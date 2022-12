In den USA will man nun alle zwei Monate den Bürgern eine „Impfung“ verpassen!

HHS-Sekretär drängt auf COVID-Auffrischung alle 2 Monate und die FDA schimpft, weil die große Mehrheit der Amerikaner Impfungen ablehnt.

Da sich nur 14 % der Erwachsenen für die neue bivalente, omikronspezifische COVID-Impfung entscheiden, hat das Weiße Haus eine Kampagne gestartet, in der die Menschen aufgefordert werden, sich einmal im Jahr eine COVID-Auffrischungsimpfung geben zu lassen.

In einem Tweet von Vizepräsidentin Kamala Harris hieß es am Montag: „Eine Impfung, einmal im Jahr – das ist alles, was die meisten Menschen brauchen, um das ganze Jahr über vor COVID geschützt zu sein. Machen Sie einen Plan, um Ihre Spritze auf http://vaccines.gov zu bekommen.“

Am darauffolgenden Tag jedoch twitterte Bidens Minister für Gesundheit und menschliche Dienste, Xavier Becerra, dass, „wenn Ihre letzte Dosis mehr als zwei Monate her ist, Sie sich jetzt impfen lassen sollten.“

An updated COVID vaccine can help protect you from the worst outcomes of COVID. If it’s been over 2 months since your last dose, make a plan to get one now.



Find updated vaccines at https://t.co/b0lnuggpPW. pic.twitter.com/MQUdE921Du — Secretary Xavier Becerra (@SecBecerra) November 29, 2022

Ein Tweet des CDC-Kontos besagt dasselbe: „Wussten Sie, dass Sie eine aktualisierte bivalente #COVID19-Auffrischung mindestens 2 Monate nach Abschluss Ihrer primären Serie oder der letzten Auffrischung erhalten sollten? Zögern Sie nicht, finden Sie noch heute eine Impfstelle unter http://vaccines.gov.“

Did you know you should get an updated bivalent #COVID19 booster at least 2 months after completing your primary series or last booster? Don’t delay, find a vaccination location today at https://t.co/2akIUZ14Rd pic.twitter.com/MXdXzdV1Am — CDC (@CDCgov) December 1, 2022

Die Reaktion von Dr. Aaron Kheriaty, einem kalifornischen Arzt, der die COVID-Impfvorschriften vor Gericht angefochten hat, war typisch.

„Nennen Sie mir einen anderen Impfstoff, der nur zwei Monate wirkt“, schrieb Kheriaty, der von der Universität von Kalifornien gefeuert wurde, weil er sich weigerte, den COVID-Impfstoff zu nehmen.

Vor einer Woche berichtete die Washington Post, dass „die Mehrheit der Amerikaner, die an dem Coronavirus sterben, zumindest die erste Impfserie erhalten haben“.

In der Zwischenzeit hat die FDA die Taktik von Präsident Biden aufgegriffen und schimpft über die Amerikaner, die sich gegen die experimentellen Impfstoffe im Rahmen der Notfallgenehmigung entscheiden.

Ein Tweet vom offiziellen Konto der Behörde – mit dem Foto eines frechen Kleinkindes, das häufig in Memes verwendet wird – lautet: „Niemand mag den Seitenblick! #AktualisierenSieIhreAntikörper und lassen Sie sich heute impfen. #MemeMonday https://fda.gov/update. Keiner mag den Seitenblick!“