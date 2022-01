14-jähriges Mädchen stirbt nach Corona-Impfung und macht 5 Tage vor ihrem Tod ein ergreifendes Video

Sarah Jessica Blattner, ein 14-jähriges israelisch-amerikanisches Mädchen mit einer Vorerkrankung, starb am 12. Oktober im Schlaf, angeblich an einem Herzinfarkt, nachdem sie fünf Monate zuvor eine Dosis des Impfstoffs von Pfizer erhalten hatte.

Ihre Eltern beschlossen drei Monate nach ihrem Tod, sich endlich zu äußern und die Öffentlichkeit aufzufordern, ihre Kinder nicht zu impfen. In ihrem Fall war es ein großer „Fehler“.

Bei Blattner wurde Krebs diagnostiziert, als sie neun Monate alt war. Sie überlebte und lebt seit 11 Jahren krebsfrei, wie sie im Jahr 2020 auf Twitter mitteilte.

In einem Facebook-Post teilte Blattners Mutter Ilana mit, dass sie ihr den COVID-Impfstoff geben müssen, weil sie aufgrund ihres Gesundheitszustands gefährdet ist. „Es war wichtig für uns, ihr den Impfstoff zu geben, da sie aufgrund einer Skoliose (Wirbelsäulenverkrümmung), die sich in jungen Jahren entwickelt hat (aufgrund einer onkologischen Erkrankung, an der sie bis zu ihrem zweiten Lebensjahr litt), eine geringe Lungenkapazität hat.“

Bevor Blattner den Impfstoff erhielt, unterzog sie sich einer Operation, die ihre Beinauflage und ihre Körperhaltung verbessern sollte. Einen Tag nach der Operation konnte sie wieder gehen.

Eine Woche nach der Impfung konnte sie plötzlich nicht mehr stehen oder gehen. Ihr Arzt gab zu, dass es sich um ein neurologisches Phänomen handelte, das mit dem Impfstoff zusammenhing und vorübergehen würde. Außerdem klagte sie einige Tage vor ihrem Tod über starke Herzschläge. Ihre Ärzte nahmen an, dass sie wahrscheinlich einen Herzinfarkt hatte.

Blattners Vater kommentierte das Video, das sie fünf Tage vor ihrem Tod aufgenommen hatte, und riet, niemanden unter 24 Jahren zu impfen,

Sie war unser wunderbarer Engel. Voller Ehrgeiz, Tatkraft, Leidenschaft und Liebe. Ihr Leben lag vor ihr… der Schmerz ist unerträglich. Achten Sie darauf, dass niemand unter 24 Jahren geimpft wird. Es gibt keinen medizinischen Nutzen und, in unserem Fall, einen Totalverlust……

Der Tod von Jessica Blattner wurde von Riverside Gordon Memorial Chapels in Miami, FL, wurde öffentlich bekannt gegeben.