In Amsterdam sind tausende Bürger auf der Straße, um gegen die COVID-Maßnahmen zu demonstrieren. Der Staat empfängt sie mit Hunden und Schlagstöcken (Videos)

Die Polizei hat auf dem Museumplein massiv eingegriffen. Dort fand heute eine Demonstration gegen die Corona-Politik statt, aber der Bürgermeister Halsema von Amsterdam kündigte eine Notverordnung an. Das bedeutet, dass sich dort niemand mehr aufhalten durfte. Viele tausend Demonstranten waren anwesend.

Mehrere Demonstranten wurden schwer verprügelt. Die Menschen wurden auch von Polizeihunden in gejagt, wie im folgenden Video zu sehen ist.

NOW – People mauled by police dogs, beaten with batons at unauthorized protest against Covid restrictions in #Amsterdam.pic.twitter.com/BR5pUBqHuc — Disclose.tv (@disclosetv) January 2, 2022

Ein anderer Film zeigt, wie jemand mit einem Knüppel auf den Kopf geschlagen wird und benommen zu Boden fällt.

Wat is de geweldsinstuctie vandaag @POL_Amsterdam ?

Is je mond nog steeds je “krachtigste wapen”.

Of mag er gewoon op los geslagen worden?#Museumplein @POL_Lnd_Eenheid pic.twitter.com/VfU937xzBf — Eleanor Exposing Wonderland (@ExposingWonderl) January 2, 2022

Eine enttäuschende, unnötige und herzzerreißende Aktion der Polizei, aber schauen Sie sich all die wunderbaren Menschen an, die das sehen und wissen, was hier für uns alle auf dem Spiel steht: Freiheit! Antwortet Robert Jensen.

Teleurstellend onnodig en hartverscheurend optreden weer van de Politie, maar kijk toch eens naar al die prachtige mensen die het ZIEN en weten wat er hier voor ons ALLEMAAL op het spel staat: VRIJHEID! #Museumplein pic.twitter.com/CRULt3kaCB — Robert Jensen (@robertjensen) January 2, 2022

Rechtsanwalt Bart Maes hat angekündigt, dass er den Vorfall bei der Polizei anzeigen wird. Als Reaktion auf das Video, in dem ein Mann von einem Polizeihund ergriffen wird, sagt er: „Das ist wieder die Meldung Nummer eins. Ein weiterer Polizeihund. Lernt ihr denn nie dazu? Maes wird auch den Beamten anzeigen, der den Mann mit voller Wucht auf den Kopf geschlagen hat. „Das ist Bericht Nummer zwei“, sagt der Anwalt.

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft zwei Polizeibeamte wegen der Gewaltanwendung bei einer Corona-Demonstration am 14. März letzten Jahres auf dem Malieveld in Den Haag anklagen wird. Die OM hält die Gewalt, mit der sie einen Demonstranten festgenommen haben, für „unverhältnismäßig“.

Weitere Bilder aus Amsterdam vom heutigenb Tag.