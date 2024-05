In den Niederlanden wird ein Szenario entwickelt, in dem die Menschen bis 2045 kein Fleisch mehr essen und weniger Auswahl haben.

Die niederländische Agentur für Umweltbewertung (PBL) hat im Spatial Outlook 2023 Szenarien für die Gestaltung der Niederlande im Jahr 2050 entwickelt. Der Bericht zeigt vier mögliche räumliche Zukünfte auf.

Eine davon ist das Grüne Land mit viel Platz für die Natur. Für jedes Szenario wurden detaillierte Karten der entsprechenden Niederlande im Jahr 2050 auf der Grundlage von Raumordnungsmodellen und Designforschung erstellt.

“Um die Niederlande nachhaltiger zu machen, den Wohnungsmangel zu beheben und sich an den Klimawandel anzupassen, sind große räumliche Eingriffe erforderlich. Deshalb ist es wichtig, dass die Regierung härtere Entscheidungen trifft als bisher”, sagt PBL.

Das Szenario “Grünes Land” führt ein System von personalisierten “Umweltbudgets” – “Planetenpunkten” – ein, um die Umweltverschmutzung und den Ressourcenverbrauch zu reduzieren.

In diesem Szenario führt die Zentralregierung ein System von “Planetenpunkten” ein, ein jährliches Budget für jeden, das für umweltschädigendes Verhalten ausgegeben wird, nicht übertragbar und nicht handelbar ist. Persönliche Emissionsrechte also.

Dieses persönliche “Umweltbudget” schränkt die Konsumfreiheit ein.

PBL bezeichnet die Planetenpunkte als “die weitreichendste politische Maßnahme” im Bericht. Autos kosten viele Planetenpunkte. “Durch das Bauen in der bestehenden Stadt profitieren die Bewohner von der Nähe zwischen Wohnen, Arbeiten und Annehmlichkeiten. Viele Ziele können nun zu Fuß, mit dem Rad oder dem Fahrrad erreicht werden, was viele Planetenpunkte spart. Eine Art 15-Minuten-Stadt also.

Im Szenario “Grünes Land” wird das System der Planetenpunkte im Jahr 2030 eingeführt. In Green Country ist die Mobilität durch die Planetenpunkte eingeschränkt, aber “viele Ziele sind in kurzer Zeit erreichbar”.

2040: Schaffung eines Parlaments der Dinge: nicht-menschliche Akteure erhalten eine politische Stimme. 2043: Einführung eines konkreten Verbots. 2045: Ein Großteil der Bevölkerung isst kein Fleisch mehr.

Bemerkenswerte Punkte auf der Zeitachse dieses Szenarios: 2040 erhalten nichtmenschliche Akteure eine Stimme bei Wahlen, 2043 wird ein konkretes Verbot eingeführt und 2045 isst die Mehrheit der Bevölkerung kein Fleisch mehr.

Zu den “bemerkenswerten Entwicklungen” gehören: weniger Auswahl beim Konsum, Wohnen und Reisen.

Bemerkenswerte Entwicklungen