In einer E-Mail vom Februar 2020 schrieb Fauci, Gesichtsmasken seien „nicht effektiv, um sich gegen das Virus zu schützen“.

In den E-Mails, die von der Washington Post und BuzzFeed News veröffentlicht wurden, ist auch Faucis Antwort an die ehemalige Gesundheitsministerin Sylvia Burwell enthalten, als sie ihn um Ratschläge zum Tragen von Gesichtsmasken auf Reisen bat.

Fauci schrieb: „Masken sind eigentlich nur für infizierte Menschen, um zu verhindern, dass sie die Infektion auf nicht infizierte Menschen übertragen, und nicht, um nicht infizierte Menschen vor Ansteckung einer Infektion zu schützen.

„Die typische Maske, die man in der Drogerie kauft, ist in Wirklichkeit nicht effektiv um diese Viren aufzuhalten. Sie könnte jedoch einen leichten Nutzen bieten, indem sie grobe Tröpfchen abhält, wenn gegen Sie hustet oder niest.“

#Fauci says masks aren’t needed unless you’re sick and notes the #SARS_CoV_2 is so small it passes easily between #mask fibers #Fauciemails pic.twitter.com/8mdPVPho2L