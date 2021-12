Großbritannien will nun Impftruppen von Tür zu Tür schicken

Laut Daily Mail erwägt das Vereinigte Königreich, Impftrupps von Tür zu Tür zu den Häusern ungeimpfter Briten zu schicken, um die geschätzten fünf Millionen Menschen zu erreichen, die sich bis jetzt nicht haben impfen lassen.

Die Initiative wurde in der vergangenen Woche vom Gesundheitsministerium, dem NHS England und der Nr. 10 als Teil einer landesweiten Initiative zur Entsendung von Impfteams in Gebiete mit den niedrigsten Impfraten diskutiert – und als Alternative zu Absperrungen und anderen Beschränkungen sowie als Lösung zur „Förderung“ der Impfung in ländlichen Gebieten oder Haushalten, in denen die Menschen nicht ohne weiteres zu einem Impfzentrum reisen können, ins Gespräch gebracht.

„Ich denke, dass alles, was die Impfverweigerer ermutigt, sinnvoll ist“, sagte ein Kabinettsminister, der dann warnte: „Die Stimmung im Lande verhärtet sich gegen Menschen, die sich weigern, sich impfen zu lassen.“

Mit anderen Worten: Lassen Sie sich impfen, obwohl Omikron über den Impfstoff lacht und kaum jemand an ihm gestorben ist.

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem SAGE davor warnt, dass dem Vereinigten Königreich eine große Welle von Covid-Krankenhausaufenthalten bevorsteht und der Spitzenwert trotz des geringeren Schweregrads von Omikron noch höher sein könnte als im letzten Winter.

In einem Protokoll einer Sitzung vom 23. Dezember, das gestern Abend veröffentlicht wurde, warnte die Wissenschaftliche Beratungsgruppe der Regierung für Notfälle, dass die Spitze der Krankenhauseinweisungen „mit früheren Spitzenwerten vergleichbar oder höher sein könnte“ – einschließlich der zweiten Welle im Januar.

Aber Abgeordnete und Gastgewerbechefs haben Boris Johnson gewarnt, keine neuen Beschränkungen vor Silvester einzuführen, da sonst die Gefahr bestehe, dass die Geschäfte „verheerend“ seien. -Daily Mail

Die Impfkampagne des NHS England wurde auch an den Weihnachtstagen fortgesetzt. In der Woche vor dem 21. Dezember wurden mehr als 220.000 Erstdosen des Impfstoffs verabreicht – ein Anstieg um 46 % gegenüber der Vorwoche. Die Zahl der Erstimpfungen stieg in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen um 85 % und bei den 25- bis 30-Jährigen um 71 % – was Gesundheitsminister Sajid Javid als „ausgezeichnet“ bezeichnete.