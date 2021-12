In den letzten Tagen kam es auf mehreren Kreuzfahrtschiffen trotz 100 % Impfquote und Maskenpflicht zu Covid-Ausbrüchen

Dutzende von Passagieren auf der Symphony of the Seas, dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt, sind positiv auf Corona getestet worden. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder waren vor der Reise negativ getestet worden, und 95 Prozent waren vollständig geimpft worden.

Von denjenigen, die positiv getestet wurden, waren 98 Prozent vollständig geimpft. Alle „Infizierten“ wurden unter Quarantäne gestellt.

Am 5. Dezember berichteten die Medien, dass 10 Personen auf dem norwegischen Kreuzfahrtschiff Breakaway positiv auf Corona getestet worden waren. Das Schiff verließ New Orleans am 28. November und fuhr durch Belize, Honduras und Mexiko. Es waren 3200 Personen an Bord und die Durchimpfungsrate lag bei 100 Prozent.

Am 30. November kam es an Bord der Artania zu einem Ausbruch von Covid. Auch in diesem Fall waren 100 Prozent der Passagiere und der Besatzung vollständig geimpft.



„Die Corona-Ausbrüche auf den Kreuzfahrtschiffen zeigen, dass Maßnahmen wie Impfungen, ein digitales Zertifikat und eine 1G-, 2G- und 3G-Regel falsche Sicherheit bieten und Menschen fälschlicherweise ausschließen“, schreibt Datenanalyst Daniël van der Tuin auf Substack. „Es hat sich gezeigt, dass auch bei vollständiger Impfung noch Corona-Ausbrüche auftreten“.

Weiter meldet nun auch theepochtimes: Vollständig geimpftes Holland America-Kreuzfahrtschiff wird nach positiven COVID-19-Tests abgewiesen

Einem Kreuzfahrtschiff der Holland America Line wurde am Wochenende die Einfahrt in einen mexikanischen Hafen verweigert, nachdem Gesundheitsbehörden positive COVID-19-Fälle an Bord festgestellt hatten.

Das Gesundheitsamt des mexikanischen Bundesstaates Jalisco bestätigte in einer Erklärung an die Medien, dass 21 Besatzungsmitglieder des Kreuzfahrtschiffes Koningsdam bei der Ankunft in der Touristenstadt Puerto Vallarta positiv auf das Virus getestet wurden, das COVID-19 verursacht.

„Durch Tests an Bord haben wir bestätigt, dass eine kleine Anzahl von vollständig geimpften Besatzungsmitgliedern der Koningsdam positiv auf COVID-19 getestet wurde“, schrieb Holland America am Samstag in einer Erklärung an die Presse. „Alle zeigen leichte oder keine Symptome und befinden sich in Isolation. Enge Kontakte wurden aus Gründen der Vorsicht unter Quarantäne gestellt.“

Nach Angaben des Gesundheitsamtes von Jalisco wurde die gesamte Besatzung vor der Abreise am 19. Dezember auf COVID-19 getestet. Dabei wurde nur ein positiver Fall festgestellt.

Auf der Website von Holland America heißt es, dass Gäste und Personal vollständig geimpft sein und einen negativen COVID-19-Test vorweisen müssen, um an Bord der Schiffe gehen zu können. Die Kreuzfahrtgesellschaft schreibt außerdem vor, dass Gäste und Personal im Inneren des Schiffes Masken tragen müssen.

Einige Tage zuvor war die Odyssey of the Seas von Royal Caribbean an zwei Orten in der Karibik nicht von Bord gegangen, wie das Kreuzfahrtunternehmen in einer Erklärung an die Epoch Times mitteilte.

„Die Odyssey of the Seas von Royal Caribbean International wird nicht wie geplant Curacao oder Aruba besuchen“, so die Kreuzfahrtgesellschaft gegenüber The Epoch Times. „Die Entscheidung wurde gemeinsam mit den Inseln aus Vorsicht getroffen, da in den Gemeinden der Zielorte derzeit ein Trend zu COVID-19-Fällen besteht und die Besatzung und Gäste an Bord positiv getestet wurden – 55 Besatzungsmitglieder und Gäste, was 1,1 Prozent der Gemeinschaft an Bord entspricht.“

„Auf der Kreuzfahrt waren 95 Prozent der Besatzung vollständig geimpft.“

Es ist nicht klar, ob die Omikron-Variante den Ausbruch auf einem der beiden Schiffe ausgelöst hat. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) schätzten, dass Omikron bis letzte Woche 73 Prozent aller COVID-19-Fälle ausmachte.