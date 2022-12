Die langsame Umwandlung der Influenza zu Covid

Während die Bedeutung von SARS-2 immer weiter zurückgeht, versuchen die Verantwortlichen des öffentlichen Gesundheitswesens, das gleiche System der Risikovergrößerung, der Tests, der Impfungen und der Hygiene auf die Grippe anzuwenden.

Vor zwei Wochen veröffentlichte NBC News einen langen und beunruhigenden Artikel über „Was Covid Wissenschaftler und die Öffentlichkeit über die Grippe gelehrt hat“. Im Grunde ist es so schlimm, wie man es sich nur vorstellen kann. Es lehrte sie, dass „Grippeübertragungen gestoppt werden können“ und dass „nicht-pharmazeutische Interventionen funktionieren“, dass „Grippe sich über Aerosole verbreiten kann“, dass „Long Flu (lange Grippe) ein Risiko darstellen kann“, dass „asymptomatische Grippeinfektionen unterschätzt werden können“ und dass „die Menschen testen wollen – und sie sind gut darin.“ Kurz gesagt, die Wissenschaftler haben gelernt, dass, wenn ein Übermaß an Hygienehysterie wegen eines unauffälligen Virus geschürt werden kann, sie auch wegen eines anderen Virus geschürt werden kann, und es gibt allen Grund zur Hoffnung auf eine neue Pandemieparty in naher Zukunft.

Ein großer Teil des Artikels dreht sich um die Aussagen einer obskuren Virologin namens Seema Lakdawala, die sich auf Grippe spezialisiert hat und darauf brennt, dass die Covid-Ansätze auf ihrem Gebiet angewendet werden:

Vor Covid setzten Experten nur begrenzt auf sogenannte nicht-pharmazeutische – d. h. nicht-impfende – Strategien zur Verhinderung der Grippeübertragung. Verhaltensweisen wie Händewaschen, das Tragen von Masken und das Filtern der Luft galten zwar als gute Ideen, aber man glaubte nicht, dass sie die Ausbreitung wesentlich eindämmen würden. Vor der Pandemie haben wir uns sehr darauf konzentriert, die Impfung als primäres Mittel zur Verringerung der Grippeübertragung zu fördern“, sagt Seema Lakdawala, außerordentliche Professorin für Mikrobiologie und Immunologie an der Emory University in Atlanta. „Heute wissen wir, dass Impfungen zwar notwendig sind, dass aber zusätzliche Maßnahmen die Belastung der öffentlichen Gesundheit durch die Influenza wirklich verringern können.

Vor 2020 habe es eine Handvoll Studien gegeben, in denen versucht wurde, die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu messen, doch diese seien nicht aussagekräftig gewesen, sagte sie. „Nach der Covid-19-Pandemie haben wir nun schlüssige Beweise dafür, dass Strategien zur Eindämmung der Grippe wie Maskierung, soziale Distanzierung und der Aufenthalt zu Hause, wenn man krank ist, die Übertragung von Influenzaviren drastisch beeinflussen können“, sagte sie.

Auch Linsey Marr, eine Ingenieursprofessorin an der Virginia Tech, die die meiste Zeit der Pandemie damit verbracht hat, über die Übertragung durch die Luft und über Masken zu jammern, sowie die immer wiederkehrende Pest-Chronistin Akiko Iwasaki, die auf Long Flu (Lange Grippe) aufmerksam machen soll, sind in dem Film zu sehen:

Covid ist definitiv nicht der Einzige, der diese Langzeitfolgen hat, selbst nach einer leichten Infektion“, sagte sie. Es ist nicht ungewöhnlich, dass nach einer Grippe Symptome auftreten, insbesondere anhaltende Müdigkeit und Gehirnnebel. Laut Iwasaki ist es weniger wahrscheinlich, dass die saisonale Grippe dauerhafte Symptome verursacht als pandemische Grippestämme wie das H1N1-Virus von 2009, aber es sind noch weitere Untersuchungen erforderlich, um dies mit Sicherheit sagen zu können.

Für die pandemische Grippe von 2009 und sogar die Grippe von 1918 gibt es viele Berichte über Menschen, die über einen langen Zeitraum Psychosen oder neurologische Erkrankungen entwickeln. …

Wenn man anfängt, jeden auf Grippe zu testen, wird man bald Hunderttausende von Grippetoten zählen. Von dort ist es nur ein kurzer Sprung zur Paranoia über asymptomatische Übertragungen, gefolgt von Schließungen und Impfvorschriften während jeder überdurchschnittlichen Grippesaison. Argumente, dass junge und gesunde Menschen von diesen Belastungen verschont werden sollten, da für sie das Risiko, an der Grippe zu sterben, gering sei, werden durch vage Appelle an Long Flu (Lange-Grippe) aus dem Himmel geschossen.

All dies ist eine Folge der massiven Überreaktion auf Corona. Anstatt ihren Fehler einzugestehen und einen Rückzieher zu machen, hat die Gesundheitsbehörde zwei Jahre lang die Standards für akzeptable Risiken immer weiter gesenkt, um ihre ruinösen Maßnahmen zu rechtfertigen. Das hat sie perverserweise in die Lage versetzt, bei jedem anderen Virus ebenso katastrophale Eindämmungsmaßnahmen zu fordern, und genau das versuchen sie jetzt zu tun. Schließlich stehen ganze Karrieren und Forschungsprogramme auf dem Spiel.

Menschen wie Iwasaki, die Journalisten, die ihre Aussagen drucken, und die Politiker, die ihren Forschungen Beachtung schenken, stellen eine ernste, langfristige Gefahr für das menschliche Wohlergehen dar. Dies gilt insbesondere für Länder wie Italien und Deutschland, wo die ältere Bevölkerung weitaus anfälliger für Medienpropaganda und Virushysterie ist. Ich glaube nicht, dass die Pandemiebefürworter in nächster Zeit Erfolg haben werden. Wir sind in eine Phase der Refraktärität eingetreten, die durch eine uneingestandene Erschöpfung der Virologen und ihrer Schlangenöle gekennzeichnet ist, aber die Gefahr ist noch lange nicht vorbei. Diese Leute werden sich noch jahrelang in ihren Institutionen verschanzen, bis sich die nächste Gelegenheit bietet. Sie wissen so gut wie ich, dass all die exotischen Erreger, an denen sie sich laben, keine ernsthafte Gefahr für die Menschheit darstellen und dass die saisonale Grippe realistischerweise ihre beste Chance auf eine weitere Panik ist.