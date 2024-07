In einer Minute erklärt, wie die US-Kriegsmaschinerie ihren Bürgern helfen könnte anstelle weltweit Leid und Elend zu verbreiten

Stellen Sie sich vor, die USA würden die 225.000 Soldaten, die in ihren 800 Militärbasen weltweit stationiert sind, abziehen und sie stattdessen in amerikanischen Gemeinden einsetzen. Dort könnten sie Kliniken und Schulen für die 40 Millionen Amerikaner bauen, die in Armut leben, und die amerikanischen Grenzen sichern, anstatt die Grenzen anderer zu “bewachen”.

Stellen Sie sich vor, die USA würden wirklich Amerika verteidigen, anstatt ein Pyramidensystem des militärisch-industriellen Komplexes zu unterstützen, das von Kriegen lebt, die durch eine idiotische Außenpolitik geschaffen werden, die von Politikern gefördert wird, die eng mit dem schmutzigen Geschäft des Krieges verbunden sind.

Man stelle sich vor, was die 916 Milliarden Dollar, die 2023 für das US-Militär ausgegeben werden, bewirken könnten, wenn sie tatsächlich in das Leben und Wohlergehen der Amerikaner investiert würden, anstatt in Angst, Dominanz und Krieg.

Imagine the US withdrew the 225,000 soldiers it has based in its 800 military bases across the Globe



And put them to work in American communities, building clinics and schools for the 40 million Americans living in poverty, Securing American borders instead of "guarding"…