In Großbritannien kann man schon für einen RETWEET verhaftet werden: „The Woke Stasi“.

Die britische Regierung droht damit, jeden zu verhaften, der Bilder von den Unruhen im Land teilt oder auch nur „retweetet“. Britische Medien sprechen von einem „vorübergehenden“ Verbot sozialer Medien.

Der Leiter der Staatsanwaltschaft (DPP), Stephen Parkinson, sagte am Mittwoch gegenüber Sky News, die Staatsanwaltschaft erwäge, Personen, die während der Unruhen festgenommen wurden, wegen „terroristischer Straftaten“ anzuklagen. Einzelheiten wollte er nicht nennen.

NEU – Großbritannien kann jetzt Bürger wegen als hasserfüllt eingestufter „Retweets“ verhaften.

NEW – UK may now arrest citizens for "retweets" deemed hateful.pic.twitter.com/WWlcjgamog