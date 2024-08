Von Evangelos L.

Die ersten US-Truppen befinden sich in Kursk

Die US-Außenbeauftragte in Russland, Stephanie Holmes, wurde ins russische Außenministerium vorgeladen, um die Beteiligung der US-Streitkräfte am Einmarsch der ukrainischen Armee in der Region Kursk zu erklären.

Moskau erklärte, dass Offiziere einer privaten amerikanischen Militärfirma in Kursk, d.h . auf russischem Territorium, kämpften!

Dies ist die Umsetzung von Bidens Dekret über die Aufhebung des De-facto-Verbots für den Einsatz privater US-Militärunternehmen in der Ukraine. Jetzt sind sie auch in… Russland im Einsatz!

„Holmes hat einen starken Protest im Zusammenhang mit den provokativen Aktionen von US-Reportern erhalten, die illegal in die Region Kursk eingedrungen sind, um über die Verbrechen des Kiewer Regimes zu berichten, sowie mit den sich abzeichnenden Beweisen für die Beteiligung von US-Kräften aus PMCs an der Seite der Ukrainer während ihres Einmarsches in das Territorium der Russischen Föderation“, heißt es in der Erklärung des russischen Außenministeriums, die von Ria Novosti zitiert wird und weitere Details enthält!

Moskau betonte, dass das Geschehen im Widerspruch zu den Behauptungen des Weißen Hauses stehe, Washington sei nicht in den Angriff der ukrainischen Armee auf Russland verwickelt.

Außerdem beweise dies, dass die Vereinigten Staaten direkt in den Konflikt verwickelt seien.

Das Außenministerium warnte, Russland werde gegen Amerikaner, die an Verbrechen beteiligt sind, ermitteln und sie vor Gericht stellen. Darüber hinaus würden „alle ausländischen ‚Experten‘ und Söldner“, die illegal die russische Grenze überschreiten, automatisch zu legitimen militärischen Zielen, so das Außenministerium.

Das folgende Video zeigt die stellvertretende Leiterin der Mission, Stephanie Holmes, bei ihrer Ankunft im Gebäude des Außenministeriums in Moskau.

🚨🇺🇸🇷🇺RUSSIA SUMMONS U.S. AMBASSADOR OVER 'ILLEGAL' MERCENARIES IN KURSK REGION



The Russian Foreign Ministry has summoned U.S. Ambassador Lynne Tracy, accusing the U.S. of direct involvement in the Ukraine conflict.



This follows photos posted online by the American PMC Forward… pic.twitter.com/V01i8QGpSk — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 20, 2024

Historisches Foto mit amerikanischem Militär in Kursk!

Die US-amerikanische Söldnerfirma Forward Observations Group (FOG), die in der Ukraine, Syrien und Israel stark vertreten ist, behauptet, dass ihre Mitglieder an der ukrainischen Offensive in der Region Kursk beteiligt sind.

Nur wenige Stunden nachdem ein tschetschenischer General zugegeben hat, dass auch Militärs aus NATO-Ländern in Kursk kämpfen, machen russische Netzwerke mit dieser Enthüllung von sich reden .

Auf den offiziellen Konten der FOG in den sozialen Medien wurde ein Foto mit einer Bildunterschrift veröffentlicht, die lautet:

„Die Jungs in Kursk“.

Dies ist das erste Mal, dass amerikanische Militärangehörige, selbst unter dem Deckmantel eines „Söldnerprofils“, nachweislich als Eindringlinge russisches Territorium betreten haben.

❗️ US mercs spotted in Kursk region



US mercenary firm Forward Observations Group (FOG), previously known for its presence in Ukraine and Israel, claims its members are taking part in the Ukrainian attack on the Kursk region.



FOG's official social media accounts posted a photo:… pic.twitter.com/nF6LqhE5H2 — Russian Embassy in South Africa 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) August 21, 2024

American mercenaries confirmed their participation in the attack on the Kursk region.



The Forward Observation Group private military company published a photo on social networks next to an HMMWV armored vehicle. The geolocation indicates the Kursk region and the caption to the… pic.twitter.com/HCCH8OAUXL — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) August 20, 2024

„NATO-Soldaten in Kursk – Wer hat die Operation organisiert“

Die von der NATO unterstützten ukrainischen Streitkräfte starteten Anfang August eine groß angelegte Offensive in der russischen Region Kursk und entsandten Truppen, Söldner, PMC-Kämpfer und eine Reihe westlicher Ausrüstungen in das Gebiet, während sich der russische Vormarsch im Donbass beschleunigte.

Der Vormarsch der ukrainischen Streitkräfte wurde in der gesamten Region Kursk gestoppt, die wichtigsten Ressourcen des Feindes wurden zerstört und die russischen Streitkräfte arbeiten daran, die Siedlungen von den feindlichen Kräften zu befreien, teilte der Kommandeur des tschetschenischen Spezialbataillons Achmat, Apti Alaudinow, mit.

“In den ersten Tagen waren wir damit beschäftigt, die wichtigsten feindlichen Kräfte aufzuhalten, und es ist uns gelungen. Der Feind wurde im gesamten Perimeter vollständig aufgehalten“, sagte Alaudinow in einem Interview mit dem russischen Fernsehen am Dienstag.

Dem Kommandeur zufolge hat die Zerstörung der wichtigsten Ressourcen des Feindes, einschließlich seiner Vorstoßkräfte, “dem Feind sehr großen Schaden zugefügt. Er hat viel Ausrüstung, Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und eine Menge Infanterie verloren“.

“Die Zerstörung des Feindes geht weiter, wir sind bereits dabei, einige bewohnte Gebiete zu räumen. Im Moment werden Operationen zur Räumung einer Siedlung durchgeführt. Ich denke, dass wir uns im Moment keine Sorgen mehr machen müssen, dass der Feind in das Gebiet eindringen könnte, in dem wir uns befinden“, sagte der Kommandeur.

Zu den ausländischen Truppen, die an der ukrainischen Kursk-Operation teilnehmen, gehören nach Angaben des Kommandeurs auch Angehörige von NATO-Staaten.

„Eine große Anzahl ausländischer Söldner, die man zusammenstellen konnte, wurde [zur Kursk-Operation] hinzugezogen. Ich denke, es sollte angemerkt werden, dass sich unter diesen ausländischen Söldnern Leute befanden, die direkt in NATO-Einheiten arbeiteten“, sagte Alaudinow.

Alaudinow vermutete, dass die Operation Kursk eine Verschwörung der NATO-Kräfte war, um Russland abzulenken und es zu zwingen, seinen Vormarsch in andere Gebiete zu stoppen, und betonte, dass sie von Kriegsverbrechen der ukrainischen Streitkräfte begleitet wurde.

“Die USA und Großbritannien haben diese Operation geleitet… Diese große Entdeckung sollte uns in die Knie zwingen und uns ertränken. Leider hat sich herausgestellt, dass der Feind in russisches Territorium eingedrungen ist, Zivilisten starben, wurden vom Feind erschossen, als wären sie in einer Schießbude“, sagte er.

Zuvor hatte Alaudinow am Dienstag in einem Interview mit einem chinesischen Kriegskorrespondenten erklärt, er rechne damit, dass die Kämpfe nicht nur in der Region Kursk, sondern die gesamte militärische Sonderoperation innerhalb der nächsten zwei oder drei Monate abgeschlossen sein werden.

Der russische Geheimdienst wiederum erklärte laut einem Bericht der Zeitung „Iswestija“, dass die Offensive der ukrainischen Streitkräfte, die zur Einnahme eines Teils der russischen Region Kursk führte, unter Beteiligung von Geheimdiensten aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Polen vorbereitet wurde.

„Die Operation der ukrainischen Streitkräfte in der Region Kursk wurde unter Beteiligung der Geheimdienste der USA, Großbritanniens und Polens vorbereitet“, fasst die Iswestija unter Berufung auf russische Geheimdienstezusammen .

„Die beteiligten Einheiten wurden in Ausbildungszentren in Großbritannien und Deutschland in der Kampfkoordination geschult“, fuhr er fort.

Der russische Geheimdienst versicherte der Zeitung, dass er über „zuverlässige Informationen“ zu dieser Behauptung verfüge, ohne jedoch die Quellen zu nennen oder Beweise vorzulegen.