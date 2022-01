Umfrage: Ein Drittel der Amerikaner ist bereit, Gewalt gegen die Regierung zu rechtfertigen

Die Verletzung von Rechten oder ein Militärputsch wurden als Rechtfertigung für die Gewalt angeführt.

Laut einer Umfrage der Washington Post und der University of Maryland waren 34 % der Befragten bereit, gewaltsames Handeln zu rechtfertigen – gegenüber 23 % im Jahr 2015 und nur 16 % im Jahr 2011. Die Zahl derjenigen, die sagten, Gewalt sei „niemals gerechtfertigt“, sank deutlich auf 62 % gegenüber 76 % im Jahr 2011.

Unter denjenigen, die bereit sind, Gewalt zu akzeptieren, wurden am häufigsten Umstände genannt, in denen die US-Regierung „Rechte oder Freiheiten verletzt oder wegnimmt“ oder „Menschen unterdrückt“ (22 %). Für den Fall, dass das Land „keine Demokratie mehr ist“, „zu einer Diktatur wird“ oder einen Militärputsch erlebt, gaben 15 % an, Gewalt sei gerechtfertigt.

„Die Begründungen der Befragten, warum sie Gewalt gegen die Regierung für vertretbar hielten, reichten von übertriebenen Coronavirus-Beschränkungen über die Entrechtung von Minderheitenwählern bis hin zur Unterdrückung von Amerikanern“, erklärte die Washington Post. Sie fügte hinzu, dass die Antworten auf eine offene Frage zu hypothetischen Rechtfertigungen „Autokratie“, „Tyrannei“ und „Korruption“ umfassten.

Trotz des Anstiegs der Zahl der Menschen, die anscheinend Gewalt gutheißen, gaben mehr als die Hälfte der 1101 Befragten (51 %) an, dass sie der Meinung sind, dass die gesetzlichen Strafen für die Personen, die am 6. Januar letzten Jahres in das Kapitol in Washington eingebrochen sind, nicht hart genug waren. Nur 19 % hielten sie für zu hart und 28 % für gerecht.

Zum allgemeinen Zustand der amerikanischen Demokratie sagten 54 %, sie seien stolz darauf, wie sie funktioniere, während 46 % der Meinung waren, es gebe nichts, worauf man stolz sein könne. Die Umfrage wurde zwischen dem 17. und 19. Dezember mit einer Fehlermarge von +/- vier Prozentpunkten durchgeführt. Die Mehrheit der Befragten, 33 %, bezeichneten sich als Unabhängige, 30 % als Demokraten und 26 % als Republikaner.