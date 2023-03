Elite“ steuert auf Eskalation bei „größter Demonstration aller Zeiten“ zu

Der Bürgermeister von Den Haag, Jan van Zanen, schließt nicht aus, dass am 11. März, wenn die Landwirte in der Stadt demonstrieren, militärische Ausrüstung eingesetzt wird. „Das steht zur Verfügung, wenn es nötig ist“, sagte er in einem Interview.

Er hat auch Polizeikräfte aus anderen Teilen des Landes um Beamte gebeten. „Wir können das nicht allein bewältigen“, sagte er. Die Farmers Defence Force (FDF) hofft, dass 100.000 Menschen an der Demonstration am Samstag teilnehmen werden.

Am Dienstag teilte die Gemeinde Den Haag mit, dass maximal zwei Traktoren aufgestellt werden dürfen. Der FDF-Vorsitzende Mark van den Oever bezeichnete die Beschränkung der Zahl der Traktoren als „ziemlich auffällig“, er habe aber mit diesem Ergebnis gerechnet. Van den Oever rief die Demonstranten dazu auf, mit dem Auto oder Bus anzureisen und eine umgedrehte Flagge mitzubringen.

In einem Vlog beschwert er sich darüber, dass Bürgermeister Van Zanen, ein VVD-Mitglied, „unsere demokratischen Grundrechte beschneiden“ will. „Sie haben eine Heidenangst davor, die Wahlen zu verlieren“, sagt Van den Oever und fügt hinzu, dass die VVD „unsere Rechtsstaatlichkeit aushöhlt“.

Sie sind auf der Suche nach Aufnahmen von Traktoren, die die Absperrung durchbrechen, und von Soldaten, die Bauern verprügeln. „Wir werden ihnen diese Chance nicht geben“, sagte der FDF-Chef. „Diesmal halten wir uns strikt an die Vorschriften.

„Ein undemokratisch gewählter Bürgermeister kann unser verfassungsmäßiges Demonstrationsrecht ohne Absprache mit der Gemeinde und ohne demokratische Entscheidung beschneiden“, betonte er.

Die Moderatorin der NPO-Sendung Ongehoord Nieuws, Raisa Blommestijn, antwortet: „Es ist klar, dass ‚die Elite‘ bei der Demonstration am kommenden Samstag auf Eskalation setzt: Sie droht mit dem Einsatz der Armee, spricht ein Traktorverbot aus und rückt die Demonstration in ein schlechtes Licht. Fallen Sie nicht darauf herein: Sie sind die Einzigen, die von negativer Berichterstattung und Eskalation im Kontext der Wahlen profitieren.“