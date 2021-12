Ehemaliger Präsident Evo Morales: Politik der Neuen Weltordnung zielt auf Ausdünnung der „überflüssigen Bevölkerung“ ab

Der ehemalige bolivianische Präsident Evo Morales sagte bei einem Rundtischgespräch über die Zusammenarbeit zwischen Russland und südamerikanischen Ländern, er habe große Zweifel an der Pandemie.

Er sagte, er habe Dokumente des Internationalen Währungsfonds (IWF) gelesen. „Und was stand da? Dass die Politik der Neuen Weltordnung darauf abzielt, die ‚überflüssige Bevölkerung‘ auszudünnen“, sagte Morales, Vorsitzender der Partei MAS-IPSP (Bewegung zum Sozialismus – Politisches Instrument für die Souveränität der Völker).

Evo warns that capitalism promotes a reduction of the population deemed 'unnecessary'



He was speaking as President of the MAS-IPSP at a round table discussion on the role of parliamentary parties in developing cooperation between Russia and countries of Latin America. pic.twitter.com/JFA7eivT0W