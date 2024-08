Requiem für den Olympismus

Die Spiele von Paris sind nicht nur betrügerisch, weil der Olympismus nicht respektiert wird, sondern auch eine Manifestation der Korruption im Sport – und das ist nicht unerheblich.

Friede seiner Seele, die in der Tat wenig rein und jungfräulich war. Nennen Sie es, wie Sie wollen, aber nicht die Olympischen Spiele. Sie können die Spiele der Kleinlichkeit sein, die Spiele der Ausgrenzung, die Spiele des Krieges, die Spiele der Feigheit, die Spiele der Sucht, die Spiele der Ausgrenzung, die Spiele der Demütigung, die Spiele der Verleugnung, die Spiele der Zurschaustellung, die Spiele von allem, was nichts mit dem Adel des von Baron Pierre de Coubertin gepredigten Ideals und noch viel weniger mit dem Geist der Rituale des Friedens und der Kultur des alten Griechenlands zu tun hat; aber nicht die Olympischen Spiele.

Der so genannte “olympische Geist” ist seit langem ein Betrug, insbesondere seit er als Werbeträger für die Marken der mächtigsten transnationalen Globalisierungskonzerne missbraucht wird. Trotzdem schien der Raum der Athleten, Trainer und anderen Akteure der Wettbewerbsdynamik, der Kampfrichter und Schiedsrichter, der Freiwilligen und Zuschauer immun gegen die Korruption von Organisationen und Sponsoren.

Sie kultivierten die Emotionen, das Spektakel, die Anziehungskraft, die Freundschaft in der Rivalität und die menschliche Überwindung, die der Sport, oder besser gesagt, der Sport selbst, bietet. Natürlich gibt es Doping, Betrug, Beeinflussung, eklatante Unterschiede in der Vorbereitung und im Wettkampf, aber die fantastischen Leistungen, von denen viele in den 128 Jahren der so genannten “Olympischen Spiele der Neuzeit” legendär geworden sind, nähren die Erinnerung, füllen Stadien, Pavillons und Schwimmbäder.

Es stimmt auch, dass mehrere frühere Episoden, die den so genannten “olympischen Geist” und die von Baron Pierre de Coubertin und seinen Kollegen im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts verkündeten olympischen Grundsätze verleugneten, dieses gigantische sportliche Treffen tief befleckt haben; ein “Fest der Menschlichkeit, eine Plattform für Frieden und Verständigung”, wie es von denjenigen definiert wurde, die die Ideale der Geselligkeit, der Brüderlichkeit, der Traditionen, der Rituale und der guten Beispiele der Spiele von vor fast 3000 Jahren in die Moderne zurückholen wollten.

Von Hitler zum ukrainischen Nazi-Banderismus

Die Feier der Spiele 1936 in Nazi-Deutschland, durch die das damalige Internationale Olympische Komitee zur Förderung Hitlers, seines Segregationismus und seiner imperialen Ästhetik beitrug; der Boykott der Olympischen Spiele in Moskau 1980 durch die Vereinigten Staaten von Reagan und seine Untertanen in Westeuropa, der den Beginn der Neoliberalisierung der olympischen Bewegung darstellt; die Gleichzeitigkeit mehrerer Ausgaben der Spiele mit den vom Westen entfesselten Kriegen in Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien, ohne dass ein “olympischer Waffenstillstand” ausgerufen worden wäre; die verräterische und feige Nutzung der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking am 8. August 2008 durch das damalige amerikanisierte Regime Georgiens, das in das russischsprachige Gebiet Südossetien einmarschierte und bereits in den ersten Stunden ein Massaker an mehr als 2.000 Menschen verübte; das Ausbleiben einer Waffenstillstandserklärung im Krieg in der Ukraine, während sich Athleten aus fast allen Teilen der Welt in Paris versammeln – all diese Ereignisse sind nur einige Beispiele dafür, wie die herrschenden politischen Mächte auf internationaler Ebene die Autonomie des Internationalen Olympischen Komitees und die von Coubertin geäußerte Absicht, dass die Spiele “ein Fest der universellen Sprache über Grenzen und Kulturen hinweg” sein sollen, mit Füßen treten. Die willkürliche “regelbasierte internationale Ordnung” hat sich hinter die Spiele gestellt, Prinzipien zerstört, die besten Absichten untergraben und den olympischen Geist im Keim erstickt.

Im Jahr 424 v. Chr., im leuchtenden fünften Jahrhundert von Platon, Aristoteles, Sokrates und anderen legendären Philosophen des klassischen Griechenlands, wurde zum ersten Mal der den Olympischen Spielen eigene “heilige Waffenstillstand” nicht ausgerufen, weil man eine Invasion Spartas befürchtete, die dann doch nicht stattfand. Der olympische “heilige Friede” war nicht nur aus mystischen Gründen gedacht – die Spiele waren Zeus gewidmet -, sondern auch, damit Athleten, Kampfrichter und Organisatoren nach Athen reisen und sicher an ihre Herkunftsorte zurückkehren konnten.

424 v. Chr. war nur eine Ausnahme; die Regel war die Ausrufung eines Waffenstillstands alle vier Jahre. Heutzutage ignorieren die olympischen Mentoren die Tradition des Waffenstillstands eklatant; die Ausnahme der Vergangenheit ist in der Moderne zur Regel geworden.

Die Olympischen Spiele des klassischen Altertums, die im Jahr 776 v. Chr. begannen, wurden 1169 Jahre später, im Jahr 393 unserer Zeitrechnung, vom christlichen römischen Kaiser Theodosius I. als “heidnische” Veranstaltung verboten und ausgelöscht. Die Tendenz der “christlichen und westlichen Zivilisation”, alle Ereignisse zu verfälschen und auszurotten, die in einem Geist und nach Prinzipien geschaffen wurden, die in der Praxis ihrer Weltanschauung, ihrer hemmungslosen Herrschaft, ihrer kolonialen und imperialen Berufung widersprechen, reicht weit zurück.

Kleinlichkeit, Segregation, Ausgrenzung

Und schon sind wir bei den Spielen von Paris 2024 angekommen. Wir hören die Gespräche, die Kommentare, die Litaneien, die routinemäßigen Klischees, Worte über Worte, in denen alles absichtlich ausgelassen wird und alles getan wird, um die Erbsünde dieser Ausgabe auszulöschen: den Ausschluss von Sportlern aus der Russischen Föderation und Weißrussland, mit Ausnahme derer, die sich öffentlich gegen ihre Präsidenten und andere frei gewählte Machtorgane aussprechen. Sportlerinnen und Sportler, die auch dann nicht mit der Ausrüstung ihrer Nationalmannschaft antreten, die Hymne hören und die Flagge ihres Landes gehisst sehen können, wenn sie die Wettbewerbe, an denen sie teilnehmen, gewinnen.

Es gibt viele und vielfältige Entgleisungen dieser Entscheidung, die die “Hommage an den menschlichen Geist und seine Fähigkeit zur Größe”, die Baron Pierre de Coubertin als eine der goldenen Regeln der von ihm idealisierten Olympischen Spiele definiert hatte, demütigt und tödlich verletzt.

Eher nebensächlich, aber mit einem erheblichen Vorwurf der Perversität, ist die Tatsache, dass die an den Spielen teilnehmenden russischen und belarussischen Athleten keine Feinde brauchen, wenn sie ihre Freunde in der diesseitigen “Zivilisation” sind. Wenn nun westliche Regierungen dank ihrer Kontrolle über das Internationale Olympische Komitee (IOC) verlangen, dass sich die Athleten mit Putin, Lukaschenko und der Macht in Moskau und Minsk, die sie für diktatorisch halten, auseinandersetzen, dann wissen sie, dass russische und belarussische Bürger, die an den Wettkämpfen teilnehmen, bei ihrer Rückkehr in ihre Länder Zielscheibe angeblicher Repressalien sein können. Entweder opfern die Politiker der NATO und der Europäischen Union die Athleten der geächteten Länder ihren kriegspropagandistischen Zielen, oder sie glauben nicht einmal, was sie über den antidemokratischen Charakter der bestraften politischen Systeme sagen.

Was dieses Verhalten ohne ein Mindestmaß an Kohärenz betrifft, so nehmen wir einmal an, dass das IOC die in seinen Regeln verankerte Unabhängigkeit angenommen hat und in der Annahme, dass das so manipulierte politische Spiel unvermeidlich ist, Sanktionen gegen Sportler aus Ländern wie den Vereinigten Staaten, Frankreich, Deutschland und der Ukraine verhängt hat, weil sie ebenfalls für den Krieg in der Ukraine verantwortlich sind, nämlich indem sie die Möglichkeiten von Friedensverhandlungen sabotiert, den Konflikt mit Waffen angeheizt und eingegangene Verpflichtungen wie die Minsker Vereinbarungen verletzt haben. In diesem Zusammenhang würden nur Athleten zu den Spielen zugelassen, die sich öffentlich gegen das expansionistische und kriegstreiberische US-Regime, gegen die Autokratie der NATO und der Europäischen Union, die sich auf antidemokratische – weil nicht gewählte – Gremien wie die Europäische Kommission und den Europäischen Rat stützt, aussprechen. Das Ausmaß der Dreistigkeit und des entsprechenden Skandals würde ausreichen, um das IOC zu entlasten oder sogar die Spiele abzusagen.

“Unsere” Verantwortlichen haben keine Lust mehr, sich lächerlich zu machen und stellen sich bewusst gegen die Olympische Charta selbst, die auch vom IOC völlig missachtet wird.

Der Text der Charta ist klar, präzise und so formuliert, dass kein Zweifel am so genannten “olympischen Geist” aufkommen kann. In Kapitel 2 des Dokuments, das dem “Auftrag und der Rolle des IOC” gewidmet ist, heißt es in Absatz 5, dass dieses Gremium handeln muss, “um die Internationale Olympische Bewegung (IOC) zu stärken, ihre politische Neutralität zu wahren und zu fördern und die Autonomie des Sports zu bewahren”; und in Artikel 6 wird das IOC verpflichtet, gegen “jede Form der Diskriminierung der Olympischen Bewegung” vorzugehen.

Pierre de Coubertin fasste diese Konzepte in einem einfachen Satz zusammen, der von den Akteuren, die die Olympischen Spiele in Paris gestalteten, grob missachtet wurde: “Wir (im IOC) sind keine technischen Berater der Politik, wir sind nur die Kuratoren des olympischen Ideals”.

Man braucht nicht weiter zu gehen, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Olympischen Spiele in Paris ein Betrug sind.

Die Bestrafung der russischen und belarussischen Athleten durch den kollektiven Westen und das IOC als dessen Transmissionsriemen offenbart auch die Kleinlichkeit der arroganten, aber unsicheren, sportlich ängstlichen Menschen, die weder die Fähigkeit noch den Mut haben, ihre Gründe geltend zu machen und auf ständige Tricks zurückgreifen, in diesem Fall auf den einfachsten und anprangernswertesten, um Gewalt durch Willkür durchzusetzen. Welches Interesse haben diese hartnäckigen Fälscher in der Politik und damit auch im Sport daran, dass Baron Pierre de Coubertin eines Tages, im Jahr 1925, sagte, dass “die Spiele weltweit sind, alle Wettbewerber teilnehmen können, ohne Debatte”; oder dass “die Olympischen Spiele für die Welt sind und alle Nationen zu ihnen zugelassen werden sollten”?

Die Spiele von Paris sind nicht nur betrügerisch, weil sie den olympischen Gedanken nicht respektieren, sondern auch ein Ausdruck der Korruption im Sport – und das ist nicht unerheblich.

Die Verantwortung liegt natürlich nicht bei den Athleten, die im Allgemeinen ohne Rücksicht auf ihre Gegner antreten wollen, selbst wenn diese ihnen potenziell überlegen sind. Deshalb lieben sie den Sport und betreiben ihn auf höchstem Niveau.

Die Korruption im Sport besteht darin, dass einige der besten Athleten und Mannschaften der Welt aus dem Rennen genommen werden, ohne dass ein Wettbewerbsverstoß oder ein anderes Vergehen vorliegt, wodurch Siege entwertet werden, Medaillen an Prestige und Wert verlieren, das Spektakel beeinträchtigt wird und die Qualität einiger Einzel- und Mannschaftswettbewerbe beeinflusst wird. Russland ist in der Regel eines der Länder mit den meisten Medaillen und kann in der inoffiziellen Rangliste nach Anzahl der Auszeichnungen den ersten Platz belegen. Zwischen 1994 und 2020 gewannen russische Athleten 426 Medaillen, davon 149 Goldmedaillen, eine Zahl, die nur von den Teilnehmern aus den Vereinigten Staaten übertroffen wird. Eine beträchtliche Anzahl von olympischen Trophäen wird also in diesem Jahr an Sportlerinnen und Sportler vergeben, die sie unter normalen Umständen nicht gewinnen würden. Das bedeutet Sucht, Wettbewerbskorruption.

Im Sportjargon, der auf verletzte oder fragwürdige Siege angewandt wird, werden unangenehme Fragen gewöhnlich damit geklärt, dass für die Geschichte zählt, wer gewonnen hat, und nicht, wer gefehlt hat, aus dem Spiel genommen wurde oder sich beispielsweise über einen nicht gegebenen Elfmeter beschwert hat, selbst wenn dieser berechtigt war. Ist das so? Oder wird sich zumindest der Sieger daran erinnern, dass er ohne seine Hauptkonkurrenten angetreten ist und die Realität anders hätte aussehen können?

Ist Völkermord ein olympischer Sport?

Russische und weißrussische Athleten unterliegen strengen Beschränkungen und antiolympischen Normen, weil ihre Regierungen in eine militärische Aggression verwickelt sind, die sich gegen die herrschende Macht in der Ukraine richtet; was passiert, nachdem das ukrainische Regime, das durch den von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union geförderten Putsch von 2014 nazifiziert wurde – der einen demokratisch gewählten Präsidenten stürzte -, eine mehr als acht Jahre andauernde militärische Aggression gegen die russischstämmige Bevölkerung in den östlichen und südöstlichen Gebieten des Landes durchgeführt und die zivile Segregation aller Bürger angeordnet hat, die nicht als “reine” Ukrainer gelten.

Alles ist möglich: die Teilnahme von Sportlern aus Marokko an den Olympischen Spielen, obwohl die marokkanische Regierung eine Politik der Besatzung, der Gewalt und der ständigen Menschenrechtsverletzungen gegenüber dem souveränen Volk der Westsahara betreibt; und vor allem die Teilnahme von Sportlern aus Israel, dem Land, das seit 75 Jahren für den Völkermord und die ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes verantwortlich ist und dessen Methoden durch die Vernichtungsaktion im Gazastreifen veranschaulicht werden – ein starkes Indiz für den Versuch, eine “Endlösung” des Problems zu erreichen -, kann in Paris stattfinden.

Das Verhalten des zionistischen Staates wurde vom Internationalen Gerichtshof als “Völkermord” definiert, ohne dass der Internationale Strafgerichtshof dem widersprochen hätte, aber die Ernsthaftigkeit der Bedeutung dieser Positionen stört Israel, die Europäische Union und die Vereinigten Staaten nicht, ein Land, das jetzt die Türen des Kongresses für eine Rede des ewigen Premierministers Benjamin Netanjahu geöffnet hat, in der er die zionistische Kriminalität preist und Washington sogar bedroht.

In Paris waren während der Proben für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele und eines Fußballspiels Pfiffe gegen die zionistische Präsenz zu hören, aber das ist die Seite, für die das IOC und der kollektive Westen am besten schlafen – und das ohne Gewissensbisse. Eine ähnliche Situation war beim letzten Eurovision Song Contest zu beobachten.

Die Teilnahme israelischer Athleten, von denen einige – im Gegensatz zu den Russen – in den Diensten der völkermordenden israelischen Verteidigungskräfte stehen, ist der Todesstoß für das, was vom Olympismus übrig geblieben ist, ein klarer Beweis für die Heuchelei der westlichen Führer und des IOC, ein erklärter Mangel an Respekt für Athleten, die loyal an den Spielen teilnehmen, eine Beleidigung für die Intelligenz der öffentlichen Meinung in allen Ländern der Welt.

Baron Pierre de Coubertin definierte die Olympischen Spiele als “Fest der Menschlichkeit, eine Plattform für Frieden und Verständigung”, erinnert er.

Der Respekt vor den Worten und Ideen des Begründers der Olympischen Spiele der Neuzeit ist nichts, was die derzeitigen Olympia-Verantwortlichen und ihre Hüter motiviert. Kohärenz und Worte werden vom Winde verweht; und der Olympismus wurde durch den Geist des Krieges und des Völkermordes derer, die ihn zu verteidigen vorgeben, liquidiert.

Ein Test für den Polizeistaat

Paris befindet sich im Belagerungszustand. Die Bürger brauchen spezielle Karten, um bestimmte Bereiche der Stadt zu betreten, die legendäre säkulare Pariser Kultur wurde durch die Schließung von Museen und anderen Orten des humanistischen Vergnügens aufgehoben, die Zahl der bewaffneten Polizisten auf den Straßen ist viel höher als die Zahl der Athleten, die an den Spielen teilnehmen, auf diesem Stockwerk wird sie höher sein als die der Einwohner der Stadt, von denen viele in Orte fliehen, wo das Bild einer Kriegsumgebung nur im Fernsehen gezeigt wird; kurz gesagt, die Angst hat Angst vor der Angst.

Die neoliberalen und autoritären Mächte der Europäischen Union lassen keine Gelegenheit aus, um die einem Polizeistaat innewohnenden Mechanismen zu testen. Die Gewalt in den Städten diente der schwedischen Regierung als Argument, um in Stockholm Gebiete und Stadtteile mit Zugangsbeschränkungen festzulegen, Ghettos, die vor allem für Einwanderer gedacht sind, echte, praktisch ummauerte Städte; die Olympischen Spiele dienen nun den so genannten “Sicherheitsmitteln” dazu, Zentimeter für Zentimeter intensive Überwachung zu üben, jeden Bürger als potenziellen Kriminellen, vielleicht einen Agenten Putins, zu betrachten, die Bewegungen der Menschen zu kontrollieren, Räume aufgrund einfacher Verdächtigungen oder sogar Intuitionen zu sperren. Polizeiliche Willkür wurde zur Regel, die Kontrolle der Freiheiten zum Gesetz.

Was auch immer in der französischen Hauptstadt geschieht, nennen Sie es nicht die Olympischen Spiele. Es handelt sich vielmehr um ein internationales Sport-Megafestival, das unter wettbewerbsrechtlichen und ethischen Gesichtspunkten schon lange im Vorfeld manipuliert wurde; eine gigantische Veranstaltung mit Anklängen an ein Volksfest und ein kommerzielles Ereignis, das durch die profitable Zurschaustellung transnationaler Macht finanziert und gesponsert wird und ohne Kontrolle der Alt- und Neureichen, denen die ganze Welt gehört. Pierre de Coubertin sah schon vor mehr als einem Jahrhundert den Sport als “Schule der Tugenden”. Sehen Sie sich an, wozu das geführt hat, durch die Arbeit der nicht tugendhaften “westlichen Zivilisation”.