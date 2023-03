In Schweden ist etwas Schreckliches passiert

Peter Imanuelsen

Wieder einmal wurde in Schweden ein unschuldiges kleines Kind grundlos angegriffen.

Ein 10-jähriges Mädchen aus den Niederlanden war zu Besuch bei ihren Großeltern in Schweden. Sie waren zur Mittagszeit im Zentrum von Göteborg unterwegs und genossen ihren Tag.

Plötzlich griff ein Unbekannter das arme kleine Mädchen mit einem Messer an und stach ihr in den Hals und in den Bauch. Das Mädchen wurde in einem kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Der Angreifer, ein 36-jähriger Mann aus dem Iran, soll nach Angaben des freiberuflichen Journalisten Joakim Lamotte vor dem Angriff „allahu akhbar“ gerufen haben. Es hat sich herausgestellt, dass der Mann eine lange Vorgeschichte von kriminellen Aktivitäten hat, darunter Diebstahl, Körperverletzung und mehrere Raubüberfälle.

Glücklicherweise griffen mutige Bürger ein, die den Mann zu Boden warfen und eine Festnahme durchführten.

Sweden today a girl stabbed as the terrorist screamed Gd is great in Arabic . Members of the public caught and wrestled him to the ground. pic.twitter.com/USDigqZnCK — Eye On Antisemitism (@AntisemitismEye) March 2, 2023

Die schwedischen Staatsmedien berichten, dass der Angreifer unter psychischen Problemen litt. Es handelt sich also definitiv nicht um einen Terroranschlag. Die Polizei untersucht diesen Angriff als „Akt der Geisteskrankheit“.

Hört euch das an. Der Mann hat in seinem Leben bereits 52 Straftaten begangen. Und doch war er auf der Straße. Warum wurde er nicht eingesperrt? Ich meine, kommen Sie!

Erst im Januar dieses Jahres wurde der Mann wegen Diebstahls verurteilt, wofür er ins Gefängnis kommen sollte. Das Gericht befand jedoch, dass sich seine „persönliche und soziale“ Situation verbessert hatte, so dass er nicht ins Gefängnis musste. Und jetzt kommt’s. Das Gericht sagte, dass die Tatsache, dass er nicht ins Gefängnis muss, „dazu beitragen kann, dass (der 36-Jährige) keine weiteren Straftaten begeht“.

Indem man den Kriminellen nicht bestraft, wird er also keine weiteren Verbrechen begehen. Geniale Richter sind das!

Hier sehen Sie die Wahnsinnigkeit dessen, was in Schweden geschieht. Hier ist ein Mann mit einer langen kriminellen Vergangenheit, und anstatt ihn ins Gefängnis zu schicken, hat man Mitleid mit ihm und lässt ihn frei. Ein paar Monate später ersticht er ein unschuldiges junges Mädchen. Wäre er eingesperrt worden, wäre das nicht passiert. Die Richter, die diesen Mann auf freiem Fuß ließen, sind mitverantwortlich dafür, dass dieses Mädchen erstochen wurde.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Kinder getötet werden. Vor einigen Jahren wurde ein achtjähriges Kind bei einem HANDGRANATEN-Anschlag getötet. Jemand hat eine Granate in das Fenster geworfen, es war das Zimmer, in dem das Kind schlief. In meinem Land läuft wirklich etwas schief.

Schweden hat im Moment ernsthafte Probleme mit der Kriminalität. Es gibt 61 No-Go-Zonen, in denen die Polizei Mühe hat, für Recht und Ordnung zu sorgen. Die Zahl der gemeldeten Vergewaltigungen steigt ins Unermessliche: 42 936 Vergewaltigungen in den vergangenen 5 Jahren.

Meine ausführliche Untersuchung über die schwedische Vergewaltigungskrise können Sie hier lesen.

Der einzige Weg, diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen, ist, diese Verbrecher für sehr, sehr lange Zeit einzusperren.

Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schweden lässt diesen Irrsinn zu. Die jahrzehntelange sozialistische Politik scheint die Gehirne einiger Menschen in meinem Heimatland völlig geschmolzen zu haben. Das ist es, was die Linke mit einem macht.

Sie bekommen einen Dopaminschub, indem sie vorgeben, altruistisch und nett zu Kriminellen zu sein, und die Kriminellen vergelten es ihnen mit noch mehr Verbrechen.

Vielleicht braucht Schweden jemanden wie den Präsidenten von El Salvador, der Zehntausende von Bandenmitgliedern in Megagefängnissen eingesperrt hat. Die Mordrate ist dadurch dramatisch gesunken.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch in Schweden funktionieren würde.

Wie viele kleine Kinder müssen noch angegriffen oder getötet werden, bevor die Behörden aufwachen und etwas unternehmen? Das muss aufhören.