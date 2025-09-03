In Gaza-Stadt habe ich mich in ein unbekanntes Schicksal ergeben

Ich kampiere auf den Trümmern meines Hauses, während die israelische Armee jeden Tag näher kommt.

Von Rasha Abou

GAZA CITY – Wir weigern uns, nach Süden zu ziehen. Wir haben unsere Entscheidung getroffen.

Wie so viele andere Palästinenser in Gaza bin auch ich in einem Zelt gelandet – dem bleibenden Symbol der Vertreibung. Ich kampiere mit meinem Mann und meinen fünf Kindern im Westen von Gaza-Stadt auf den Trümmern. Die erbarmungslose israelische Militärmaschinerie kommt jeden Tag näher, und wir können nichts tun. Aber wir werden hier nicht weggehen.

Es ist noch nicht lange her, da lebten wir im Haus meines Freundes im Norden von Gaza-Stadt. Unser Haus wurde Anfang November 2023, wenige Wochen nach Beginn des Krieges, von Israel zerstört. Mein Freund floh im Dezember 2023 nach Ägypten.

Doch Anfang dieses Monats begann das israelische Militär mit der Umsetzung des Plans von Premierminister Benjamin Netanjahu, in Gaza-Stadt einzumarschieren, es zu besetzen und ethnisch zu säubern und über eine Million Palästinenser in den Süden zu zwingen. Am 19. August, als die Bomben und Granaten niederprasselten und sich die Panzer und Truppen näherten, waren wir gezwungen, das Haus meines Freundes zu verlassen und in dieses Zelt zu ziehen, das mein Mann auf den Ruinen unseres zerstörten Hauses im Westen von Gaza-Stadt aufgebaut hatte.



Wir wurden schon einmal in den südlichen Gazastreifen umgesiedelt – eine bittere Erfahrung, die 15 Monate dauerte. Wir wurden im Oktober 2023 aus unserer Heimat vertrieben, nachdem Netanjahu wenige Tage nach Kriegsbeginn die Umsiedlung aller Palästinenser in den Süden angeordnet hatte. Wie Hunderttausende andere konnten wir erst nach dem Waffenstillstandsabkommen vom Januar 2024 in den Norden zurückkehren. Dieser Waffenstillstand dauerte nur bis März 2024, als Israel ihn brach und seine Kampagne der verbrannten Erde wieder aufnahm.

Unsere Erfahrungen im Süden werden nie aus meiner Erinnerung verblassen. Wir haben nie irgendeine Art von Stabilität gekannt. Wir waren gezwungen, nicht weniger als 13 Mal zwischen verschiedenen Vierteln und Städten hin und her zu ziehen – auf der Flucht vor Bombardierungen oder auf der Suche nach Wasser, Privatsphäre oder einem Anschein von Leben in überfüllten Unterkünften.

Unsere Entscheidung, nicht wieder in den Süden zu fahren, war nicht so sehr von Mut getrieben, sondern vielmehr von der Weigerung, diese Tragödie zu wiederholen. Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie zwischen zwei Entscheidungen stehen, die Sie nicht treffen können? Entweder zu bleiben, wo man ist, ohne zu wissen, was passieren wird, oder an einen anderen Ort zu gehen, ohne zu wissen, was einen erwartet?

Nachts donnern heftige Explosionen aus den östlichen und nördlichen Stadtteilen von Gaza-Stadt durch die Dunkelheit, vor allem in den Stadtteilen Jabaliya, Al-Saftawi und Abu Iskandar, die nur wenige Kilometer von mir entfernt liegen und inzwischen menschenleer sind.

Das Ziel der israelischen Armee in diesen Wohngebieten besteht nicht nur darin, in sie einzudringen und sie zu besetzen, sondern auch darin, sie systematisch zu zerstören.

Die Armee setzt mit Sprengstoff beladene Roboterfahrzeuge im Herzen von Wohnblöcken ein und bringt sie zur Explosion, was massive Zerstörungen verursacht. Dann gehen sie in ein anderes Viertel und machen dasselbe. Sie töten jeden, der sich dort aufhält. Ihr Ziel ist es, Gaza-Stadt auf diese Weise vollständig auszulöschen.

Ich habe das Gefühl, dass unsere Nachbarschaft bald an der Reihe sein wird. Unser Viertel, in dem wir jetzt in einem Zelt auf den Ruinen unseres Hauses leben, zusammen mit Tausenden von anderen, die aus ihren Häusern in den östlichen und nördlichen Stadtteilen geflohen sind.

Die mit Sprengstoff beladenen Roboter sind noch nicht einmal das Furchterregendste. Da sind die Quadcopter – kleine, unbemannte Fluggeräte, die mit Bomben und Kugeln bewaffnet sind und von israelischen Soldaten ferngesteuert werden.

Überall im Gazastreifen sind die Quadcopter am Himmel zu sehen. Sie schießen auf Vertriebene und werfen Bomben auf die Dächer von Häusern, in denen Familien noch Zuflucht gefunden haben, und zwingen sie zur Flucht.

Wir haben beschlossen, in Gaza-Stadt zu bleiben, aber ich weiß wirklich nicht, wie lange diese Entscheidung Bestand haben wird. Da die israelische Armee von Osten her immer näher kommt, habe ich das Gefühl, dass unsere Flucht in den Süden nur eine Frage der Zeit sein könnte.

Es ist ein Irrtum zu glauben, dass der Süden sicherer ist als der Norden. Erst vor ein paar Tagen wurden ein Ehepaar, das aus Gaza-Stadt in das Flüchtlingslager Nuseirat geflohen war, bei einem israelischen Luftangriff getötet. Die Israelis töteten auch meinen Kollegen, den Journalisten Hassan Douhan, der für die Zeitung Al-Hayat Al-Jadida schrieb, und erschossen ihn am 25. August, als er sich in seinem Zelt im Stadtteil Mawasi in Khan Younis aufhielt.

Am selben Tag bombardierten sie, ebenfalls in Khan Younis, zweimal das Nasser-Krankenhaus und töteten 22 Menschen, darunter fünf Journalisten.

Meine 13-jährige Tochter Saida fragte mich: „Können wir nach Gaza-Stadt zurückkehren, wenn wir wieder nach Süden vertrieben werden?“

Ich hatte keine Antwort.

Viele Menschen bleiben hier und weigern sich, ihre Heimat zu verlassen, weil sie glauben, dass sie für immer aus dem Gazastreifen vertrieben werden, wenn sie diese Stadt verlassen.

Wenige Minuten, nachdem meine Tochter mich das gefragt hatte, erhielt ich einen Anruf von der Schwester meiner Freundin, in deren Haus ich vor kurzem gewohnt hatte. Sie fragte, ob sie und ihre vierköpfige Familie bei uns im Zelt übernachten könnten.

Dieses 16-Meter-Zelt kann unmöglich zwei Familien beherbergen – insgesamt 11 Personen –, aber ich konnte sie nicht abweisen. Ich hatte das Gefühl, dass ich es meiner Freundin, die mir einst ihr Haus zur Verfügung stellte, schuldig war, im Gegenzug ihre Schwester aufzunehmen.

Mein Mann, schockiert über meinen mangelnden Einspruch, fragte mich: „Wo werden sie wohnen? Wo werden sie schlafen? Wie wird dieses Zelt standhalten?“ Wieder hatte ich keine Antwort und blieb stumm.

In Gaza-Stadt herrscht ein akuter Mangel an Zelten. Die meisten Vertriebenen haben nicht einmal ein Zelt, und Israel fälscht Ansprüche, es überschwemme Gaza mit Zelten.

Der Preis für ein Zelt liegt inzwischen bei 900 Dollar. Noch vor wenigen Wochen kostete es nicht mehr als 70 Dollar.

Hier ist alles wahnsinnig geworden.

Kurz darauf rief die Schwester meines Freundes erneut an und teilte mir mit, dass sie nun doch nicht kommen würde. Ihre Familie hatte beschlossen, nach Süden zu fliehen, anstatt in Gaza-Stadt zu bleiben. Sie sagte mir: „Du solltest so denken wie wir. Sie werden das, was von der Stadt übrig ist, zerstören.“

Dutzende von vertriebenen Familien kommen weiterhin in den westlichen Stadtteilen von Gaza-Stadt an und fliehen vor der israelischen Invasion.

Meine Nachbarin, die ich vor kurzem kennengelernt habe und die jetzt in dem Zelt neben meinem wohnt, fragte mich: „Bleiben wir hier oder ziehen wir in den Süden?“ Sie erwartete von mir eine realitätsnahe Antwort, da ich als Journalist die Ereignisse genau verfolge.

Ich versuchte, sie zu beruhigen. Ich sagte ihr, dass ich nicht glaube, dass die israelische Invasion die westlichen Stadtteile erreichen würde, in denen wir uns aufhielten. Dass diese Invasion nur dazu diente, die Hamas am Verhandlungstisch unter Druck zu setzen, damit sie Israels Bedingungen zur Beendigung des Krieges akzeptiert – wobei die wichtigste die Entwaffnung der Hamas und die Beendigung ihrer Präsenz in Gaza war.

Ich denke, dass Israel die palästinensische Zivilbevölkerung als Verhandlungsmasse und politisches Druckmittel benutzt, um zu erreichen, was es militärisch nicht erreichen kann.

Im März 2025 verhängte Israel eine Hungersnot über die Bevölkerung des Gazastreifens, indem es die Einfuhr jeglicher Lebensmittel und Hilfsgüter verhinderte, um die Hamas zur Unterwerfung zu zwingen. Bis heute sind 322 Palästinenser, darunter 121 Kinder, an den Folgen der israelischen Hungersnot gestorben. Unterdessen sind die Waffenstillstandsverhandlungen ins Stocken geraten.

Obwohl Israel Ende Mai beschlossen hat, die Grenzübergänge wieder zu öffnen und eine geringe Anzahl von Hilfslieferungen nach Gaza zuzulassen, erreicht die Hilfe die Bevölkerung nicht. Jeden Tag werden Menschen von israelischen Soldaten erschossen, die versuchen, Lebensmittel zu bekommen. Oder bewaffnete Banden plündern die Lastwagen, die dann schutzlos zurückbleiben, da das israelische Militär gezielt auf die von den Clans oder den Sicherheitskräften der Hamas bereitgestellten Schutzeinheiten zielt.

Diese Banden verkaufen die gestohlenen Lebensmittel dann auf den lokalen Märkten zu exorbitanten Preisen, die die Kaufkraft der meisten Familien bei weitem übersteigen, die während des Krieges ihre Einkommensquellen verloren haben und nun fast ausschließlich auf humanitäre Hilfe angewiesen sind.

Angesichts all dieser Dilemmata und der drängenden Frage, ob ich in Gaza-Stadt bleiben oder wieder in den Süden fliehen soll, fühle ich mich in einem riesigen Labyrinth verloren und kann keinen Ausweg finden.

Ich habe nicht mehr die Kraft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es gibt keine richtigen Entscheidungen zu treffen.

Ich habe mich in ein unbekanntes Schicksal ergeben.