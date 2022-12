In den Niederlanden mischen sich Banken zunehmend und einschüchternde Weise in Privatangelegenheiten ein

Mein Mann hat sich gerade im Laden blamiert, weil seine Rabobank-Karte ohne Vorwarnung gesperrt wurde, schreibt die Gesundheitswissenschaftlerin Yvonne Simons in den sozialen Medien. Nach einem Telefonat erklärte die Bank, dass „ein hoher Betrag abgebucht“ worden sei. Es stellte sich heraus, dass dies für einen Urlaub war.

Ihr Tweet erregte Aufsehen. „Das ist eine unangenehme Situation. Glücklicherweise konnte das Problem schnell gelöst werden. Bei einer abnormalen Zahlung kann tatsächlich eine Reservierung auf dem Konto vorgenommen werden. Wir tun dies, um zu verhindern, dass Sie Opfer eines Betrugs werden“, erklärt Rabobank-Mitarbeiterin Daniëlle.

Banken bemoeien zich op een steeds meer intimiderende manier met je privé zaken. 🙁 pic.twitter.com/okr9TvMFe2 — Arnoud van Doorn (@ArnoudvDoorn) December 21, 2022

Der Politiker Arnoud van Doorn teilte Simons ein Schreiben mit, das er letzten Monat von der Rabobank erhalten hatte. Dort heißt es: „Wir führen regelmäßig Untersuchungen bei unseren Kunden durch. Wir tun dies, um Sie gut kennenzulernen und um Sie richtig beraten zu können. Während dieser Umfrage sind uns einige Transaktionen auf Ihrem Konto aufgefallen. Wir würden gerne zusätzliche Daten zu diesen Transaktionen erhalten“.

Und weiter: „Der Grund, warum wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen, ist, dass in letzter Zeit eine Veränderung in der Nutzung Ihres Kontos zu beobachten ist. Im Oktober 2022 übersteigt das Gesamtvolumen der ein- und ausgehenden Transaktionen Ihre reguläre Kontonutzung“.

Das geht sie doch nichts an, oder?

Die Bank stellt dann eine Reihe von Fragen zu den Transaktionen, unter anderem zur Herkunft der Vermögenswerte und zum Hintergrund. Van Doorn wird außerdem aufgefordert, Unterlagen vorzulegen. Außerdem möchte die Bank von ihm wissen, warum und für wen das Gold gekauft wird.

„Die Banken mischen sich auf immer einschüchterndere Weise in Ihre privaten Angelegenheiten ein“, schrieb Van Doorn, bis vor kurzem Stadtrat in Den Haag, und fügte hinzu.

Simons reagierte empört: „Einer Bank Rechenschaft darüber ablegen zu müssen, was man mit seinem Geld macht. Das geht sie doch nichts an, oder?“