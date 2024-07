WEF treibt Pläne zur Übernahme der Kontrolle über die Sauerstoffversorgung voran

Von Frank Bergmann

Die Mitglieder des Weltwirtschaftsforums (WEF) haben damit begonnen, Pläne zu erörtern, um die Kontrolle über alle Elemente der Natur zu übernehmen, auf die der Mensch zum Überleben angewiesen ist, wie Nahrung, Wasser und sogar die Sauerstoffversorgung.

Während des WEF-Jahrestreffens der neuen Champions, auch bekannt als “Sommer-Davos”, in Dalian, China, erklärten die Globalisten, dass die natürlichen Systeme endlich sind und korporatisiert werden müssen.

Während einer Podiumsdiskussion in Sommer-Davos warf die WEF-Sprecherin Lindsay Hooper der Öffentlichkeit vor, sie erwarte, dass Wasser und Sauerstoff “unbegrenzt” und “kostenlos” seien.

Hooper, Geschäftsführerin des University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, argumentierte, dass Nahrungsmittel, Wasser und Sauerstoff “Formen von natürlichem Kapital” seien, die die globalen Eliten “in die Bilanz” aufnehmen müssten.

“Wir können keine Geschäfte auf einem toten Planeten machen”, warnte sie die WEF-Mitglieder, die an der jährlichen Veranstaltung teilnahmen.

Hooper warb für den Plan während der Podiumsdiskussion mit dem Titel “Understanding Nature’s Ledger”.

Während des Panels argumentierten die Globalisten, dass jeder Teil der Wirtschaft von der Natur abhängt.

Sie kamen zu dem Schluss, dass nicht gewählte Unternehmenseliten zum “Schutz” natürlicher Systeme “die Natur in die Bilanz aufnehmen” müssen.

“Wenn wir natürliche Systeme schützen wollen, besteht eine der Lösungen darin, die Natur in die Bilanz aufzunehmen; die Natur in die Art und Weise einzubeziehen, wie Entscheidungen in der Wirtschaft getroffen werden, um ihr einen Wert zuzuweisen – sie in die Buchhaltungs- und Finanzmechanismen aufzunehmen”, erklärte Hooper.

"We can't do business on a dead planet. If we're going to protect natural systems, one of the solutions is to bring nature onto the balance sheet; bring nature into the ways that decisions are made within business to allocate a value to it" Lindsay Hooper WEF #AMNC Summer Davos pic.twitter.com/Y1dpjMgmS6 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 27, 2024

Hooper warnte die WEF-Mitglieder, dass die Bemühungen um eine weitere Ausweitung von Reichtum und Macht “auf einem endlichen Planeten nicht nachhaltig sind”.

Hooper sagte: “Die Art und Weise, wie wir unsere Volkswirtschaften entwickelt haben, unsere Modelle der wirtschaftlichen Entwicklung, waren unglaublich erfolgreich für den globalen Wohlstand.

“Die unbeabsichtigten Folgen der derzeitigen Wachstumsmodelle sind auf einem endlichen Planeten einfach nicht tragbar.”

Hoopers Worte spiegeln die Worte von WEF-Gründer Klaus Schwab wider.

An der Eröffnungsplenarsitzung des Sommer-Davos am Dienstag sagte Schwab, es gebe “Grenzen des Wachstums”.

Schwab sagte den globalen Eliten, dass die Durchsetzung der globalistischen Agenda erfordern wird, dass die Menschheit zu einer “Zusammenarbeit” mit der nicht gewählten Organisation gezwungen wird, wie Slay News berichtete.

Er argumentiert, dass “wirtschaftliches Wachstum” und eine “friedlichere” Zukunft aus der Reduzierung der Bevölkerungszahl und der Förderung von Innovationen wie künstlicher Intelligenz (KI) resultieren werden, während die grüne Agenda genutzt wird, um politische Veränderungen voranzutreiben.

Am Ende seiner Rede kam Schwab noch einmal auf das Thema der vierten industriellen Revolution zurück und griff dabei das diesjährige Thema auf, indem er sagte, dass es “Grenzen des Wachstums” gebe.

"The theme of this annual meeting is 'Next Frontiers For Growth,' but actually what we have seen in the presentations there are now Limits to Growth, provided we use technologies of the fourth industrial revolution in a wise manner" Klaus Schwab at the WEF #AMNC24 Summer Davos pic.twitter.com/SJDT5rLgIO — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 25, 2024

Wie Slay News berichtet, ist “Die Grenzen des Wachstums” eine Anspielung auf das gleichnamige Buch des Club of Rome aus dem Jahr 1972.

Das Buch ist ein Manifest zur Reduzierung der Weltbevölkerung.

Der Autor des Buches, Dennis Meadows, ist WEF-Mitglied und gilt als Architekt der menschenfeindlichen Agenda der Organisation.

Wie Slay News bereits berichtet hat, befürwortet Meadows, dass die globalen Eliten eine Massenentvölkerung inszenieren, um 86 % der Menschheit auszulöschen.

Er argumentiert, dass die zurückbleibenden “Eliten” mit weniger Menschen auf der Erde ein besseres Leben haben würden.

Nach einer subtilen Anspielung auf diese Agenda sagt Schwab, dass diese Grenzen durch einen klugen Einsatz der Technologien der vierten industriellen Revolution überwunden werden können.

Er betonte, dass die grüne Agenda als eine “große Chance für die Menschheit” gefördert werden müsse.

Während des WEF-Panels zum Thema “Understanding Nature’s Ledger” warnte Hooper, dass die Natur in der Wirtschaft niemals so behandelt werden dürfe, als sei sie frei und unbegrenzt.

“Die Art und Weise, wie Entscheidungen in Unternehmen und Finanzinstitutionen im Alltag getroffen werden, beruht darauf, dass wir uns auf Finanzdaten stützen, die die Natur nicht mit einbeziehen”, sagte Hooper.

“Die Natur wird in der Wirtschaft so behandelt, als sei sie unbegrenzt und vor allem als sei sie kostenlos”, beklagte sie.

"The ways in which we have grown our economies.. have been incredibly successful for global prosperity. The unintended consequences of current models of growth are simply not sustainable on a finite planet" Lindsay Hooper, WEF #AMNC Summer Davos pic.twitter.com/h2ZEyppdkh — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 27, 2024

Laut Hooper liegt das daran, dass “jeder Teil der Wirtschaft grundlegend von der Natur abhängig ist”.

Folglich müssen die Globalisten die Kontrolle über “die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, den Boden, die Ozeane, die wir für die Lebensmittel brauchen, die wir konsumieren, die Mineralien, die wir als Inputs für die Technologie und die Infrastruktur benötigen” ergreifen, erklärte Hooper.

“Ohne diese Formen von Wert, diese Formen von Naturkapital, haben wir keine Wirtschaft.

“Sie sind die grundlegenden Bausteine unserer Volkswirtschaften.”

Ein weiterer Vorschlag, der am Ende der Podiumsdiskussion unterbreitet wurde, schlug vor, zusätzlich zur “Natur in der Bilanz” eine Steuer auf natürliche Systeme wie Wasser zu erheben, ähnlich wie die Kohlenstoffsteuer.

In ihrer Präsentation sagte die WEF-Geschäftsführerin für Natur und Klima, Gim Huay Neo, dass die “Integration des Naturkapitals in unseren Rechnungslegungsrahmen” bald erfolgen sollte.

“Das beste Beispiel dafür ist die Bepreisung von Kohlenstoff”, erklärte Neo den WEF-Mitgliedern.

“Heute decken Kohlenstoffpreise, ETS [Emissionshandelssysteme] und Kohlenstoffsteuern etwa 25 Prozent der weltweiten Emissionen ab.

“Wir sollten darüber nachdenken, dies zu skalieren, um alle 100 Prozent der Kohlenstoffemissionen abzudecken.

“Und abgesehen von Kohlenstoff sollten wir auch über andere Aspekte der Natur nachdenken, die leichter zu quantifizieren sind.

“Wir werden wahrscheinlich nicht alles vom ersten Tag an quantifizieren können, aber was ist mit Wasser?

“Es ist durchaus möglich, dass wir damit beginnen, diese systematisch in die derzeitigen Mechanismen zur Bepreisung von Kohlenstoff zu integrieren.

"Beyond carbon [taxes] let's think about other aspects of nature that are easier to quantify.. What about water? That's quite possible for us to start integrating systematically into current trading carbon pricing mechanisms" WEF managing director Gim Neo #AMNC24 Summer Davos pic.twitter.com/0rlomVk3ph — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 27, 2024

In den letzten Jahren haben die globalen Eliten jedoch zunehmend ähnliche Pläne vorangetrieben.

Auf der COP27 im November 2022 sagte der ehemalige Berater der Bank of England und G20-Ko-Vorsitzende Michael Sheren, dass sich Kohlenstoff “sehr schnell auf ein System zubewegt, in dem es einer Währung nahe kommt”.

Als nächstes stehe die Tokenisierung der Natur und der biologischen Vielfalt auf der Tagesordnung, wobei Orte wie Indonesien, Brasilien und Afrika “absolut entscheidend” seien.

“Wir haben bereits herausgefunden, dass sich Kohlenstoff sehr schnell auf ein System zubewegt, das einer Währung sehr nahe kommt, da wir in der Lage sind, eine Tonne absorbierten oder gebundenen Kohlenstoffs zu nehmen und eine Terminkurskurve mit Finanzdienstleistungsarchitektur und Dokumentation zu erstellen”, sagte Sheren.

Und da Kohlenstoff einer Währung nahe kommt, “wird es Derivate geben”.

Er erklärte, dass als nächstes die Tokenisierung von Wasser, Bäumen, Sauerstoff und so ziemlich allem anderen in der Natur auf der Tagesordnung steht.

“Wenn wir darüber nachdenken, Preise für Wasser, Bäume und biologische Vielfalt festzulegen, werden wir herausfinden, wo das liegt.” grübelte Sheren.

“Wie fangen wir an, Tokenisierung zu betreiben?

“Wie fangen wir an, Systeme zu schaffen, die nicht nur einen Wert schaffen, sondern diesen Wert auch weltweit weitergeben?”

'Carbon is moving very quickly into a system where it's going to be very close to a currency' …

Next, 'We start thinking about putting prices on water, on trees, on biodiversity … How do we start tokenizing?': Michael Sheren, Former Bank of England Advisor #COP27 pic.twitter.com/r5Nw3b2aeo — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) November 9, 2022

Während der diesjährigen WEF-Jahrestagung im Januar in Davos, Schweiz, fand eine ähnliche Diskussionsrunde mit dem Titel “Putting a Price on Nature” statt.

Inmitten der Diskussion sagte Uyunkar Domingo Peas Nampichkai, der Anführer der Amazonas-Gemeinschaft, dass es unmöglich sei, einen Preis für ein heiliges, lebendiges Ökosystem festzulegen.

“Wenn wir über Mutter Erde und unser Ökosystem sprechen, wenn größere Unternehmen über seinen Wert sprechen, ist dieses Ökosystem für uns ein heiliges Ökosystem; es hat keinen Wert, es ist von unschätzbarem Wert”, sagte er.

Nichtsdestotrotz hat ein WEF-Mitglied während der jährlichen Veranstaltung in Davos im Jahr 2022 Pläne zur Auslösung einer globalen Wasserkrise vorgestellt, um die Kontrolle über die Massen zu erlangen.

Wie Slay News berichtet, argumentiert WEF-Sprecherin Professor Mariana Mazzucato, dass eine Krise rund um “Wasser” dort “ankommen” wird, wo “Covid” und “Klimawandel” versagt haben.

“Sie brauchen Wasser”, behauptete Mazzucato während einer Podiumsdiskussion vor einem Publikum von sabbernden Globalisten.