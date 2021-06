In Laboren gezüchtete mikrobielle Sporen sind mit einzigartigen DNA-Barcodes programmiert, der es ermöglicht, alles entlang der Lieferkette zu markieren und zu verfolgen, einschließlich Menschen.

„DNA könnte um Größenordnungen besser sein als Silizium – perfekt für die Langzeitarchivierung“ – Nature, 2016

Alle Daten der Welt könnten eines Tages in DNA gespeichert werden, die laut Nature „Größenordnungen über Silizium liegen könnte – perfekt für die Langzeitarchivierung.“

Tatsächlich ist die Speicherkraft der DNA so groß, dass „wenn Informationen so dicht verpackt werden könnten wie in den Genen des Bakteriums Escherichia coli, könnte der Speicherbedarf der Welt mit etwa einem Kilogramm DNA gedeckt werden.“

Die unglaubliche Speicherkapazität der DNS ist so groß, dass der US-Geheimdienst untersucht, wie er ihr Potenzial für seine eigenen Interessen, aber auch für kommerzielle Anwendungen erschließen kann.

„Autoritarismus ist einfacher in einer Welt der totalen Sichtbarkeit und Rückverfolgbarkeit“ – WEF Global Risks Report, 2019

Aber es ist nicht nur die Datenspeicherung und -abfrage, die öffentliche und private Stellen von der DNA schwärmen lässt – es geht auch darum, wie effizient DNA für die Verfolgung ganzer Lieferketten sein kann.

Hier werfen wir einen Blick auf DNA-Barcodes, wie sie derzeit verwendet werden und ihr Potenzial für zukünftigen Missbrauch, wie z. B. die sporengestützte Kontaktverfolgung.

Programmierbare DNA für Datenspeicherung, -abruf und -rückverfolgung

2016 gelang es Forschern der University of Washington, „digitale Daten aus vier Bilddateien in die Nukleotidsequenzen von synthetischen DNA-Schnipseln zu kodieren.“

Und weiter: „Sie waren auch in der Lage, diesen Prozess umzukehren – die korrekten Sequenzen aus einem größeren Pool von DNA abzurufen und die Bilder zu rekonstruieren, ohne ein einziges Byte an Informationen zu verlieren.“

Im Jahr 2018 begann dann die Intelligence Advanced Research Projects Agency (IARPA) mit der Erforschung von „DNA, Polypeptiden, synthetischen Polymeren oder anderen sequenzgesteuerten Polymermedien“ zum Speichern und Abrufen von Exabytes an Daten im Rahmen des Programms Molecular Information Storage (MIST).

Aber abgesehen von dem spielverändernden Potenzial der DNA für die Datenspeicherung, haben die Fortschritte in der Biotechnologie den Punkt erreicht, an dem alle lebenden Zellen wie Computer programmiert werden können.

„Der Speicherbedarf der Welt könnte durch etwa ein Kilogramm DNA gedeckt werden“ – Nature, 2016

DNA kann also nicht nur unvorstellbare Datenmengen speichern, sondern auch so programmiert werden, dass sie verschiedene Funktionen ausführt, wie z. B. die Rückverfolgbarkeit – sei es von Lebensmitteln, Konfliktdiamanten oder Menschen.

Seit über einem Jahrzehnt entwickeln sowohl der öffentliche als auch der private Sektor neue Wege, um Informationen über DNA für verschiedene Zwecke zu senden und zu empfangen, und eine Technik, die als DNA-Barcoding bekannt ist, wurde schnell zu einer beliebten Methode für die Rückverfolgung von Lebensmittel-Lieferketten.

Eine solche Methode, die bei der Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln eingesetzt wird, erfordert die Programmierung von mikrobiellen Sporen (z. B. aus Algen, Hefe oder Bakterien usw.) mit einer eindeutigen DNA-Barcode-Kennung.

Diese Sporen werden dann abgetötet und auf Lebensmittelquellen gesprüht, sodass sie über die gesamte Lieferkette verfolgt werden können.

Aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit können die im Labor gezüchteten Sporen auch nach dem Absterben noch monatelang auf den Oberflächen von Gegenständen verbleiben, mit denen sie in Kontakt kommen, ohne sich jemals zu zersetzen.

In dieser Hinsicht haben DNA-Barcodes, die aus gentechnisch veränderten mikrobiellen Sporen programmiert werden, das Potenzial, in Verbindung mit anderen Technologien zu einem sehr effektiven Werkzeug für die Rückverfolgung von Kontakten zu werden.

Die Sporen werden unweigerlich ihren Weg in, auf und um den menschlichen Körper herum finden – über Lebensmittel, medizinische Behandlungen und/oder physischen Kontakt mit einer sporulierten Oberfläche.

„DNA-Stränge, die aus Meeresalgen gewonnen werden, ermöglichen es der Lebensmittel- und Agrarindustrie, einzigartige, essbare und geschmacksneutrale DNA-Barcodes direkt auf dem Lebensmittel und nicht auf der Verpackung anzubringen“ – SafeTraces

An der regulatorischen Front hat die US Food and Drug Administration (FDA) die DNA-Barcodierung für die Identifizierung von Fisch für den menschlichen Verzehr bereits im Jahr 2011 genehmigt, so dass diese spezifische Anwendung seit zehn Jahren von der FDA zugelassen ist.

Und im Mai 2019 erteilte das US-Patentamt dem in Kalifornien ansässigen Unternehmen SafeTraces ein US-Patent, das ein neuartiges Verfahren zur Kodierung und Dekodierung digitaler Informationen in und aus DNA-Strängen aus Seetang offenbart.

Das Patent wird es der Lebensmittel- und Agrarindustrie ermöglichen, „einzigartige, essbare, geschmacksneutrale DNA-Barcodes direkt auf dem Lebensmittel und nicht auf der Verpackung zu erzeugen und anzubringen. Diese Barcodes tragen vollständige Herkunftsdaten, verbleiben während der gesamten Lieferkette auf dem Lebensmittel und können innerhalb von Minuten gelesen werden, um die Herkunft und Reinheit eines jeden Lebensmittels zu bestätigen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wie DNA-Barcodes hergestellt werden

Unter Berufung auf eine im letzten Jahr veröffentlichte Studie beschrieb The Science Breaker kürzlich in einfachen Worten, wie ein Prozess der DNA-Barcodierung für die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln funktioniert.

„Wir haben diese Sporen auf eine Oberfläche gesprüht und so die Oberfläche – und Objekte, die später damit in Berührung kommen – mit unseren mikroskopischen, barcodierten mikrobiellen Sporen gekennzeichnet“ – The Science Breaker, 2021

„Zuerst züchteten wir Chargen von Sporen, die mit verschiedenen Barcodes markiert waren, und töteten sie dann, um das Wachstum zu verhindern. Dann haben wir diese Sporen auf eine Oberfläche gesprüht und so die Oberfläche – und Objekte, die später damit in Berührung kommen – mit unseren mikroskopischen barcodierten mikrobiellen Sporen markiert.

„Wir konnten zeigen, dass die Sporen monatelang auf Oberflächen wie Sand, Erde, Holz oder Teppichboden überdauerten, ohne abgebaut zu werden, sowohl in Innenräumen als auch im Freien.“

Obwohl die toten, mit einem DNA-Strichcode versehenen Sporen auf bestimmte Oberflächen aufgebracht wurden, haben sie sich Berichten zufolge auf so ziemlich alles ausgebreitet, mit dem sie in Kontakt kamen, einschließlich Menschen.

Apropos Kontaktverfolgung

„Wir haben gezeigt, dass die Sporen monatelang auf Oberflächen wie Sand, Erde, Holz oder Teppichboden persistierten, ohne abgebaut zu werden, sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen“ – The Science Breaker, 2021

„Darüber hinaus konnten wir diese Sporen von Schuhen und anderen Gegenständen, die sich in markierten Bereichen bewegen, zurückgewinnen und sie verwenden, um die Flugbahn eines Gegenstandes zu rekonstruieren“, heißt es in dem Bericht weiter.

Kann diese Flugbahn den menschlichen Körper umfassen?

Natürlich kann sie das!

Was passiert, nachdem wir die mit einem DNA-Barcode versehenen Sporen gegessen haben?

Während der Science Breaker-Bericht nicht ausdrücklich erwähnt, was passiert, nachdem wir, die Menschen, die markierten Sporen verzehren, hat Christian Westbrook von Ice Age Farmer kürzlich das große Interesse einer Firma an diesem Bereich hervorgehoben.

Diese Firma ist Aanika Biosciences, und im Video unten zeigt Westbrook einen Ausschnitt aus einem Zoom-Interview, in dem Aanika-CEO Vishaal Bhuyan versucht, die Frage zu beantworten:

„Haben Sie Sporen durch das Verdauungssystem von Tieren geschickt?“

Bhuyans stolpernde und zurückhaltende Antwort verrät viel:

„Das ist eine tolle Frage, und [ja-], das ist ein wirklich [goo-, äh], das ist ein großes Interessensgebiet, an dem wir gerade arbeiten. Und wieder, ich weiß nicht, ob ich mehr darüber sagen kann, aber es gibt einen großen Bedarf dafür.

„Denn wenn man über die Verknüpfung nachdenkt – einfach bei einer Kontamination, man geht rein, man ist krank – die Verknüpfung der Probe, der menschlichen Probe, mit dem tatsächlichen Ausbruch und dem Ort würde im Grunde die Zeit einer Rückrufuntersuchung von etwa drei Monaten auf etwa eine Stunde verkürzen.“

Das Video unten ist zeitlich mit Bhuyans Antwort synchronisiert, aber es wird empfohlen, das gesamte Video mit Westbrooks Kommentar anzusehen, um den Kontext zu verstehen.

Während der Interviewer also fragte, ob Aanika Sporen durch Tiere verschickt hatte, klang es so, als ob Bhuyan anfing, „ja“ zu sagen, sich dann aber selbst stoppte und sofort begann, über DNA-Barcodes für den menschlichen Verzehr zu sprechen und darüber, wie sie zurückverfolgt werden könnten, um schnell die Quelle einer durch Lebensmittel übertragenen Krankheit zu finden.

Dies deutet darauf hin, dass nicht nur der Wunsch besteht, die mit DNA-Barcodes versehenen Lebensmittel zu verzehren, sondern dass auch eine Analyse von menschlichem Gewebe oder Abfall (individuell oder kollektiv) erhebliche Datenmengen liefern könnte.

Aber es sind nicht nur Lebensmittel-Lieferketten, die das Biotech-Unternehmen mit gentechnisch veränderten Sporen verfolgt.

Laut Firmenwebsite ist Aanika spezialisiert auf DNA-Barcodes für Anwendungen in:

Landwirtschaft

Mineralien

Pharma

Einzelhandel

Das große Ziel von Aanika ist es, „die Natur zu nutzen, um endlose Kombinationen von biologischen Tags zu erzeugen“, mit der Erkenntnis, dass „alle Lebewesen Milliarden von Bits an Informationen in ihren Biomolekülen enthalten“.

Während es ethische und regulatorische Praktiken gibt, um sicherzustellen, dass die Standards der Lebensmittelsicherheit eingehalten werden, beschreibt Bhuyan im obigen Video, dass Aanika in der Lage war, die EPA-Vorschriften zu umgehen, indem es die Lebensmittel nach der Ernte besprüht hat.

DNA-Barcoding als regulierter Gütesiegel & die möglichen Auswirkungen auf Kleinbauern

Während DNA-Barcoding bereits von Unternehmen wie Aanika, SafeTraces und anderen für die Lebensmittelsicherheit und verschiedene Anwendungen entwickelt wurde, hat die Technologie auch das Potenzial, so reguliert zu werden, dass sie mehr Macht für große Konzerne und weniger für unabhängige Landwirte bedeutet.

„Diese Barcodes tragen vollständige Herkunftsdaten, verbleiben während der gesamten Lieferkette auf dem Lebensmittel und können innerhalb von Minuten gelesen werden, um die Herkunft und Reinheit jedes Lebensmittels zu bestätigen“ – SafeTraces

Heute befinden sich die größten landwirtschaftlichen Flächen in den gesamten Vereinigten Staaten im Besitz einer einzigen Person: Bill Gates.

Sollte es in der Zukunft jemals zu einem tödlichen Ausbruch von Lebensmittelinfektionen kommen, könnten die politischen Entscheidungsträger beschließen, dass nur noch „vertrauenswürdige“ Lebensmittellieferanten (wie Gates) zugelassen werden, und mit Hilfe von DNA-Barcodes könnten sie einfach alle Lebensmittel verbieten, die keinen spezifischen DNA-Barcode haben.

Erinnern Sie sich noch daran, als das „Well Health Safety Seal“-System zur Bewertung von Gebäuden von Prominenten befürwortet und von frei denkenden Menschen in den sozialen Medien ins Lächerliche gezogen wurde?

Eine andere Möglichkeit, Lebensmittel zu regulieren, wäre, dass Lieferanten eine bestimmte Steuer oder eine Gebühr in Verbindung mit DNA-Barcodes zahlen müssten, um ihre Waren als Teil eines zertifizierten Gütesiegels zu verkaufen, ähnlich wie beim Well Health Safety Seal.

In diesem hypothetischen Gütesiegel-Szenario würden kleinere, unabhängige Landwirte, die sich die DNA-Barcodes nicht leisten könnten, in Scharen aus dem Geschäft gedrängt.

Oder es könnte zu einem Schwarzmarkt für geschmuggelte Sporen führen.

So oder so, nach einer verheerenden, mehr als 15-monatigen Aussperrung wurden bereits 40 Prozent der kleinen Unternehmen für immer ausgelöscht, während Milliardäre seit Beginn der Aussperrung mehr als eine Billion Dollar profitiert haben, Tendenz steigend.

Fleisch ist schwer zurückzuverfolgen, im Labor gezüchtetes Protein ist einfacher

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat eine Vorhersage gemacht: „Bis 2030 werden Sie viel weniger Fleisch essen. Ein gelegentlicher Genuss. Kein Grundnahrungsmittel. Zum Wohle der Umwelt und unserer Gesundheit.“

Aber aus einer anderen Perspektive betrachtet, geht es bei dem Vorstoß, den Fleischkonsum zu senken, nicht nur um die öffentliche Gesundheit und die Umwelt; es ist eine Agenda, die Ideologien des Klimawandels ausnutzt, um eine wirtschaftlichere Verteilung von Lebensmitteln voranzutreiben, die effizienter nachverfolgt werden können.

Laut dem WEF-Bericht über „Rückverfolgbarkeit in Lebensmittelwertschöpfungsketten“, der im Januar 2019 veröffentlicht wurde:

„Fleisch lässt sich entlang der Lieferkette nur schwer konsistent nachverfolgen, da sich Produkte aus verschiedenen Betrieben oft vermischen; neue Prozesse in der Lieferkette und/oder neue Arten von individuellen Identifikatoren könnten erforderlich sein, um diese Herausforderung zu überwinden.“

Könnten diese „neuen Arten von individuellen Identifikatoren“ DNA-Barcodes sein, die in einem Labor in mikrobielle Sporen einprogrammiert werden?

In seinem 2017 erschienenen Buch „The Fourth Industrial Revolution“ stellt WEF-Gründer und Executive Chairman Klaus Schwab fest:

„[Synthetische Biologie] wird uns die Möglichkeit geben, Organismen durch das Schreiben von DNA individuell zu gestalten. Abgesehen von den tiefgreifenden ethischen Fragen, die dies aufwirft, werden diese Fortschritte nicht nur einen tiefgreifenden und unmittelbaren Einfluss auf die Medizin haben, sondern auch auf die Landwirtschaft und die Produktion von Biokraftstoffen.“

„Die Fähigkeit, die Biologie zu editieren, kann auf praktisch jeden Zelltyp angewandt werden und ermöglicht die Schaffung von genetisch veränderten Pflanzen oder Tieren sowie die Modifizierung von Zellen erwachsener Organismen, einschließlich des Menschen.“

„Die Liste der möglichen Anwendungen ist praktisch endlos – sie reicht von der Möglichkeit, Tiere so zu verändern, dass sie mit einer Diät aufgezogen werden können, die wirtschaftlicher oder besser an die örtlichen Bedingungen angepasst ist, bis hin zur Schaffung von Nahrungspflanzen, die extremen Temperaturen oder Trockenheit standhalten können.“

„Die Wissenschaft schreitet so schnell voran, dass die Grenzen weniger technischer Natur sind als vielmehr rechtlicher, regulatorischer und ethischer Natur.“

Wenn Tiere gentechnisch so verändert werden können, dass sie mit einer sparsameren Ernährung aufgezogen und mit einem DNA-Barcode zur Rückverfolgbarkeit versehen werden können, wer sagt dann, dass das Gleiche nicht auch beim Menschen möglich wäre?

Und was passiert, nachdem wir, die Menschen, Nahrung konsumiert haben, die genetisch markiert wurde?

Bleibt ein Teil des DNA-Barcodes bei uns?

Eine weitere Beobachtung, die Schwab in seinem Buch aus dem Jahr 2017 macht, ist, dass Menschen wie Inventar verfolgt werden können:

„Jedes Paket, jede Palette oder jeder Container kann jetzt mit einem Sensor, einem Sender oder einem RFID-Tag (Radio Frequency Identification) ausgestattet werden, der es einem Unternehmen ermöglicht, zu verfolgen, wo es sich befindet, während es sich durch die Lieferkette bewegt – wie es sich verhält, wie es verwendet wird und so weiter.

„In naher Zukunft werden ähnliche Überwachungssysteme auch für die Bewegung und Verfolgung von Menschen eingesetzt werden.“

Ob durch DNA-Barcodes oder gute altmodische Mikrochips, die Rückverfolgbarkeit ist ein wesentliches Merkmal, das in globale Lieferketten aller Art eingebaut wird, einschließlich Menschen.

Sporengestützte Kontaktverfolgung für Unruhen, Einreisehäfen und den Geheimdienst?

Stellen Sie sich vor, DNA-Barcodes würden von Bereitschaftspolizei, Geheimdiensten oder Zoll- und Einwanderungsbehörden verwendet.

In Zeiten ziviler Unruhen könnten mikrobielle Sporen auf große Menschenmengen gesprüht und später von Personen von Interesse wiedergefunden werden, um festzustellen, ob sie an bestimmten Ereignissen, Protesten, Ausschreitungen oder anderen großen Versammlungen teilgenommen haben.

Nicht nur das, die DNA-Barcodes könnten dazu verwendet werden, jeden ihrer Schritte anhand der hinterlassenen Sporen zu verfolgen, zusammen mit allen anderen Personen, mit denen sie in Kontakt gekommen sind und wo sie gewesen sind.

Das FBI könnte auch untersuchen, ob jemand einen Verdächtigen beherbergt oder nicht, basierend darauf, wo die Sporen getragen wurden.

Wenn die Sporen eingenommen wurden, könnten sie durch eine Probe der Körperflüssigkeit oder einen anderen DNA-Abstrich wiederhergestellt werden.

„Wir könnten diese Sporen von Schuhen und anderen Gegenständen wiedergewinnen, die durch markierte Bereiche wandern, und sie dazu verwenden, die Flugbahn eines Gegenstands zu rekonstruieren“ – The Science Breaker, 2021

Für Zoll- und Einwanderungszwecke ist eine Frage, die internationalen Reisenden häufig gestellt wird, ob sie während ihrer Reise einen Bauernhof oder ein anderes landwirtschaftliches Gebiet besucht haben oder nicht.

Anhand der Sporen, die an den Schuhen der Reisenden gefunden werden, könnten DNA-Barcodes den Einreisebehörden Aufschluss darüber geben, wo eine Person gewesen ist oder ob sie mit einer Oberfläche in Berührung gekommen ist, die die Sporen enthält – vorausgesetzt, sie finden heraus, wie sie die Zahl der falsch-positiven Ergebnisse reduzieren können.

Alles, von illegalen Drogen über geschmuggelte Avocados bis hin zu gefälschtem Schmuck, kann von öffentlichen und privaten Stellen dank DNA-Barcoding identifiziert werden.

In der Tat hilft DNA-Barcoding seit Jahren bei der Bekämpfung von illegalem Holzeinschlag und illegalem Wildtierhandel in vielen Teilen der Welt.

„Die Fähigkeit, die Biologie zu editieren, kann auf praktisch jeden Zelltyp angewandt werden und ermöglicht die Schaffung von genetisch veränderten Pflanzen oder Tieren sowie die Veränderung der Zellen von erwachsenen Organismen, einschließlich des Menschen“ – Klaus Schwab, „Die vierte industrielle Revolution“, 2017

Die Liste der DNA-Barcode-Anwendungen ist scheinbar endlos – von Lebensmitteln über lebensrettende Therapien und die Verfolgung des Krebswachstums bis hin zu Injektionen, Schmuck und Mineralien – so ziemlich alles, was in den physikalischen und biologischen Bereich fällt, kann mit einem DNA-Barcode versehen werden, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Wie jede Technologie ist sie nicht von Natur aus gut oder schlecht – sie kann für beides verwendet werden – und alles hängt davon ab, wie die Technologie reguliert wird und ob die Gesellschaft solche Anwendungen akzeptiert oder nicht.

Würden Sie sich wohlfühlen, wenn ein DNA-Barcode, der aus gentechnisch veränderten Sporen hergestellt wurde, die in einem Labor gezüchtet und programmiert wurden, Ihren Körper durchdringt und die Daten am anderen Ende vollständig abrufbar sind?