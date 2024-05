Widerstand gegen die Kriegsmaschinerie ist wieder cool, das Imperium wird nervös

Der US-amerikanische Rapper Macklemore hat eine Single mit dem Titel “Hind’s Hall” veröffentlicht. Der Name wurde der Hamilton Hall der Columbia University von Anti-Völkermord-Demonstranten zu Ehren des sechsjährigen Hind Rajab gegeben, der in Gaza von israelischen Streitkräften ermordet wurde.

Caitlin Johnstone

Der Song und das dazugehörige Video sind eine so vernichtende Anklage gegen die von den USA unterstützte Zerstörung des Gazastreifens, dass das von Google betriebene YouTube den Song prompt mit einer Altersbeschränkung versah. Macklemore attackiert Biden, das brutale Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten, die Vermischung von Antizionismus und Antisemitismus, US-Politiker und die Israel-Lobby mit Zeilen wie “The Nakba never ended, the colonizer lies (Die Nakba hat nie geendet, die Kolonisatoren lügen)”.

Dies ist der erste wirkliche Mainstream-Künstler, der dieses Thema in seinem Medium mit einem Titel aufgreift, der für eine weite Verbreitung bestimmt ist. Es wird wohl nicht der letzte sein. Der Widerstand gegen den Völkermord im Gazastreifen entwickelt sich schnell von der richtigen Sache zur coolen Sache, und das ist ein großes Problem für das Imperium.

HIND’S HALL. Sobald es im Streaming verfügbar ist, gehen alle Erlöse an die UNRWA. pic.twitter.com/QqZEKmzwZI — Macklemore (@macklemore) Mai 6, 2024

Das Imperium kann damit umgehen, dass es bei einem Thema auf der falschen Seite steht; es hat alle Medien und Institutionen, die die Mainstream-Kultur produzieren, auf seiner Seite, was es ihm ermöglicht, die öffentliche Wahrnehmung dieses Themas so zu gestalten, dass abweichende Meinungen unterdrückt werden. Womit er absolut nicht umgehen kann, ist eine kritische Masse junger Menschen, die beschließt, dass die imperiale Tötungsmaschinerie Scheiße ist und es Spaß macht, sich ihr zu widersetzen, und dass man dadurch cool wird.

Das ist der Moment, in dem der Dissens eine Eigendynamik entwickelt. Solange der Widerstand gegen Militarismus und Imperialismus nur das moralisch Richtige ist, wird er in einem von den Mächtigen kontrollierten Informationsökosystem immer eine Randposition einnehmen, denn einfach nur auf der richtigen Seite eines Themas zu stehen, hat wenig natürliche Anziehungskraft. Aber in dem Moment, in dem es nicht mehr um Moral geht, sondern um Spaß und Coolness, beginnt es plötzlich vor Energie zu knistern und zieht eine Menge Leute an, die sich normalerweise nicht so sehr dafür interessieren würden.

Darauf hat das Imperium keine Antwort. Ernsthaft, wie können ein paar langweilige Empire-Manager in Washington und Virginia hoffen, konkurrenzfähig zu sein, wenn das passiert? Was werden sie tun, die jungen Leute zurückgewinnen, indem sie einen weiteren Artikel für das Wall Street Journal schreiben? Netanjahu rappen lassen, wie großartig der Zionismus ist, während Tony Blinken Gitarre spielt? Sie haben nichts in der Hand.

Diese knisternde Aufregung hinter einer Antikriegsprotestbewegung hat es seit den Sechzigerjahren nicht mehr gegeben, und das Imperium musste sich mit eingezogenem Schwanz aus Vietnam zurückziehen und die westliche Zivilisation dramatisch umstrukturieren, bevor es sich davon erholen konnte. Und all die Manager des Imperiums, die an der Lösung dieses Problems arbeiteten, sind jetzt tot und verschwunden; die Leute, die jetzt daran arbeiten, hatten nie damit zu tun, und deshalb waren sie überrascht. Die heutigen Manager des Imperiums hatten es bisher nur mit Protesten gegen die Kriegsmaschinerie zu tun, die entweder winzig oder kurzlebig waren und leicht abgelenkt werden konnten; dieser hier gewinnt erst nach sieben Monaten an Dynamik.

Und der Sommer auf der Nordhalbkugel hat noch nicht einmal begonnen. Ich garantiere Ihnen, dass die Sumpfmonster alles machen werden, um die Sache noch vor dem Sommer zu beenden, denn wenn sie es nicht schaffen, werden sich die Kinder köstlich amüsieren.