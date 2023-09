In einem kurzen Tweet spricht James O’Keefe die Warnung aus, die wir alle hören müssen

JD Rucker

James O’Keefe, Gründer der O’Keefe Media Group (OMG), hat sich im Laufe der Jahre den Ruf erworben, der Goldstandard unter den investigativen Journalisten zu sein. Seine Zeit bei Project Veritas und jetzt bei OMG hat einige der tiefgreifendsten Enthüllungen und Entlarvungen der modernen Geschichte hervorgebracht.

Deshalb war ich sehr überrascht, als ich eine Nachricht las, die er am Wochenende in den sozialen Medien veröffentlichte. Es handelte sich nicht um ein bombensicheres Geheimnis, das er aufgedeckt hatte, oder um eine Tirade gegen eine der verschiedenen bösen Entitäten, die er aufgedeckt hatte. Es war eine Warnung an uns alle. Und wie ich in meiner Antwort schrieb, ist es die wichtigste Botschaft, die er je überbracht hat.

Das Böse ist hinter uns allen her. Niemand ist immun, niemand wird ungeschoren davonkommen. Im Kampf gegen Mächte und Gewalten werden die Schwachen in die Knie gehen und lügen, um zu „überleben“.

Die Starken mit Moral, die an der Wahrheit festhalten und auf Gott vertrauen, werden durchhalten.

Die Mächte und Gewalten, über die viele von uns so oft diskutieren, werden in Epheser 6,12 aufgedeckt:

Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen Mächte, gegen die Herrscher der Finsternis dieser Welt, gegen die geistliche Bosheit in den Höhen.

Die Mächte des Widersachers sind überall um uns, aber am stärksten sind sie in den verschiedenen Machtsälen dieses Planeten vertreten. Von hochrangigen Regierungsvertretern über Konzernchefs bis zu den megareichen Aktivisten, die die globalistische Elitenkabale finanzieren, treiben die Lakaien Satans diese Welt ihrem feurigen Ende entgegen. Das ist erschreckend und wunderbar zugleich. Es ist beängstigend für diejenigen, die sich der Entwicklung unserer Gesellschaft bewusst sind, aber es kann wunderbar (und manchmal beängstigend) für bibeltreue Christen sein, die sich der Tragweite bewusst sind.

Das Ende mag nahe sein, aber wir dürfen nie aufhören, den guten Kampf zu kämpfen.

Mein einziges längeres Gespräch mit O’Keefe war sowohl ärgerlich als auch aufschlussreich. Er hat zu Recht den Ruf, etwas stachelig zu sein, aber sein Verstand ist scharf und seine Hingabe an die Wahrheit unübertroffen. Ich bin jetzt noch mehr beeindruckt, weil er diese wichtige Botschaft überbringt. Ich hoffe, dass er und andere weiterhin über die Realitäten dieser Welt berichten werden, denn wir brauchen so viele Menschen wie möglich, die aufwachen und erkennen, dass der Feind hinter uns allen her ist.

Es gibt nur einen, der es verdient, dass wir unsere Knie beugen. Der Feind und seine Schergen verdienen von uns nichts anderes als das Schwert.