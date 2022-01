In den Niederlanden werden immer mehr Hinweise veröffentlicht, wie die Regierung mit dem WEF zusammenarbeitet

Im Jahr 2017 erhielt die damalige Gesundheitsministerin Edith Schippers einen Brief von Philipp Rösler vom Weltwirtschaftsforum, in dem er ihr für ihre Teilnahme am Jahrestreffen in Davos dankte. Das Schreiben wurde vom Forum für Demokratie veröffentlicht.

Der WEF dankt ihr für ihre „aufschlussreichen und umfassenden Beiträge zum Gesundheitsprogramm in diesem Jahr“. Rösler schreibt, das Forum freue sich, dass sie eine der aktivsten Leiterinnen der Systeminitiative zur Gestaltung der Zukunft von Gesundheit und Gesundheitswesen sei.

WEF-Projektleiter

„Man würde es nicht vermuten, aber neben Bruno Bruins und Sigrid Kaag war auch Ministerin Edith Schippers Projektleiterin des WEF“, reagiert der FVD-Abgeordnete Pepijn van Houwelingen.

Topmodel und Vloggerin Lonneke Engel fragt: „Haben die Parteien bei früheren Wahlen in ihren Wahlprogrammen ehrlich erwähnt, dass ihre Politiker mit dem WEF in Verbindung stehen? Und dass sie diese Pläne in den Niederlanden umsetzen wollen?“

Im Jahr 2014 nahm Schippers in seiner Eigenschaft als Minister für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport an der Bilderberg-Konferenz teil. In diesem Jahr standen folgende Themen auf der Tagesordnung: große Veränderungen in den Bereichen Technologie und Beschäftigung, die Zukunft der Demokratie und die Gefahr für die Mittelschicht sowie die Zukunft Europas.

Charifa Zemouri, Politikerin und Beraterin von Denk im Unterhaus, schrieb letztes Jahr: „Vor De Jonge gab es die böse Edith Schippers, die alles kaputt gemacht hat. So fing es an.“ Zemouri bezog sich auf einen Artikel auf der Website der Arbeitgeberorganisation VNO-NCW, in dem zu lesen ist, dass Schippers „stolz auf den Beitrag ist, den der Gesundheitssektor zu den Kürzungen des Kabinetts leistet“.