslöschen sollte. Eine gewaltige Explosion wurde auf Seismographen in fünfhundert Meilen Entfernung bis nach Iznik in der Türkei registriert. Die Explosion könnte durch die Detonation der zahlreichen in der Anlage gelagerten Waffen ausgelöst worden sein, und der Verdacht erhärtet sich, dass Israel, das wie immer von Washington geschützt wird, selbst wenn es Massenmorde begeht oder sich über internationale Konventionen über verbotene Waffen hinwegsetzt, weiterhin glaubt, dass es alles tun und mit allem davonkommen kann.

Selbst wenn Biden keine neuen Türen für einen weiteren Einsatz des US-Militärs öffnet, besteht die große Gefahr, dass es ihm gelingt, den neuen Präsidenten Donald Trump in die aktuellen Konflikte hineinzuziehen. Trump ist der Anwendung von Gewalt nicht abgeneigt, wenn er sie für die beste Option hält. In letzter Zeit hat er einige lächerliche Dinge gesagt und behauptet, dass die Vereinigten Staaten den „Besitz und die Kontrolle von Grönland“ als „absolute Notwendigkeit“ für die Aufrechterhaltung der amerikanischen „nationalen Sicherheit“ und der „Freiheit in der Welt“ betrachten. Das hat natürlich die Menschen verärgert, die tatsächlich in Grönland leben und sich nun fragen, wie sie die Freiheit weltweit blockieren.

Die Erklärung zu Grönland kam, nachdem Trump in einem Gespräch in Mar-a-Lago den kanadischen Premierminister Trudeau zum „Gouverneur“ degradiert und Kanada als 51. Staat der „Union“ der Vereinigten Staaten bezeichnet hatte, was „Steuern und militärischen Schutz sparen“ würde. Trump hat auch damit gedroht, den Panamakanal zu übernehmen, und als Reaktion auf die Erklärung des Präsidenten von Panama, dass jeder Zentimeter des Panamakanals Panama gehöre, getwittert: „Das werden wir ja sehen“. Daraufhin veröffentlichte Trump auf seiner Website eine Grafik mit der Aufschrift „Welcome to the United States Canal!“ über einem Bild der amerikanischen Flagge, die über einer Schleuse im Panamakanal weht. Trump hat angeblich auch privat erwogen, in Mexiko einzumarschieren, um die Drogenkartelle an der US-Grenze zu bekämpfen und amerikanische Soldaten einzusetzen, um illegale Einwanderer an der Überfahrt zu hindern.

Trumps Unwissenheit darüber, wer was im Nahen Osten tut, ist erstaunlich, aber sie ist weitgehend auf seine persönliche und familiäre Verbundenheit mit dem Zionismus und insbesondere auf seine Abhängigkeit von jüdischen Milliardären zurückzuführen. Die serienmäßige Ernennung israelfreundlicher Kandidaten für die Schlüsselpositionen im Kabinett, in denen in den nächsten vier Jahren Entscheidungen getroffen werden, die sich auf Israel auswirken, wird sowohl die Politik prägen als auch garantieren, dass Trump mit Israel auf Kurs bleibt, so wie es Joe Biden tat, als er von seinen eigenen jüdischen Neokonservativen umgeben war. Trump hat bereits geschworen, dass im Nahen Osten „die Hölle los sein wird“, wenn die verbleibenden israelischen Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, nicht bis zu seiner Amtseinführung am 20. Januar freigelassen werden.

Auch israelische Regierungsvertreter, darunter Netanjahu, können es kaum erwarten, dass der derzeitige Außenminister Antony Blinken durch den Kongressabgeordneten Marco Rubio aus Florida ersetzt wird. Blinken hat sich voll und ganz als Werkzeug Israels erwiesen, aber er strahlt eine gewisse Zurückhaltung aus. Rubio zeigt keine solche Zurückhaltung und sagt sehr deutlich, was er für wahr hält. Kürzlich bezeichnete er die Hamas als „Tiere“ und machte deutlich, dass sie „zu 100 %“ für alle Toten in Israel und im Gazastreifen während des derzeitigen Krieges verantwortlich ist. In dem Moment, in dem er die Kontrolle übernimmt, wird es den von Trump oft zitierten „maximalen Druck“ auf die Hamas geben, sich zu ergeben oder die Konsequenzen zu tragen. Die Trump-Administration wird Israel mit bunkerbrechenden Bomben und allem, was sonst noch nötig ist, versorgen, um jeden zu töten, der als Feind des jüdischen Staates angesehen wird. Trumps Kandidat für das Amt des Verteidigungsministers, Pete Hegseth, hat gesagt: „Wer Amerika liebt, sollte auch Israel lieben.“ Er wird das untermauern, indem er Israels militärische Bedürfnisse, wie sie von Netanjahu definiert wurden, erfüllt.

Das war’s also! Das alte Jahr endet sowohl mit einem Knall als auch mit einem Wimmern. Joe Biden hat noch reichlich Gelegenheit, die Hölle heiß zu machen und Trump mit bestimmten politischen Maßnahmen in Verbindung zu bringen, insbesondere wenn es um die Fortsetzung „nutzloser“ Kriege geht. Trump seinerseits wird sein Amt im Besitz Israels antreten und von seinem kriegerischen Kabinett an der Nase herumgeführt werden. Die tatsächlichen Bedürfnisse und Interessen des amerikanischen Volkes werden, wie üblich, für die Politiker unsichtbar sein und in der Masse untergehen.