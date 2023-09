Das Weltwirtschaftsforum spricht über „Gedankenkontrolle durch Schallwellen“

Artikel von 2018, der nichts an Aktualität verloren hat.

Das Weltwirtschaftsforum – eine der mächtigsten Elite-Organisationen der Welt – erörterte kürzlich das Aufkommen der Technologie zur ferngesteuerten Gedankenkontrolle. Und es räumt ein, dass diese Technologie eingesetzt werden könnte, um Menschen in gedankengesteuerte Sklaven zu verwandeln.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) ist neben dem Council on Foreign Relations, der Bilderberg-Gruppe und der Trilateralen Kommission eine der einflussreichsten Eliteorganisationen. Jedes Jahr kommen auf dem Forum rund 2500 führende Wirtschaftsvertreter, internationale Politiker, Wirtschaftswissenschaftler, Prominente und Journalisten zusammen, um über weltweite Themen zu diskutieren.

Das Kuratorium des WEF setzt sich aus einigen der mächtigsten Personen der Welt zusammen. Hier sind einige von ihnen.

In vielerlei Hinsicht ist das WEF der Bilderberg-Gruppe ähnlich. Interessante Tatsache: Klaus Schwab, der Gründer und geschäftsführende Vorsitzende des WEF, ist ein ehemaliges Mitglied des Lenkungsausschusses der Bilderberg-Gruppe.

Im Gegensatz zu anderen mächtigen Organisationen, die vorgeben, „der Welt zu helfen“, wird dem WEF vorgeworfen, in Wirklichkeit die Interessen der Weltelite zu fördern.

Das Transnational Institute beschreibt den Hauptzweck des Weltwirtschaftsforums wie folgt:

Weit davon entfernt, die Probleme der Welt wirklich zu lösen, wird dem WEF vorgeworfen, die Schuld von den Regierungen und Großkonzernen auf die Bürgerinnen und Bürger abzuwälzen.

„Eine Studie, die im Journal of Consumer Research veröffentlicht wurde, untersuchte die soziologischen Auswirkungen des WEF. Sie kam zu dem Schluss, dass das WEF keine Probleme wie Armut, globale Erwärmung, chronische Krankheiten oder Schulden löst. Sie haben lediglich die Last für die Lösung dieser Probleme von Regierungen und Unternehmen auf „verantwortungsbewusste Verbraucherthemen: den grünen Verbraucher, den gesundheitsbewussten Verbraucher und den finanziell gebildeten Verbraucher“ verlagert. Sie formulieren die Probleme lediglich neu und halten sie dadurch aufrecht. Gore wird als Paradebeispiel angeführt. In seinen Reden lenkt Gore den Blick absichtlich von den Problemen unregulierter Märkte und Unternehmensaktivitäten auf moralische Pathologien, individuelle Gier usw. Auf diese Weise fördert er die Schaffung neuer Märkte und damit die Aufrechterhaltung derselben alten Probleme in einem neuen Gewand. Die neuen Märkte werden denselben Mustern folgen wie die alten, weil das Kernproblem der Unternehmensführung nie angegangen wird.“

Ferngesteuerte Gedankenkontrolle

Die Jahrestagung der Global Future Councils des WEF fand am 11. und 12. November in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Eines der diskutierten Themen war „Gedankenkontrolle durch Schallwellen“. Auf der offiziellen Website des WEF wurde ein Artikel mit dem Titel Gedankenkontrolle durch Schallwellen? We ask a scientist how it works“, in dem der Professor der Universität Oxford, Antoine Jérusalem, die Technologie und die damit verbundenen Probleme beschreibt.

Steuerung des Gehirns mit Schallwellen: Wie funktioniert das?

Das Prinzip der nicht-invasiven Neuromodulation besteht darin, Ultraschallwellen auf eine Region im Gehirn zu fokussieren, so dass sie sich an einem kleinen Ort sammeln. Mit den richtigen Parametern kann dies dann hoffentlich die Aktivität der Neuronen verändern.

Wenn man wild gewordene Neuronen loswerden will, zum Beispiel bei Epilepsie, dann sollte man die Energie erhöhen, um sie im Wesentlichen zu töten. Möchte man jedoch die neuronale Aktivität selektiv fördern oder blockieren, muss man die Ultraschallwellen sorgfältig abstimmen.

Es besteht also ein Unterschied zwischen der Ultraschallstimulation, die zur Entfernung von Gewebe eingesetzt wird, und der Ultraschall-Neuromodulation, die darauf abzielt, die neuronale Aktivität zu steuern, ohne das Gewebe zu schädigen.

Die Ultraschall-Neuromodulation ist etwas, das definitiv funktioniert, das wir aber noch nicht verstehen.

Welcher gesellschaftliche Nutzen kann daraus entstehen?

Die aktuellen Schlagworte sind Alzheimer und Parkinson sowie traumatische Hirnverletzungen. Aber die Wissenschaftler befassen sich auch mit dem Rückenmark und dem peripheren Nervensystem. Da das Gehirn de facto das Entscheidungszentrum für so viele Prozesse ist, könnte man meines Erachtens auf jedes dieser Systeme abzielen.

Ist das sicher?

Wenn man versucht, die neuronale Aktivität durch winzige mechanische Schwingungen in einem Bereich des Gehirns zu „steuern“, ist es wichtig, dass der Fokus des Ultraschalls, die Frequenz und die Amplitude richtig abgestimmt sind, sonst kann das Gehirn möglicherweise geschädigt werden. Der Punkt ist, dass wir immer noch nicht wissen, wie man das alles abstimmt; und wenn ich ein wenig übertreiben würde, könnte ich sagen, dass unser derzeitiger Ansatz nicht so weit davon entfernt ist, an den Einstellungen eines Radios herumzufummeln, bis wir den richtigen Sender hören.

Eine der vielen Schwierigkeiten besteht darin, sicher zu sein, dass wir mit diesen Schallwellen tatsächlich Neuronen steuern und nicht etwa schädigen. Die Wahrheit ist, dass wir immer noch nicht wissen, wie der Prozess funktioniert. Und wenn man nicht weiß, wie er funktioniert, weiß man auch nicht, wie viel „zu viel“ ist.

Was sind die größten ethischen Herausforderungen?

Das Potenzial dieser Technik ist riesig – damit meine ich die schiere Zahl der Anwendungen sowie den ethischen Nutzen.

Aus biologischer Sicht ist es ähnlich wie bei Medikamenten. Man kann geheilt werden, man kann süchtig werden und man kann sterben. Es geht nur darum, sich innerhalb eines bestimmten Regelwerks zu bewegen. Aus ethischer Sicht verändert sich die Welt so schnell, dass es schwierig ist, abzuschätzen, was morgen akzeptabel ist und was heute nicht.

Ich bin auch davon überzeugt, dass es in der menschlichen Natur liegt, etwas zu tun, was getan werden kann, und dass es getan wird. Die Frage ist nur, von wem. Mir wäre es lieber, wenn eine gerechte Gesellschaft den Tanz anführen würde als ein Schurkenstaat ohne jeglichen Respekt vor dem Leben von Mensch und Tier. Wenn wir diesen Tanz in 10 Jahren anführen wollen, müssen wir heute mit der Forschung beginnen.

Wie dystopisch könnte es werden?

Ich sehe den Tag kommen, an dem ein Wissenschaftler in der Lage sein wird, zu kontrollieren, was eine Person vor ihrem geistigen Auge sieht, indem er die richtigen Wellen an die richtige Stelle in ihrem Gehirn sendet. Ich vermute, dass die meisten Einwände ähnlich lauten werden wie die, die wir heute über unterschwellige Botschaften in der Werbung hören, nur viel vehementer.

Diese Technologie ist nicht frei von Risiken des Missbrauchs. Sie könnte eine revolutionäre Gesundheitstechnologie für Kranke sein, oder ein perfektes Kontrollinstrument, mit dem die Rücksichtslosen die Schwachen kontrollieren. In diesem Fall wäre die Kontrolle jedoch wörtlich zu nehmen.

Was können wir tun, um ihr Potenzial zu schützen?

Ich will nicht behaupten, dass alle Wissenschaftler weise und sachkundig sind, wenn es darum geht, was getan und was nicht getan werden sollte. Einige von uns werden so weit gehen, wie sie es sich erlauben können. Aber das liegt in der menschlichen Natur und ist nicht nur bei Wissenschaftlern so.

So oder so ist es unsere Aufgabe, etwas zu finden, das für die Menschheit von Nutzen ist. Und wenn man einen Weg findet, jemanden besser zu machen, dann weiß man höchstwahrscheinlich auch, wie man das Gegenteil erreichen kann. Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass die Regulierung das Letztere verhindert, ohne das Erstere zu behindern. Ich glaube, dass dies die Rolle der Regulierungsbehörden ist. Und ich denke, dass die Europäische Union, in der ich arbeite, dies recht gut kann.

Eine weitere Aufgabe der Politiker sollte darin bestehen, eine Kommunikationsplattform zu bieten, um die langfristige Vision eines bestimmten Forschungsbereichs zu erläutern. Und es kann zu früh sein, oder keine gute Idee, und die endgültige Entscheidung könnte sehr wohl darin bestehen, sie zu stoppen. Langfristig sollte der Öffentlichkeit jedoch der potenzielle Nutzen einer neuen Technologie in einfachen Worten erklärt werden, was Wissenschaftler nicht unbedingt gut können.

Die Politiker sollten bedenken, dass, wenn wir es nicht tun, irgendjemand es trotzdem tun wird – möglicherweise ohne Regulierung.