Der ECHTE Grund für Chinas „Zero Covid“-Politik

Kit Knightly

Der größte Teil der westlichen Welt ist nicht mehr eingesperrt, einige Impfvorschriften werden gelockert, Maskenträger sind überall deutlich in der Minderheit.

Zumindest im Moment, und in Ermangelung eines besseren Ausdrucks, sind wir weitgehend „zur Normalität zurückgekehrt“… außer, Sie wissen schon, mit einer völlig kaputten Wirtschaft, einer stärker zentralisierten Finanzmacht, Dutzenden von alarmierenden Präzedenzfällen für künftige Einsätze und Millionen und Abermillionen von Menschen, denen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Gift injiziert wurde.

Aber zumindest an der Abriegelungsfront sind wir normal… meistens.

Abriegelungen werden schnell zu einer dieser peinlichen Dinge, die immer nur von anderen Menschen unterstützt wurden, wie das Tragen von Fackeln oder die Wahl von Thatcher. Die Politiker schieben den Schwarzen Peter fieberhaft hin und her und behaupten, sie hätten die Schließungen nie gewollt.

…aber nicht in China.

Während der Rest der Welt „mit Covid“ lebt, unterliegen die Menschen in chinesischen Städten immer noch einem dystopischen Maß an Kontrolle und Überwachung. Sie werden sogar in ihren eigenen Häusern eingeschweißt.

Und warum?

Nun, ein paar gängige „Erklärungen“ können wir sicherlich ausschließen:

Wir wissen, dass dies nicht daran liegt, dass Covid eine echte Krankheit ist oder in einer Weise besonders gefährlich. Die Daten sprechen für sich.

Wir wissen, dass es nicht daran liegt, dass Abriegelungen die Gesundheit der Öffentlichkeit schützen oder den Ausbruch von Krankheiten verhindern. Auch dazu haben sich die Daten geäußert.

Wir wissen, dass es nicht daran liegt, dass die chinesische Regierung das Leben ihrer Bürger für wertvoller hält als das ihrer westlichen Mitbürger.

Und wir wissen, dass es nicht daran liegt, dass die Chinesen Opfer eines biotechnisch erzeugten Virusangriffs des Westens waren. Diese Vorstellung war schon immer absurd.

…was ist also die wahre Erklärung?

Nun, darauf gibt es wirklich mehrere Antworten, die alle auf unseren alten Freund, den falschen Binärcode, zurückgehen.

1: Ferse gegen Gesicht

Wenn man annimmt, dass die Covid-„Pandemie“ in Wirklichkeit ein globaler Psy-Op war, durchgeführt von den meisten Regierungen der Welt, die auf Geheiß supranationaler Finanz-, Unternehmens- und politischer Interessen zusammenarbeiten, dann folgt daraus de facto, dass alle scheinbaren Unterschiede in der Herangehensweise oder Haltung zwischen diesen kooperierenden Regierungen eine Rolle in der Erzählung spielen.

Kurz gesagt, irgendjemand muss den „Bösewicht“ spielen.

In diesem Fall erlaubt Chinas brutaler „Null-Covid“-Ansatz den westlichen Regierungen, das Etikett „gemäßigt“ für sich zu beanspruchen, einfach weil sie nicht so cartoonhaft „böse“ sind wie China.

Das funktioniert natürlich in beide Richtungen.

Der „Westen“ kann seinen Bürgern sagen: „Seht nur, wie brutal Chinas Abriegelung war, so weit würden wir nie gehen, denn uns liegen eure Rechte am Herzen“.

Gleichzeitig kann China sagen: „Seht nur, wie lasch und unorganisiert der Westen mit dem Covid reagiert hat, wir würden niemals so nachlässig sein, denn wir sorgen uns um eure Gesundheit“.

Es handelt sich – und hier ist wieder dieser Ausdruck – um eine falsche Dualität.

Jede Seite ist in ihrem eigenen Narrativ der Gute und in dem der anderen der Böse, und auf diese Weise unterstützen sie sich gegenseitig, während sie die Andersdenkenden in eine kontrollierte „alternative Meinung“ zwängen.

2: Förderung von Impfstoffen

Vor zwei Tagen verteidigte die inzwischen allgegenwärtige Devi Sridhar in The Guardian Chinas „harte Entscheidungen“ zu Zero Covid mit dem Argument, dass China so hart sein müsse, weil seine Impfstoffe nicht so gut wirken wie unsere:

Die Bevölkerung Chinas hat eine niedrigere Impfrate, und die Impfstoffe scheinen weniger wirksam zu sein als in den meisten anderen Ländern. Und viele Menschen haben auch keine Immunität aus einer früheren Infektion. Wenn China die Eindämmung aufgibt und eine große Infektionswelle zulässt, wird das Land angesichts des derzeitigen Impfniveaus einen enormen Verlust an Menschenleben hinnehmen müssen.

Die gesamte Kolumne dient eigentlich dazu, „sichere und wirksame“ mRNA-Impfstoffe anzupreisen (sowie andere Themen, auf die wir weiter unten eingehen werden):

Die wachsende Besorgnis über die geringe Wirksamkeit der chinesischen Impfstoffe ohne mRNA war ebenfalls ein Grund zur Besorgnis: Studien zeigten, dass der Schutz schnell verblasste und nach sechs Monaten nicht mehr nachweisbar war […] China muss seine Impfstoffe verbessern. Dazu braucht es aber Zugang zur mRNA-Technologie, und die ist in eine Sackgasse geraten. Moderna hat sich geweigert, seine Technologie an chinesische Unternehmen zur Herstellung weiterzugeben, und will stattdessen direkt an einen großen Markt verkaufen. China hat stattdessen daran gearbeitet, einen eigenen mRNA-Impfstoff zu entwickeln, was jedoch zu Verzögerungen bei der Einführung geführt hat […] China muss mRNA-Impfstoffe schnell für die wichtigsten Zielgruppen bereitstellen.

Wieder einmal die doppelseitige Erzählung.

Der Westen sagt: „Seht ihr, wir brauchen diese brutalen Abriegelungen nicht, weil wir magische Impfstoffe haben“, mit der unvermeidlichen unausgesprochenen Konsequenz: „Wir müssen Abriegelungen vornehmen, wenn ihr euch nicht genug impfen lasst“.

In der Zwischenzeit gibt China dem Egoismus des Westens die Schuld für seine eigenen Abriegelungen: „Der einzige Grund, warum wir diese Abriegelungen haben, ist, dass die gemeinen egoistischen westlichen Unternehmen ihre Technologie nicht teilen wollen“. Dadurch werden ALLE pro-chinesischen Stimmen in den westlichen alternativen Medien auch zu Pro-Impfstoff-Stimmen.

3: Es nährt die Lüge, dass „Lockdowns funktionieren“.

Abriegelungen funktionieren nicht, um die Ausbreitung von Krankheiten zu stoppen, und wurden vor 2020 auch nie vorgeschlagen oder auf diese Weise eingesetzt.

Dann, im Frühjahr 2020, trafen fast alle Regierungen der Welt scheinbar gleichzeitig die noch nie dagewesene Entscheidung, eine Abriegelung vorzunehmen, um Covid zu bekämpfen. Um dies zu rechtfertigen, benötigte der Mainstream ein paar Beweise dafür, dass Abriegelungen funktionieren.

Hier kommt China ins Spiel.

Immer und immer wieder liest man eine offensichtliche „Verurteilung“ von Chinas Abriegelungsmaßnahmen mit dem Hinweis auf die angeblich niedrigen Covid-Todeszahlen.

In den Mainstream-Quellen wird die eindeutige Folgerung nicht ausgesprochen, aber prominente alternative Stimmen sprechen sie gerne laut aus: „Diese Abriegelungen mögen unethisch erscheinen, aber sie haben Millionen von Leben gerettet.“

Da ALLE Covid-„Fälle“ ausschließlich das Produkt von PCR-Testprogrammen sind und ALLE „Covid-Todesfälle“ lächerlich gequälten Definitionen unterliegen, können wir zu dem Schluss kommen, dass Chinas Covid-Statistiken eine Erfindung sind, um die Idee zu verkaufen, dass Abriegelungen tatsächlich funktionieren.

Mehr als nur die Abriegelungen, eine Unterströmung der Pandemie-Narrative war eine Aufweichung der öffentlichen Haltung gegenüber autoritären Regierungen im Allgemeinen, gewöhnlich durch Komplimente an China.

Bereits im März 2020 lobten „Experten“ auf Channel 4 Chinas Vorgehen, Neil Ferguson beklagte, dass die britische Regierung nicht die Macht habe, Chinas Plan zu folgen, und westliche Nachrichtenagenturen behaupteten, China habe über Covid „triumphiert“.

Die Botschaft war klar und keineswegs subtil: „Natürlich ist es schlecht, die Rechte des Einzelnen nicht zu achten, aber dieser Ansatz scheint wirklich zu funktionieren, nicht wahr? Natürlich würden wir das nie tun, aber man kann nicht leugnen, dass es effektiv ist, oder?“

Diese Botschaft hält bis heute an, und sie hat nichts mit China an sich zu tun, sondern mit der schleichenden Legitimierung der Tyrannei durch den Zweck, der die Mittel heiligt.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Chinas „Null-Covid“-Ansatz ein wichtiger Bestandteil der Gesamtdarstellung der Pandemie ist und zusammen mit den westlichen Regierungen einen bewusst starken Kontrast bildet:

Sie wirbt für die Idee, dass Impfstoffe wirken, und hat dazu beigetragen, weitere Verriegelungen hier zu verhindern.

Sie wirft ein schmeichelhaftes Licht auf westliche Regierungen, die im Vergleich dazu weniger drakonisch erscheinen.

Er dient als Argument für die Wirksamkeit von Abriegelungen und anderen autoritären Maßnahmen.

Am wichtigsten ist vielleicht, dass der vermeintliche Unterschied dazu dient, die öffentliche Debatte einzuschränken und zu kontrollieren.

Traditionell linke Kritiker des westlichen Kapitalismus werden durch ihre ideologische Loyalität gegenüber China gezwungen, Impfstoffe und Verbote zu verteidigen.

Umgekehrt können die Rechten mit dem Finger auf Chinas „sozialistische“ Praktiken zeigen, während sie die pharmazeutischen Innovationen des westlichen Kapitalismus dafür loben, dass sie uns vor der Notwendigkeit strengerer Sicherheitsvorkehrungen bewahren.

Jede Seite wird von ihrer Ideologie kontrolliert und merkt nicht, dass ihre Loyalität dazu benutzt wird, sie innerhalb des zulässigen Meinungsspektrums zu positionieren.

Beide Seiten behaupten, das Virus sei real und gefährlich, beide Seiten verwenden die gleichen PCR-Tests und beide Seiten werben für Impfstoffe, die von den gleichen Unternehmen hergestellt werden. Die oberflächlichen „Unterschiede“ dienen nur dazu, ihre vielen Übereinstimmungen zu verkaufen.

Mit anderen Worten: Die Meinungsverschiedenheiten über die Covid-Taktik sind so real wie der Streit um die Ukraine. Alles dient demselben Zweck: der Förderung des großen Reset und der globalen technokratischen Regierung. Ein System, das weder kommunistisch noch kapitalistisch ist, sondern die schlimmsten Laster absorbiert, während es die Tugenden ausmerzt.

Zero Covid ist nur China, das die andere Seite der Schere darstellt.