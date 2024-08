In Gaza hat die Entmenschlichung der Palästinenser durch Israel einen neuen Tiefpunkt erreicht

Gideon Levy

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte haben beschlossen, die Oketz-Einheit 7142 zu verkleinern, bevor sie aufgelöst wird. Die Einheit für Hunde und ihre Ausbilder hat in letzter Zeit unter einem Mangel gelitten. Da im Gazastreifen zahlreiche Hunde getötet wurden, hat man beschlossen, auf billigere und effizientere Mittel zurückzugreifen. Es hat sich herausgestellt, dass die neue Einheit, die vom IDF-Computer noch keinen Namen erhalten hat, die gleichen operativen Ergebnisse bringt. Es besteht keine Notwendigkeit, Hunde monatelang zu trainieren, keine Notwendigkeit für die eisernen Maulkörbe, die ihre furchteinflößenden Kiefer verschließen, und ihr Futter wird auch billiger sein: statt des teuren Bonzo-Hundefutters die Reste der Mannschaftsverpflegung.

Auch das Geld für Beerdigung und Gedenken entfällt: die Oketz-Hunde wurden in der Regel feierlich militärisch beigesetzt, mit weinenden Soldaten und tränenreichen Artikeln auf der ersten Seite der IDF-Zeitung Yedioth Ahronoth. Die Ersatzhunde müssen nicht beerdigt werden, ihre Leichen können einfach weggeworfen werden. Auch die jährlichen Gedenkfeiern für die Hunde am 30. August können entfallen. Die neuen Hunde werden kein Denkmal haben. Die sensiblen Seelen der Soldaten, die mit ihnen umgehen, werden beim Tod der Hunde nicht mehr verletzt.

Das Pilotprojekt ist bereits angelaufen, und es gibt bereits einen Toten in der neuen Einheit. Schon bald werden die IDF das von ihnen erworbene Wissen an andere Armeen in der ganzen Welt exportieren. In der Ukraine, im Sudan, im Jemen und vielleicht sogar im Niger wird man sich gerne darauf verlassen.

Auf der Wikipedia-Seite von Oketz heißt es: „Die Einheit aktiviert einzigartiges Kriegsmaterial – den Hund, der einzigartige operative Vorteile bietet, für die es keinen menschlichen oder technologischen Ersatz gibt.“ Ups, ein Fehler. Es mag keinen technischen Ersatz geben, aber es wurde ein menschlicher Ersatz gefunden. „Menschlich“ ist natürlich übertrieben, aber die IDF haben einen neuen Hundetyp, billig, gehorsam und viel besser ausgebildet, dessen Leben weniger wert ist.

Die neuen Hunde der IDF sind die Bewohner des Gazastreifens. Natürlich nicht alle, sondern nur diejenigen, die der Armee-Scout unter 2 Millionen Bewerbern sorgfältig auswählt; die Castings finden in den Vertriebenenlagern statt. Es gibt keine Altersbeschränkung.

Die Headhunter der Armee haben bereits Kinder und ältere Menschen gefunden, und es gibt keine Einschränkungen für die Aktivierung der neuen Arbeitskräfte. Sie benutzen sie und werfen sie dann weg. Bisher wurden sie nicht für Angriffseinsätze und das Erkennen von Sprengstoff am Geruch ausgebildet, aber die Armee arbeitet daran. Zumindest werden sie keine palästinensischen Kinder im Schlaf beißen wie die früheren Baskerville-Hunde.

Am Dienstag veröffentlichte Haaretz auf der ersten Seite ein Foto eines der neuen Hunde: ein junger Bewohner des Gazastreifens in Handschellen, gekleidet in Lumpen, die einmal Uniformen waren, die Augen mit einem Tuch bedeckt, den Blick gesenkt, bewaffnete Soldaten stehen neben ihm. Yaniv Kubovich, der mutigste Militärkorrespondent Israels, und Michael Hauser Tov enthüllten, dass die IDF palästinensische Zivilisten zur Kontrolle von Tunneln in Gaza einsetzt. „Unser Leben ist wichtiger als ihr Leben“, sagten die Kommandeure zu den Soldaten und wiederholten damit eine Selbstverständlichkeit.

Diese neuen „Hunde“ werden in Handschellen zu den Tunneln geschickt. An ihren Körpern sind Kameras und Mikrofone angebracht, aus denen man das Geräusch ihres ängstlichen Atems hören kann.

Sie „säubern“ die Schächte, werden unter schlimmeren Bedingungen als die Oketz-Hunde gehalten, und ihre Tätigkeit ist weit verbreitet und systematisch geworden. Der Sender Al-Jazeera, der in Israel wegen „Beeinträchtigung der Sicherheit“ boykottiert wird, deckte das Phänomen auf. Das Militär leugnete es, wie immer, mit seinen Lügen. Zwei Reporter von Haaretz brachten am Dienstag die ganze Geschichte, und sie ist erschreckend.

Es gab Soldaten, die beim Anblick der neuen „Hunde“ protestierten, einige mutige sagten sogar bei Breaking the Silence aus. Aber das Verfahren, das einst vom Obersten Gerichtshof ausdrücklich verboten wurde, hat sich in der Armee auf breiter Ebene durchgesetzt. Wenn die Öffentlichkeit das nächste Mal dagegen protestiert, dass Benjamin Netanjahu Urteile des Obersten Gerichtshofs ignoriert, sollten wir uns daran erinnern, dass auch die Armee dessen Urteile schamlos ignoriert.

Der Prozess der Entmenschlichung der Palästinenser hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Haaretz berichtet, dass das Oberkommando der IDF über die neue Einheit Bescheid weiß. Nach Ansicht der Armee ist das Leben eines Hundes mehr wert als das eines Palästinensers. Jetzt haben wir auch die offizielle Version.