Wie die globalen Eliten uns in den Techno-Totalitarismus treiben

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Der Rechtsanwalt und Technologieexperte W. Scott McCollough sprach diese Woche bei “The Defender In-Depth” über eine neue Pandemievorsorge- und Überwachungspartnerschaft mit 50 Ländern, die letzte Woche vom Weißen Haus angekündigt wurde, sowie über andere beunruhigende Entwicklungen für die Privatsphäre und persönliche Autonomie der Amerikaner.

Der Rechtsanwalt und Technologieexperte W. Scott McCollough diskutierte diese Woche in der Sendung “The Defender In-Depth” über eine neue Partnerschaft von 50 Ländern zur Pandemievorsorge und Überwachung, die letzte Woche vom Weißen Haus angekündigt wurde.

McCollough sprach auch über andere beunruhigende Entwicklungen in Bezug auf die Privatsphäre und die persönliche Autonomie.

McCollough sagte, die neue 50-Länder-Partnerschaft sei die jüngste in einer langen Reihe von Überwachungsinitiativen der US-Regierung, die die bürgerlichen Freiheiten der Amerikaner beschneiden. Als weitere Beispiele nannte er die jüngste Erneuerung des Foreign Intelligence Surveillance Act von 1978 (FISA) und die Gesetzgebung, die das chinesische Unternehmen TikTok zwingt, seine US-Aktivitäten zu veräußern.

McCollough nannte auch technologische Innovationen wie die Blockchain-Technologie als Werkzeuge, die das Potenzial haben, der Menschheit zu nützen – die aber seiner Meinung nach zunehmend zu Überwachungs- und Kontrollinstrumenten umfunktioniert werden.

“Sehr mächtige Kontrollrigarchen” hinter den Überwachungsplänen der Regierung

In Bezug auf den neuen globalen Pandemie-Überwachungsplan der Biden-Regierung sagte McCollough: “Dieser jüngste Schritt … ist eigentlich nur ein Versuch der derzeitigen Regierung, vieles von dem, was auf internationaler Ebene noch im Fluss ist, umzusetzen” – nämlich das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgeschlagene “Pandemie-Abkommen” und Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften.

“Kurz gesagt, die Regierung Biden treibt diese Abkommen, von denen alle sagen, dass sie keine gute Idee sind, überstürzt voran”, sagte McCollough.

Nicht nur die US-Regierung unterstütze solche Pläne, warnte McCollough. Er nannte die Bill & Melinda Gates Foundation als “eine der Haupttriebkräfte” solcher Initiativen neben “einer riesigen Gruppe von Akteuren, sowohl von der Regierung als auch von Finanz- und Nichtregierungsorganisationen, die an all dem sehr stark beteiligt sind”.

Dazu gehören die Finanzunternehmen Vanguard, BlackRock und State Street, die laut McCollough “einen Großteil der Anteile an den großen Technologieunternehmen und an Big Pharma besitzen”.

“Außerdem gibt es die Bilderberg-Gruppe, den Atlantic Council, die Trilaterale Kommission, den Rat für Auswärtige Beziehungen, die G20, das Weltwirtschaftsforum, die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds und … verschiedene Zweige der Vereinten Nationen, einschließlich der WHO”, so McCollough.

McCollough bezeichnete diese Organisationen als “eine Gruppe sehr mächtiger Kontrollrigarchen …, die versuchen, einen Techno-Totalitarismus einzuführen” und “die Mittelklasse all ihrer Vermögenswerte und Ressourcen zu berauben und uns im Grunde in eine Leibeigenenklasse zu drängen.”

McCollough beschuldigte die “Kontrollrigarchen”, Worte zu verwenden, die “attraktiv klingen” – wie “Gesundheit” oder “Umwelt” -, nur dass “sie all diese wohltuenden Dinge, all diese Arten von Begriffen, hinter denen die Menschen normalerweise stehen können, in den Dienst eines viel größeren Ziels gestellt haben.”

“Der Preis dafür ist jedoch die individuelle Selbstbestimmung und Freiheit”, sagte McCollough. “Wir werden alle zu Vieh reduziert. Wir werden von einer Gruppe von Eliten herumgeschoben, kontrolliert und jeglicher Selbstbestimmung beraubt.”

Digitale Daten werden zu “Propagandazwecken” gegen uns verwendet

Die Eliten missbrauchen Technologien und digitale Anwendungen, die das Potenzial haben, der Menschheit zu nützen, zu ihrem eigenen Vorteil, so McCollough.

“Das Digitale an sich ist nichts Schlechtes”, sagte McCollough. “Wir alle lieben unsere digitalen Werkzeuge. Ich bin ein Technophiler. Ich liebe Technologie … Es geht also nicht um die Technologie oder die Tatsache, dass sie digital ist, sondern darum, dass diese Werkzeuge benutzt werden, um uns zu erschlagen”.

Er sagte, dass solche Bemühungen dem Ersten Weltkrieg vorausgingen, als die US-Regierung die Telegrafen- und Telekommunikationssysteme übernahm.

In den letzten Jahrzehnten gehörte zu diesen Initiativen die Executive Order 12333 des damaligen Präsidenten Ronald Reagan, die McCollough zufolge “der Beginn der Nutzung digitaler Technologie zur Errichtung eines Überwachungsstaates” ist.

Es folgte das “Total Information Awareness”-Programm der Regierung des ehemaligen Präsidenten George W. Bush, das es der Regierung ermöglichte, alle Informationen zu erfassen, die sie erfassen konnte.

Und nach den Anschlägen vom 11. September 2001 folgte “eine ganze Reihe von Sicherheitsinitiativen wie der Patriot Act, der sich gegen die eigenen Bürger zu richten begann.”

McCollough sagte:

“Mit all der Technologie, die uns zur Verfügung steht, und dem, was die Infrastruktur leisten kann, wird jeder Telefonanruf, jede E-Mail, jede SMS, alles, was Sie auf jedem Gerät tun, erfasst, gespeichert, mit Ihnen in Verbindung gebracht und potenziell für die Datenauswertung genutzt, sei es von staatlichen oder privaten Stellen. “Wir sind unserer individuellen Rechte auf Privatsphäre beraubt worden. Sie wissen alles über uns. Es ist für die Regierung und die großen Unternehmen frei zugänglich und wird gegen uns zu Propagandazwecken oder für psychologische Verkaufstechniken verwendet, um zu kontrollieren, was wir kaufen und wie wir es kaufen.”

FISA ‘wird gegen Sie verwendet’

Die jüngste Erneuerung der FISA-Verordnung sei ein weiteres Beispiel für diesen Trend, so McCollough. “Jeder weiß, wie FISA für viele Dinge missbraucht wurde”, sagte er. “Überwachung, sogar gegen den damals amtierenden Präsidenten und den neu gewählten Präsidenten ab 2016.”

“Es wird gegen Sie verwendet werden, unabhängig von Ihrer politischen Zugehörigkeit. Es gab eine außergewöhnliche Menge an Missbrauch.”

McCollough zitierte den FISA-Abschnitt 701, der “die Sammlung von Daten” autorisiert. Er sagte: “Das ist es, was es ihnen erlaubt, die Abhörung tatsächlich einzurichten”.

Jüngste Änderungen des FISA “erweiterten die Basis der so genannten Dienstanbieter, die jetzt einer Anordnung der Bundesregierung, der Geheimdienste oder des FBI unterliegen”, einschließlich der Anbieter virtueller privater Netzwerke und Unternehmen, die ihren Kunden WiFi-Zugang anbieten.

“Sie können jetzt weitaus mehr Informationsquellen anzapfen”, sagte McCollough. “Jeder von uns wird überwacht und beobachtet. Mit der Zeit … können sie alles über Sie herausfinden und es schließlich nach Belieben gegen Sie verwenden.”

US-Geheimdienste versuchen, bei TikTok durch Zwangsveräußerung Fuß zu fassen

McCollough sagte, das Vorgehen des Kongresses gegen TikTok sei ein weiterer Schritt in Richtung verstärkter Überwachung. Er verstehe zwar die Bedenken über “eine von China kontrollierte Anwendung”, die Zugang zu den persönlichen Daten von Kindern habe, sagte er, “aber es geht mehr vor sich, als uns gesagt wird.”

McCollough zufolge:

“Der wahre Grund, warum sie das tun, ist nicht, um positiv zu beeinflussen … was soziale Medien mit unseren Kindern machen. Unsere Geheimdienste mögen TikTok nicht, weil sie TikTok nicht so kontrollieren wie die Social-Media-Plattformen, die hier in den Vereinigten Staaten entstanden sind, die Facebooks und all die anderen. “Deshalb zwingen sie sie zur Veräußerung. Sie zwingen sie, an jemanden zu verkaufen, der von den Vereinigten Staaten kontrolliert wird, insbesondere von den amerikanischen Geheimdiensten, damit diese die Kontrolle haben. Sie mögen TikTok nicht, weil sie TikTok nicht kontrollieren können. Das ist das Problem.”

McCollough sagte, der Gesetzentwurf gebe dem Präsidialamt “außerordentliche Befugnisse, praktisch jede Organisation, ob in den sozialen Medien oder nicht, als ‘ausländische Bedrohung’ einzustufen” – was es dem Präsidenten seiner Meinung nach erlauben würde, ihre Übernahme zu genehmigen.

“Es ist wirklich einfach, jemanden als Bedrohung einzustufen”, sagte McCollough und merkte an, dass dies sogar auf der Grundlage der Verbreitung von angeblichen “Fehlinformationen” oder “Desinformationen” geschehen kann.

Auch die Blockchain-Technologie kann laut McCollough in ähnlicher Weise eingesetzt werden. Mit dem Hinweis, dass die Blockchain-Technologie im Grunde ein digitales Hauptbuch ist, sagte er, dass sie “eine unveränderliche, permanente Aufzeichnung macht, die nicht geändert werden kann.”

Blockchain speichert permanente Aufzeichnungen über die digitalen Transaktionen eines jeden. “Wenn es in der Blockchain steht, kann man es nicht ändern” – selbst wenn ein Fehler in den Daten entdeckt wird.

“Blockchain hat einen guten Aspekt, kann aber auch missbraucht werden”, sagte McCollough und verwies auf die digitale Währung der Zentralbanken, die seiner Meinung nach “ebenfalls programmierbar ist”.

“Das alles ist nur ein weiterer Versuch der derzeitigen Regierung, die mit all diesen anderen Organisationen unter einer Decke steckt, eine totalitäre Eine-Welt-Regierung von oben nach unten einzuführen, um den Informationsfluss zu kontrollieren, alles im Namen der Gesundheit und der Umwelt”, sagte McCollough.

McCollough sagte:

“Das ist das Problem, das entsteht, wenn die Menschen im Namen der Bequemlichkeit auf ihre Freiheiten und Rechte verzichten. Diese Dinge werden uns als befreiend verkauft, als effizienter und bequemer. Aber … mit jedem Schritt geben wir Freiheit, Selbstbestimmung und das Recht, unser Leben zu kontrollieren, auf.”

