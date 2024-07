Von einem vollen NATO-Engagement in Osteuropa sind wir nur Tage oder Wochen entfernt.

Das US-Militär hat die Alarmstufe für mehrere Militärstützpunkte in Europa auf die zweithöchste Stufe angehoben.

Amerikanische Medien berichteten am Sonntag, dass die Alarmstufe auf „Charlie“ angehoben worden sei. Wir berichteten hier. Die höchste Stufe ist „Delta“.

Zwei anonyme Offizielle sagten dem Sender CNN, sie hätten „seit zehn Jahren“ keinen solchen Alarm in Europa erlebt.

Das US-Verteidigungsministerium teilte auf seiner Website mit, dass die Alarmstufe in Europa erhöht worden sei.

Aus Geheimdienstkreisen erfahre ich, dass Präsident Biden nun den Einsatz von US-Militärangehörigen in der Ukraine genehmigt hat. In der Zwischenzeit wurde für die US-Basen in Europa die höchste Alarmstufe ausgerufen. Ich glaube, wir sind nur noch Tage oder Wochen von einem vollen NATO-Einsatz in Osteuropa entfernt. …. pic.twitter.com/BiSgZBCMUD