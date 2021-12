In Südkorea breiten sich die Proteste, die eine Aufarbeitung der Todesfälle durch den Impfstoff fordern, immer mehr aus

In einem der am stärksten geimpften Länder der Welt wächst der öffentliche Druck auf die Covid-19-Impfungen, da Demonstranten in Südkorea Rechenschaft über Todesfälle fordern, die sie auf die Impfungen zurückführen.

Am Sonntag versammelten sich Demonstranten in Busan, nachdem am ersten Weihnachtstag eine ähnliche Kundgebung in Seoul stattgefunden hatte. Verärgerte Demonstranten hielten große Porträts von verstorbenen Familienmitgliedern hoch – wie sie in Südkorea üblicherweise bei Beerdigungen gezeigt werden – und erzählten, wie ihre Angehörigen kurz nach der Impfung gegen Covid-19 gestorben sind.

Bei der Demonstration am Samstag vor dem Regierungsgebäude in Seoul waren Dutzende von Porträts von Verstorbenen zu sehen. Die Demonstranten forderten die Regierung auf, die Ursachen der Nebenwirkungen zu ermitteln und zuzugeben, dass die Impfstoffe daran schuld sind.

Mehr als 1.000 Südkoreaner starben kurz nach einer Covid-19-Impfung, aber die Regierung hat nur in wenigen dieser Fälle einen kausalen Zusammenhang mit den Impfstoffen bestätigt. In einem der seltenen Fälle, in denen eine schwerwiegende unerwünschte Reaktion anerkannt wurde, wurde im August eine Krankenpflegehelferin als Opfer eines Arbeitsunfalls anerkannt und erhielt staatliche Leistungen, nachdem sie infolge der Covid-19-Impfung von AstraZeneca eine Lähmung erlitten hatte.

Nur eine Woche nach der Einführung des Covid-19-Impfstoffs Ende Februar und Anfang März teilte die südkoreanische Behörde für Seuchenkontrolle und -prävention mit, dass sieben Menschen gestorben waren und 24 über schwerwiegende unerwünschte Reaktionen nach der Verabreichung der AstraZeneca-Impfung berichtet hatten. Berichten zufolge leitete die Regierung im August eine Untersuchung ein, nachdem ein Teenager ohne gesundheitliche Vorbelastung nach der Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech gestorben war.

Eine Vereinigung namens Covid-19 Vaccine Victims and Families Council hat in mehreren südkoreanischen Städten Kundgebungen abgehalten. Wie Yonhap News berichtet, zogen die Demonstranten am Sonntag vom Rathaus in Busan zur Busan National University of Education.

Die Sicherheit von Impfstoffen könnte bei den Präsidentschaftswahlen in Südkorea zu einem Streitthema werden. Die oppositionelle People’s Power Party veranstaltete vergangene Woche eine öffentliche Anhörung zu den Nebenwirkungen von Impfstoffen und forderte mutmaßliche Opfer und deren Angehörige auf, Vorschläge für Unterstützungsmaßnahmen zu unterbreiten, die der Präsidentschaftskandidat Yoon Seok-yeol annehmen könnte.

Kim Jong-in, der Vorsitzende der Partei, beschuldigte Berichten zufolge die Regierung von Präsident Moon Jae-in, in Bezug auf Impfschäden gleichgültig zu sein. Die Regierung hat sich verpflichtet, Opfer von Impfstoffnebenwirkungen zu entschädigen, aber sie entscheidet auch darüber, ob Verletzungen und Todesfälle auf die Impfungen zurückzuführen sind. „Ich glaube, die Menschen haben einen Punkt erreicht, an dem sie der Regierung nicht mehr trauen können“, sagte Kim.

Südkorea hat in der Regel eine der weltweit höchsten Impfraten für verschiedene Impfstoffe, und die Covid-19-Impfungen bilden da keine Ausnahme. Etwa 83 % der Südkoreaner sind gegen Covid-19 geimpft, die mit Abstand höchste Rate unter den G20-Staaten.