Russland und China bedrohen über die Huthi Gibraltar, den Suezkanal und das Rote Meer. Ein großes Sicherheitsproblem ist durch die „seltsame“ und unerwartete Präsenz von Huthi-Kräften in Nordafrika entstanden, die die Straße von Gibraltar im Visier haben.

Einem arabischen Bericht zufolge haben die Huthi damit begonnen, umfangreiche Truppen und Waffen nach Nordafrika zu verlegen.

Nach den Angriffen im Roten Meer, im Suezkanal, im Arabischen Meer und im östlichen Mittelmeer tauchen die Huthi (wenn sie es sind) nun auch vor der Straße von Gibraltar auf!

Diese sehr ungewöhnliche militärische Positionierung deutet darauf hin, dass die russisch-chinesische Achse versucht, im Falle eines größeren regionalen Konflikts die Seewege für amerikanische und allgemein westliche Kriegsschiffe zu blockieren. Amerikanische Quellen bestätigen, dass Russland, wenn nicht schon geschehen, den Huthi P-800 Oniks Anti-Schiffsraketen schicken wird.

🚨⚠️ #BREAKING ⚡🇾🇪 – Yemen's Houthi spokesman hints cryptic text; "3 days" – agreement with….



Russland will Jemen's Houthis mit den P-800 Oniks Anti-Schiffs-Marschflugkörpern bewaffnen – Newsweek pic.twitter.com/yVoDZJZrEH — MonitorX (@MonitorX99800) Juli 2, 2024

Russische Oniks P-800 für Houthis?



Eine engere Zusammenarbeit zwischen Russland und den Houthis im Jemen könnte das strategische Dilemma verschärfen, in dem sich die westlichen Mächte befinden, wenn sie versuchen, die Handelsschifffahrt im Roten Meer und darüber hinaus zu schützen.



Es gibt Hinweise darauf, dass der russische Präsident Wladimir… pic.twitter.com/vVIlQy96n6 — Zlatti71 (@Zlatti_71) Juli 2, 2024

Die Huthi erweitern ihre Front in Nordafrika – sie positionieren sich in der Straße von Gibraltar!

„Die Kämpfer werden nach Nordafrika verlegt, um die Straße von Gibraltar zu bedrohen, die als wichtiger Punkt gilt, der Europa und Afrika sowie das Mittelmeer mit dem Atlantik verbindet“, berichtet Rai Alyoum.

Laut der libanesischen Zeitung Al Akhbar streben die Huthi danach, eine bedeutende Präsenz aufzubauen, die von marokkanischem Boden aus strategische Punkte wie die Straße von Gibraltar bedrohen könnte.

Die israelischen Geheimdienste sind zunehmend besorgt über eine mögliche neue Front, die sich diesmal im Mittelmeerraum gegen das Land auftut, so exklusive Details, die von den israelischen Sicherheitsdiensten zur Veröffentlichung freigegeben wurden.

Geheimdienstinformationen zeigen, dass die Huthi-Rebellen im Jemen ihren Einfluss auf Nordafrika, den Sudan, Ägypten und Marokko ausdehnen, mit der Absicht, Israel von dort aus anzugreifen.

Berichten zufolge planen die Huthi, Kämpfer aus dem Jemen zu entsenden, um ihre Präsenz in diesen Ländern zu verstärken und somit eine direkte Bedrohung für israelische Interessen im Mittelmeerraum darzustellen. Geheimdienstquellen sprechen von anhaltenden Bemühungen, Waffen in diese neu ins Visier genommenen Gebiete zu transferieren.

„Das Horrorszenario ist, dass eine Rakete ins Mittelmeer fällt, was eine Katastrophe wäre“, sagte eine informierte Quelle gegenüber i24NEWS. „Die Bedrohung beschränkt sich nicht nur auf Eilat und das Rote Meer, sie ist direkt vor der israelischen Küste“.

Die jüngsten Entwicklungen haben auch gezeigt, dass der Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, mit den Huthi und den schiitischen Milizen im Irak zusammenarbeitet, was auf eine koordinierte Anstrengung zur Ausweitung ihres Einflusses hindeutet.

Die Schlussfolgerungen lauten wie folgt Die USA haben mit dem „Krieg gegen den Terror“ und den von Obama unterstützten Segnungen des Arabischen Frühlings 2011 Winde gesät und ernten nun Stürme. Der Aufstieg von ISIS im Irak und in Syrien und der anhaltende Bürgerkrieg in Libyen sind die eklatantesten Beispiele.

Die „Wölfe“, die sich „im Chaos laben“, sind die „üblichen Verdächtigen“: Russland und China, die durch ihren Einfluss in der weiteren Region die Iran-Hisbollah-Huthi-Achse unterstützen, die politische und militärische Interessen von der Straße von Gibraltar bis zu den Küsten Israels bedroht.

Ob Russland und China mit orchestrierten Interessen agieren, ist derzeit fraglich, spielt aber angesichts der kolossalen Sicherheitskrise in der sogenannten MENA-Region (Naher Osten – Nordafrika) keine große Rolle.

Wie wir bereits in früheren Publikationen festgestellt haben, scheint Russland insbesondere dem außenpolitischen Dogma „Anti-USA“ zu folgen, d.h. wenn die USA Israel unterstützen, unterstützt Russland den Iran. Dies war für Russland vor dem Krieg in der Ukraine, der die gesamte westliche Welt zu einer gemeinsamen antirussischen Achse vereinte, keine diplomatische Norm.

In jedem anderen Fall hätte Russland durch seine diplomatischen Beziehungen zum Iran eine Vermittlerrolle eingenommen und sicherlich nicht die Ausbreitung der Huthi und ihre Aktionen gegen die Sicherheit der Schifffahrt im gesamten Mittelmeerraum zugelassen.

Vergessen wir nicht die Äußerungen Putins, dass Russland die Feinde der USA mit Langstreckenraketen ausrüsten werde. Wie die Ereignisse zeigen, gehören die Huthi zu dieser „breiten Palette“ von Feinden der USA.

Die USA „haben nicht wirklich versucht, die Art von Schmerz zuzufügen, die abschreckend wirkt oder die Abschreckung verstärkt“, sagt Rich Outzen 24, während die Angriffe der Huthis den Seehandel bedrohen In der Zwischenzeit haben die Huthis ein Musikvideo veröffentlicht, in dem sie sich über die USA, Großbritannien und Israel lustig machen.

US 'hasn't really tried the type of pain that would constitute or reinforce deterrence,' @RichOutzen sagt @laura_i24, während Houthi-Angriffe den Seehandel bedrohen



In der Zwischenzeit veröffentlichen die Houthis ein Musikvideo, in dem sie die USA, Großbritannien und Israel verspotten pic.twitter.com/aRUdnO3F29 — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) Juni 24, 2024

Chinesische Drohnen in Libyen – Die russisch-chinesische Achse rüstet Khalifa Haftar aus

Die italienischen Behörden haben am 18. Juni im Hafen von Gioia Tauro in Süditalien chinesische Wing Loong-Drohnen beschlagnahmt. Diese waren als „Windturbinenteile“ deklariert. Ihr Bestimmungsort war Bengasi in Libyen, wo sie General Khalifa Haftar übergeben werden sollten. Die USA hatten die italienischen Behörden über die Lieferung informiert.

Die Drohnenteile waren in sechs Containern versteckt, die auf zwei Frachtschiffen aus China in den Hafen von Gioia Tauro kamen, wo sie beschlagnahmt wurden, bevor sie auf Schiffe verladen werden konnten, die nach Libyen fahren sollten, so die Beamten.

„Die Teile waren zwischen Nachbildungen von Rotorblättern aus Verbundwerkstoffen versteckt, um sie zu verbergen und Kontrollen zu umgehen“, hieß es in einer Erklärung der italienischen Steuerfahndung und des Zolls. Eine der Drohnen trug an der Seite den Slogan „Die Welt der Energieeinsparung“.

Die Drohnen waren für Bengasi bestimmt und sollten an General Khalifa Haftar, den starken Mann, der Ostlibyen kontrolliert, geliefert werden, sagten Quellen, die anonym bleiben wollten, Defense News.

Jede Drohne war über 10 Meter lang, hatte eine Spannweite von etwa 20 Metern und wog über 3 Tonnen, so die italienischen Behörden. Diese Beschreibung stimmt mit Berichten überein, dass es sich bei den Drohnen um chinesische Wing Loong II UAVs handelt.

Das Wing Loong II UAV MALE hat eine maximale Nutzlastkapazität von 400 kg. Es kann bis zu 12 lasergelenkte Bomben oder Raketen mit einem Gesamtgewicht von 480 kg tragen. Es wurde hauptsächlich für den chinesischen Exportmarkt entwickelt und ist für Überwachungs- und Luftaufklärungsmissionen sowie für Kampf- und Angriffsmissionen vorgesehen.

Der Beschlagnahmung in dem süditalienischen Hafen war im April eine Aktion der kanadischen Polizei vorausgegangen, bei der zwei in Kanada lebende Libyer festgenommen wurden, die mit libyschem Rohöl chinesische Drohnen kaufen wollten. Fathi Ben Ahmed Mhaouek und Mahmud Mohamed Elsuwaye Sayeh waren ehemalige Mitarbeiter der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation, einer UN-Agentur mit Sitz in Montreal.

Italienische Behörden beschlagnahmten am 18. Juni im Hafen von Gioia Tauro in Süditalien chinesische Drohnen.



Sie waren fälschlicherweise als "Windturbinenteile" etikettiert.



Ihr Ziel: Benghazi, Libyen, angeblich zur Lieferung an General Khalifa Haftar.



Die USA informierten die italienischen Behörden über die… pic.twitter.com/m0S7rdqPyQ — Clash Report (@clashreport) Juli 2, 2024

China ist jedoch nicht die einzige, die Haftar mit Waffen versorgt.

Am 19. April dieses Jahres berichtete Defense News, dass russische Schiffe Tausende Tonnen militärischer Ausrüstung im Hafen von Tobruk im Osten Libyens entladen haben. Die Sendungen, die vom russisch kontrollierten Hafen Tartus in Syrien verschickt wurden, enthielten gezogene Artillerie, gepanzerte Mannschaftstransportwagen und Raketenwerfer.

Diese Ausrüstung könnte teilweise zur Unterstützung der wachsenden militärischen Präsenz Russlands im Osten Libyens genutzt werden, war jedoch wahrscheinlich für Länder weiter südlich in Afrika bestimmt, wie Niger, Mali und Burkina Faso, wo Russland Verbindungen zu den Führern der jüngsten Putsche hat.

„Es gab kontinuierliche Bemühungen der USA, sich mit Haftar zu engagieren, anstatt ihn zu isolieren, aber er hat wiederholt unsere und die Forderungen der UN missachtet und ist Russland näher gekommen. Die Herangehensweise der USA bestand darin, das gleiche Spiel immer wieder zu spielen und ein anderes Ergebnis zu erwarten“, sagte Fishman, der früher im Nationalen Sicherheitsrat diente.

Über die Wagner-Söldner hat Russland Haftars gescheiterten Versuch unterstützt, Westlibyen 2019 nach der Spaltung des Landes zu erobern, die nach dem Sturz des nationalen Führers Muammar al-Gaddafi 2011 folgte.

Die US-Diplomatie zielte kürzlich darauf ab, Haftar davon zu überzeugen, an den nationalen Wahlen zur Wiedervereinigung des Landes teilzunehmen, während Moskau Berichten zufolge auf die Verhandlung einer dauerhaften russischen Marinepräsenz in Tobruk konzentriert ist, was ihm Einfluss im zentralen Mittelmeer verschaffen würde.

Es ist offensichtlich, dass Russland und China Haftar unterstützen, beide streben nach Einfluss im sogenannten Maghreb, der Algerien, Libyen, Mauretanien, Marokko und Tunesien umfasst, sowie im südlichen Afrika.

Die großen Fragen, die sich stellen, sind zwei: Erstens, agieren Russland und China im Rahmen der russisch-chinesischen Achse oder verfolgen sie konkurrierende Interessen in der Region?

Und zweitens, noch wichtiger: Welche Rolle spielen Russland und China bei der jüngsten Ankündigung der Huthi, ihre Organisation in Nordafrika auszuweiten und die westliche Mittelmeerregion ins Visier zu nehmen?