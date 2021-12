In einer „Notfall-Warn-Sendung“ kritisiert Alex Jones Donald Trump wegen des COVID-Impfstoffs

Der Infowars-Moderator Alex Jones hat am Samstag eine „dringende Weihnachtssendung mit einer Warnung“ an den ehemaligen Präsidenten Donald Trump ausgesprochen, nachdem dieser in einem Interview den Impfstoff COVID-19 gelobt hatte.

In dieser Woche wehrte sich Trump gegen die Moderatorin des Daily Wire, Candace Owens, als diese versuchte, die Wirksamkeit des Impfstoffs in Zweifel zu ziehen. Der ehemalige Präsident provozierte den Zorn seiner eigenen Fangemeinde, als er erklärte, Impfstoffe seien wirksam, „aber manche Leute nehmen sie nicht“.

„Diejenigen, die sehr krank werden und ins Krankenhaus kommen, sind diejenigen, die sich nicht impfen lassen“, sagte Trump in dem Interview. „Aber es ist immer noch ihre Entscheidung, und wenn man sich impfen lässt, ist man geschützt“.

„Sehen Sie, die Ergebnisse des Impfstoffs sind sehr gut“, fuhr er fort. „Und wenn man [COVID-19] bekommt, ist es eine sehr leichte Form. Die Menschen sterben nicht, wenn sie sich impfen lassen.“

Das Interview verärgerte Jones, einen glühenden Impfskeptiker, der während der Pandemie angeblich Desinformationen verbreitet und versucht hat, davon zu profitieren, indem er seine eigenen Produkte als Heilmittel gegen das Coronavirus anpries.

In dem Video vom Samstag sagte Jones:

„Entweder sind Sie völlig unwissend über die sogenannte Impfstoff-Gentherapie, die Sie mit der Operation Warp Speed durchgesetzt haben, oder Sie sind der bösartigste Mensch, der je gelebt hat, um diesen giftigen Stoff der Öffentlichkeit aufzudrängen und Ihre Wähler anzugreifen, wenn sie einfach versuchen, ihr Leben und das Leben anderer zu retten“.

„Vor kurzem hat Candace Owens versucht, Sie höflich von Angesicht zu Angesicht mit der Tatsache zu konfrontieren, dass die sogenannten Impfstoffe viele Todesfälle und Krankheiten verursachen“, sagte Jones. „Und Sie sagten, dass niemand durch diese Impfungen geschädigt wurde, und das ist eine glatte Lüge“.

Alex Jones: “This is an emergency Christmas Day warning to Pres Trump. You are either completely ignorant .. or you are one of the most evil men who ever lived .. What you told Candace Owens is nothing but a raft of dirty lies.” pic.twitter.com/rNCNdvgNrm — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) December 25, 2021

Der Infowars-Moderator fuhr fort, der COVID-19-Impfstoff sei dazu gedacht, „das Immunsystem der Bevölkerung auszulöschen und sie von laufenden Gentherapien abhängig zu machen.“

In Ausschnitten aus seiner Sendung, die in dem Video zu sehen sind, sagte Jones, dass Impfstoffe „Spontanabtreibungen und Fehlgeburten“, Nasenbluten, Krämpfe, Lähmungen, Blindheit, „Eierstöcke, die sich im Grunde auflösen“, Störungen der Periode von Frauen und Endometriose verursacht haben.

„Das, Präsident Trump, ist es, was Sie jetzt unterschreiben“, sagte Jones. „Es ist eine Sache, die Spritze überstürzt zu verabreichen, weil Sie glaubten, sie würde die Menschen retten und dazu beitragen, die Abriegelungen zu beenden.“

Er fuhr fort: „Aber jetzt, wo Sie wissen, dass [Anthony] Fauci Sie auf einen Betrug angesetzt hat, müssen Sie sich von dieser Lüge befreien, oder Sie werden für immer als M.V.V.P. bekannt sein, als der wertvollste Impfstoffpusher. Und der Name Trump wird mit dem puren Bösen in Verbindung gebracht werden. Gehen Sie nicht als Josef Mengele 2.0 in die Geschichte ein.“

Jones fuhr dann fort, indem er Trump einen „Feigling“ nannte, ihn aber aufforderte, „umzukehren“: „Ihr Vermächtnis wird das eines Monsters sein. Ihr Vermächtnis wird das eines Eugenikers sein. Ihr Vermächtnis wird das eines Kindermörders sein, der sich der medizinischen Tyrannei bedient“.

Newsweek hat das Büro von Trump um eine Stellungnahme gebeten.

Der frühere Trump-Unterstützer, der wegen seiner Rolle beim Aufstand im Kapitol am 6. Januar derzeit in Konflikt mit dem Kongress steht, hat sich kürzlich als scharfer Kritiker des ehemaligen Oberbefehlshabers positioniert, weil er den Impfstoff COVID-19 unterstützt.

In einem durchgesickerten Ausschnitt aus einem Interview für den Dokumentarfilm You Can’t Watch This vom Januar 2019 sagte Jones, er wünschte, er hätte Trump „niemals getroffen“.

„Ich habe die Schnauze voll von diesem f…ng Donald Trump, Mann“, sagte er. „God, I’m f….ing sick of him. Und ich mache das nicht, weil ich ihm in den Arsch krieche, wisst ihr. Es ist so, ich habe es so satt.“

Das Interview mit Daily Wire war nicht der erste Fall, in dem sich Trumps eigene Anhänger wegen der Impfstofffrage gegen ihn wandten. Letzte Woche wurde der ehemalige Präsident bei einer Veranstaltung in Dallas ausgebuht, nachdem er gesagt hatte, er habe die Auffrischungsimpfung erhalten.