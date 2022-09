In diesem Winter stürzt Europa in ein „neues dunkles Zeitalter“

Könnten Sie sich vorstellen, für drei Jahre ins Gefängnis zu kommen, wenn Sie es wagen, Ihren Thermostat auf über 19 Grad Celsius einzustellen?

Wie Sie weiter unten sehen werden, handelt es sich hierbei um eine vorgeschlagene Verordnung, die derzeit in einem europäischen Land erwogen wird. Wenn Sie den Vorgängen in Europa nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, sollten Sie jetzt aufwachen. Erdgas ist in Europa siebenmal teurer als noch zu Beginn des letzten Jahres, und das ist auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen. In den letzten Jahrzehnten haben sich die Europäer dummerweise in eine extreme Abhängigkeit von russischem Gas begeben. Mehr als 55 Prozent des Erdgases, das Deutschland verbraucht, kommt normalerweise aus Russland. Aber jetzt hat der Krieg alles verändert, und Europa steht ein extrem harter Winter mit schweren Engpässen, obligatorischen Rationierungen und absolut irrsinnigen Heizungsrechnungen bevor.

In den kommenden Monaten wird es in ganz Europa sehr kalt und dunkel werden, und diejenigen Europäer, die sich gegen die neuen Beschränkungen auflehnen, könnten sich buchstäblich im Gefängnis wiederfinden…

Die Schweiz erwägt, jeden, der seine Räume über 19°C heizt, für bis zu drei Jahre ins Gefängnis zu stecken, wenn das Land aufgrund des Ukraine-Kriegs gezwungen ist, Gas zu rationieren. Das Land könnte auch Geldstrafen für diejenigen verhängen, die gegen die vorgeschlagenen neuen Vorschriften verstoßen.

Markus Sporndli, Sprecher des Eidgenössischen Finanzdepartements, erklärte gegenüber dem „Blick“, dass der Tagessatz für Bußgelder bei 30 Schweizer Franken könnte.

Wenn Sie in Europa leben, sollten Sie sich in diesem Winter sehr warm anziehen.

Einige mögen sich darauf einstellen, dass sie einfach tragbare Heizstrahler benutzen werden, um sich warmzuhalten, aber offenbar wäre die Verwendung solcher Heizstrahler nach den neuen Vorschriften, die die Schweiz in Erwägung zieht, „nicht erlaubt“…

Auch wird berichtet, dass Heizstrahler nicht erlaubt wären und Saunen und Schwimmbäder kalt bleiben müssten.

Das ist eine ernste Sache.

So etwas haben wir noch nie erlebt, und je länger sich der Krieg in der Ukraine hinzieht, desto schlimmer wird die Energiekrise in Europa werden.

Das Ende der Ära der billigen Energie bedeutet auch, dass ein schwerer wirtschaftlicher Abschwung bevorsteht, der sich bereits in den Zahlen niederschlägt…

In Europa gibt es Anzeichen für eine Rezession, denn mehrere Wirtschaftsumfragen zeigen, dass sich der Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe in der Region verlangsamen, während viele Bürger des Kontinents mit den steigenden Preisen zu kämpfen haben. Der S&P Global Eurozone Composite Output Index fiel im August mit 48,9 auf ein 18-Monats-Tief, wie aus einer Pressemitteilung vom 5. September (pdf) hervorgeht.

Der private Sektor der Eurozone bewegte sich im August weiter in den kontraktiven Bereich“. Sowohl die Produktion im Dienstleistungssektor als auch im verarbeitenden Gewerbe ging im August zurück.

Natürlich ist das, was wir bisher erlebt haben, nur der Anfang.

In diesem Winter wird es wahrscheinlich richtig schlimm werden.

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sogar öffentlich zugegeben, dass einige Teile der deutschen Wirtschaft „bis auf Weiteres einfach aufhören werden zu produzieren“.

Wahnsinn.

Und die Wahrheit ist, dass dies bereits zu geschehen beginnt…

In einer weiteren wirklich erstaunlichen Ankündigung, die die Verzweiflung dieser Stunde zeigt, hat der deutsche Stahlhersteller ArcelorMittal, eine der größten Stahlproduktionsstätten in Europa, den Betrieb aufgrund der hohen Energiepreise eingestellt. „Da sich die Gas- und Strompreise innerhalb weniger Monate verzehnfacht haben, sind wir auf einem Markt, der zu 25 % durch Importe versorgt wird, nicht mehr wettbewerbsfähig“, sagte CEO Reiner Blaschek.

Dies kommt nach den angekündigten Schließungen von Aluminiumhütten, Kupferhütten und Ammoniakproduktionsanlagen in den letzten Wochen. Ammoniak, das für Düngemittel benötigt wird, ist in der EU bereits zu 70 % vom Netz.

Viele weitere Fabriken werden in den kommenden Monaten zur Schließung gezwungen sein.

Zutiefst beunruhigt haben 40 Vorstandsvorsitzende der europäischen Metallindustrie gemeinsam einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie davor warnen, dass ihre Unternehmen einer „existenziellen Bedrohung für unsere Zukunft“ ausgesetzt sind…

Im Vorfeld des für Freitag anberaumten Krisengipfels haben die führenden Vertreter der europäischen Nichteisenmetallindustrie einen gemeinsamen Brief verfasst, in dem sie vor der sich verschlimmernden Energiekrise in Europa und ihrer existenziellen Bedrohung für unsere Zukunft warnen. Unser Sektor war in den letzten 12 Monaten bereits zu beispiellosen Einschränkungen gezwungen. Wir sind zutiefst besorgt, dass der bevorstehende Winter vielen unserer Betriebe einen entscheidenden Schlag versetzen könnte, und wir fordern die Staats- und Regierungschefs der EU und der Mitgliedstaaten auf, Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um ihre strategischen, stromintensiven Industrien zu erhalten und dauerhafte Arbeitsplatzverluste zu verhindern. 50 % der Aluminium- und Zinkkapazitäten in der EU mussten aufgrund der Stromkrise bereits stillgelegt werden, und auch in der Silizium- und Ferrolegierungsproduktion kam es zu erheblichen Drosselungen, die sich auch auf den Kupfer- und Nickelsektor auswirkten. Im letzten Monat mussten mehrere Unternehmen unbefristete Schließungen ankündigen, und viele weitere stehen vor einem Winter, in dem es für viele Betriebe um Leben und Tod geht. Die Erzeuger sehen sich mit Strom- und Gaskosten konfrontiert, die mehr als zehnmal so hoch sind wie im letzten Jahr und den Verkaufspreis für ihre Produkte bei Weitem übersteigen. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Schließung eines Werks in der Regel zu einer dauerhaften Situation wird, da die Wiedereröffnung mit erheblichen Unsicherheiten und Kosten verbunden ist.

So sieht ein wirtschaftlicher Zusammenbruch aus.

Die Lage ist bereits so schlimm, dass Wissenschaftler sogar erwägen, den Large Hadron Collider abzuschalten…

Die Energiekrise in Europa ist für alle spürbar – auch für die Wissenschaftler, die tief unter der Erde in der Schweiz am Large Hadron Collider arbeiten. Die Europäische Organisation für Kernforschung, besser bekannt als CERN, erwägt sogar, ihre Teilchenbeschleuniger abzuschalten.

Der Grund dafür ist der hohe Energiebedarf der Beschleuniger und der Wunsch der Organisation, das Stromnetz in der Region stabil zu halten.

Zumindest eine gute Sache könnte also aus dieser Krise hervorgehen.

Aber insgesamt werden die kommenden Monate für Europa eine äußerst unangenehme Zeit sein.

Da die Bedingungen immer bedenklicher werden, ist es keine Wunder, dass die Europäer immer wütender werden.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gibt offen zu, dass es „zivile Unruhen“ geben wird, aber er besteht darauf, dass die Europäer Opfer bringen müssen, um den Krieg in der Ukraine zu unterstützen…

Wladimir Putins „Energieerpressung“ gegenüber Europa könnte in diesem Winter zu „zivilen Unruhen“ führen, hat der NATO-Generalsekretär gewarnt. Jens Stoltenberg räumte ein, dass der Winter „hart sein wird“, da „Familien und Unternehmen in den kommenden Monaten die steigenden Energiepreise und Lebenshaltungskosten zu spüren bekommen.

In der Financial Times schrieb der Chef der westlichen Sicherheitsallianz, dass es sich lohne, den Preis für die Unterstützung der Ukraine zu zahlen.

Letztlich wird es auch in den Vereinigten Staaten zu gewaltigen Unruhen in den Großstädten kommen.

Wir stehen erst am Anfang dieser neuen globalen Energiekrise, und sie wird unser aller Leben auf den Kopf stellen.

In der Zwischenzeit stürzen wir auch in eine entsetzliche globale Nahrungsmittelkrise. Wie ich vor ein paar Tagen ausführlich dargelegt habe, gibt sogar der Leiter der UNO zu, dass es im Jahr 2023 „mehrere Hungersnöte“ geben wird.

Das Leben, wie wir es kennen, wird sich ändern.

Im Moment sind alle Augen auf Europa gerichtet, weil die Dinge dort anfangen, wirklich verrückt zu werden.

Europa wird in diesem Winter in ein „neues finsteres Zeitalter“ eintauchen, und die ganze Welt wird infolgedessen extremes Leid erfahren.