Zehntausende unbegleitete Minderjährige beim Grenzübertritt verloren

ICE hat zehntausende unbegleitete Minderjährige verloren, die über die Grenze geschmuggelt wurden, wie der Generalinspekteur des DHS aufdeckt

Die Einwanderungs- und Zollbehörde der Vereinigten Staaten (ICE) hat den Überblick über Zehntausende unbegleiteter Minderjähriger verloren, die von illegalen Einwanderern über die Grenze geschmuggelt wurden.

Das Office of Inspector General (OIG) des Department of Homeland Security (DHS) übermittelte dem Kongress am Dienstag einen Bericht mit den Ergebnissen.

Der Bericht der Aufsichtsbehörde des DHS trägt den Titel “Management Alert – ICE Cannot Monitor All Unaccompanied Migrant Children Released from DHS and U.S. Department of Health and Human Services’ Custody”.

Der Zwischenbericht warnt davor, dass in den vergangenen fünf Jahren mehr als 32.000 unbegleitete Migrantenkinder [UCs] nicht mehr von ICE überwacht wurden.

Grenzbeamte treffen an der Grenze häufig auf Kinder, die von illegalen Ausländern zurückgelassen wurden.

Illegale Ausländer, die sich als Familien ausgeben, haben größere Chancen, illegal in das Land einzureisen, wenn sie mit Kindern reisen.

Diese Kinder können jedoch entführt werden oder Teil eines Kinderhandels sein und haben oft nichts mit den Erwachsenen zu tun, die die Grenze illegal überqueren.

Sobald die illegalen Einwanderer sicher auf amerikanischem Boden sind, wird das Kind beiseite geschoben, obwohl die Sicherheit des Minderjährigen gefährdet ist.

Wenn das Kind Glück hat, wird es von Grenzbeamten aufgegriffen, die es beim Herumirren entdecken.

Die interne Kontrollstelle berichtete:

“Während unserer laufenden Prüfung zur Bewertung der Fähigkeit von ICE, den Aufenthaltsort und den Status von UCs zu überwachen, die aus dem Gewahrsam des Department of Homeland Security und des U.S. Department of Health and Human Services (HHS) entlassen oder überstellt wurden, haben wir erfahren, dass ICE in den Steuerjahren 2019 bis 2023 mehr als 448.000 UCs an HHS überstellt hat.”

“ICE war jedoch nicht in der Lage, den Aufenthaltsort aller UCs zu ermitteln, die vom HHS entlassen wurden und nicht wie geplant vor dem Einwanderungsgericht erschienen sind.

“ICE berichtet, dass mehr als 32.000 UCs in den Jahren 2019 bis 2023 nicht zu ihren Anhörungen vor dem Einwanderungsgericht erschienen sind.”

Ein großer Teil dieser nicht registrierten Migrantenkinder ist darauf zurückzuführen, dass sie nicht zu den Anhörungen vor dem Einwanderungsgericht erscheinen, nachdem sie aus der Haft entlassen wurden.

“Trotz ihrer Verantwortung für die Überwachung von UCs [unbegleiteten Migrantenkindern] während des Einwanderungsprozesses haben wir festgestellt, dass die Einwanderungsbehörde ICE nicht immer in der Lage ist, den Aufenthaltsort und den Status von UCs zu überwachen, nachdem sie aus dem Gewahrsam des DHS und HHS entlassen wurden”, heißt es in dem Bericht.

“Obwohl das OPLA neue Richtlinien herausgegeben hat, um den Aufenthaltsort von UCs zu überprüfen, die nicht zu ihren Gerichtsterminen erschienen sind, und um die Koordination mit dem HHS zu verbessern, haben wir festgestellt, dass das ICE diese Richtlinien oft nicht befolgt und seinen Beamten vor Ort keine entsprechenden Anweisungen gegeben hat”, so der Bericht weiter.

Der Bericht wurde von Generalinspektor Joseph Cuffari verfasst und an Patrick Lechleitner, stellvertretender Direktor und leitender Beamter des ICE, gerichtet.

Die Zahlen könnten aber noch schlechter sein als dokumentiert.

Nach Erkenntnissen der Aufsichtsbehörde sind etwa 291.000 unbegleitete minderjährige Migranten bisher nicht für ein Abschiebeverfahren vorgemerkt worden, weil das ICE es routinemäßig versäumt hat, Termine mit Einwanderungsgerichten zu vereinbaren und Benachrichtigungen zuzustellen.

DHS und ICE wurden unter der Biden-Harris-Regierung einer intensiven Überprüfung unterzogen.

Die Unfähigkeit der Bundesbehörden, mit dem Zustrom von Migranten aus Südamerika umzugehen, hat dazu geführt, dass Einzelpersonen durch das Raster gefallen sind.