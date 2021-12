US-Kriegsschiff hat bei seiner zu 100 % durchgeimpften Besatzung einen Covid-Ausbruch

Ein kleines Marineschiff hatte große COVID-19-Probleme, die seinen Einsatz in Guantanamo Bay unterbrachen, während sich die „infizierte“ Besatzung erholt.

Die U.S.S. Milwaukee (LCS 5) bleibt im Hafen, da einige Matrosen positiv auf COVID-19 getestet wurden, heißt es in einer Erklärung der U.S. Navy. „Die Besatzung ist zu 100 % geimpft und alle COVID-19-positiven Matrosen sind an Bord isoliert und von den anderen Besatzungsmitgliedern getrennt“, so die Navy. „Ein Teil der Infizierten hat leichte Symptome gezeigt“.

Der Impfstoff zeige weiterhin Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen, betonten Sprecher der Marine in ihrer Erklärung.

Die Milwaukee verließ Mayport, Florida, am 14. Dezember auf dem Weg in das Operationsgebiet der 4. US-Flotte, um eine Mission der Joint Interagency Task Force South zu unterstützen, die das Abfangen von Drogenhändlern in der Karibik und im Ostpazifik vorsah, so die Marine.

Bei dem Schiff handelt es sich um ein Littoral Combat Ship der Freedom-Klasse – daher auch die Abkürzung LCS für den Schiffsrumpf, heißt es auf der Navy-Website, auf der es weiter heißt: „Das Littoral Combat Ship (LCS) ist eine schnelle, wendige, missionsorientierte Plattform, die für den Einsatz in küstennahen Umgebungen konzipiert wurde, um gegen aktuelle Bedrohungen reagieren zu können. Mehr Details siehe Quelle.