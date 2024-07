Arzt, der Gouverneur von Tokio werden will, wettert gegen Fauci, Pfizer und COVID-Impfstoffe

Dr. Satoru Utsumi, der für das Amt des Gouverneurs von Tokio kandidiert, führt einen bemerkenswerten Wahlkampf. In seinen Reden kritisiert er Anthony Fauci, Pfizer und den COVID-Impfstoff.

Im US-Kongress werde Fauci beschuldigt, ein Massenmörder zu sein, sagte Utsumi. „Vier Jahre sind vergangen und jetzt kommt alles ans Licht. Niemand lässt sich mehr impfen“, so der Arzt.

🚨🚨🚨

Tokyo Medical Doctor Dr. Satoru Utsumi, running for Governor of Tokyo, SLAMS Anthony Fauci, Pfizer, and COVID Vaccinations.



Highlights—–

By now, what we call COVID-19 or the COVID related policies is considered to be the biggest fraud of disaster management globally,… pic.twitter.com/Y8eraazfBX