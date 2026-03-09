In zehn Jahren werden die USA nicht einmal mehr so ​​tun, als könnten sie mit China Krieg führen

Hua Bin

Die neuesten F-35 der Serie 17 verfügen nicht über „Augen“ (Radargeräte).

Ich habe schon oft dargelegt, warum China in einem militärischen Krieg mit den USA und ihren Vasallen in der Nähe der chinesischen Küsten die Oberhand behalten wird.

Meine Schlussfolgerung basiert auf den überwältigenden physischen Vorteilen, die China gegenüber den USA und seinen Klienten hat.

Die physischen Vorteile nehmen in allen militärischen Bereichen täglich zu.

Obwohl die USA in einigen Bereichen (wie der Anzahl der Atomsprengköpfe und ihrer U-Boot-Flotte) noch führend sind, macht China in allen Bereichen der Kriegsführung schnellere Fortschritte als die USA.

Die Daten und Fakten, die ich für meine Analyse verwende, sind offizielle Open-Source-Daten, die in militärischen Regierungsberichten und sachlichen Dokumenten von Denkfabriken erscheinen.

Natürlich spiegeln die Informationen auf dem Papier nicht immer die Realität vor Ort wider. Und die Realität vor Ort scheint für die USA sogar noch schlimmer zu sein.

Die Einschätzung der chinesischen Militärstärke ist naturgemäß schwierig, da Peking seit fast einem halben Jahrhundert keine militärischen Auseinandersetzungen mehr geführt hat. Die chinesische Militärtechnologie wurde in Tests und Übungen, nicht aber auf Schlachtfeldern eingesetzt.

Bei den USA verhält es sich genau umgekehrt; sie führen Kriege so regelmäßig, wie ein Alkoholiker die örtliche Kneipe besucht, ganz gleich, ob sie sich selbst als „Friedenspräsidenten“ bezeichnen oder nicht.

Es gibt eine Fülle öffentlicher Informationen, auf die man zurückgreifen kann, um die auf dem Papier vorhandenen Fähigkeiten der USA mit der Realität vor Ort zu vergleichen.

Zwei aktuelle Ereignisse sind aufschlussreich.

Das erste Problem ist die andauernde Konfrontation mit dem Iran. Während Trump sich wie ein kriegslüsterner Biber verhält, scheinen seine Generäle zur Vorsicht zu mahnen.

US-Medien berichteten, dass General Dan Caine, Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs der US-Luftwaffe, gewarnt habe, die USA seien nicht für einen längeren Konflikt mit dem Iran gerüstet. Mit „länger“ meinte er mehr als nur einige Wochen.

Ein Teil des Risikos besteht im Mangel an ausreichender Munition wie Raketen und Abfangraketen zur Aufrechterhaltung eines hochintensiven Konflikts.

Die USA und Israel können Irans Vergeltungsangriffe auf US-Stützpunkte im Nahen Osten oder auf das jüdische „Heimatland“ (genauer: die besetzten Siedlungsgebiete) nicht abwehren.

Die Kosten sind ein weiterer Kritikpunkt. Bloomberg berichtete, dass die USA 3 Milliarden Dollar für die Zusammenstellung der Flugzeugträger, Schiffe und Jets ausgaben, um Venezuela zu bedrohen – eine Operation, die sich als die teuerste Entführung der Geschichte herausstellte.

Venezuela hat nicht einmal zurückgeschossen.

Ein Krieg mit dem Iran, bei dem der Iran zurückschießt, würde leicht Dutzende, vielleicht Hunderte von Milliarden kosten.

Man verwechselt oft Imponiergehabe mit tatsächlicher Handlungsfähigkeit. Doch es gibt einen Grund, warum die USA trotz ihrer großspurigen Drohgebärden den Iran nicht angegriffen haben. Das hat nichts damit zu tun, der Diplomatie eine letzte Chance zu geben.

Ist irgendjemandem aufgefallen, warum die USA immer wieder die ärmsten und schwächsten Länder der Welt als Kriegspartner auswählen? Afghanistan, Syrien, Somalia, Jemen und Venezuela.

Das liegt daran, dass keiner von ihnen sich wehren kann.

Iran ist ein Sonderfall. Es wird zwar keinen Krieg gegen die USA gewinnen, aber es wird sich wehren und den USA schaden können. Dasselbe gilt für Nordkorea. Ganz zu schweigen von China und Russland.

Die USA sind sich ihrer Chancen im Umgang mit dem Iran nicht sicher, der seit Jahrzehnten unter lähmenden Sanktionen und einer tiefgreifenden Infiltration durch den Mossad und westliche Saboteure leidet.

Sich mit China, das um ein Vielfaches stärker ist, anzulegen, bedeutet, eine Niederlage und Demütigung zu riskieren. Und das Pentagon weiß das.

Deshalb reist Trump im April nach Peking, um vor Präsident Xi die Knie zu beugen.

Die zweite Nachricht ist noch aussagekräftiger und hilfreicher, um die Realität der US-Militärstärke auf rein technischer Ebene zu verstehen.

Diese bizarre Nachricht wirft die Frage auf, ob die alte, müde Hegemonialmacht überhaupt noch über die militärische Macht verfügt, die sie angeblich auf dem Papier hat.

Es sind Berichte aufgetaucht, wonach die US-Luftwaffe und -Marine die neueste Version der F-35 Lightning II mit Ballast (Metallgewichtsplatten) in der Bugspitze anstelle von Radargeräten in Empfang nehmen .

Ab Los 17 im Jahr 2025 werden die neuen Produktionschargen der F-35 mit einer Montagevorrichtung im Bugbereich für ein aktualisiertes Radar – das AN/APG-85 – gebaut, um den Übergang zum Block 4-Upgrade zu vollziehen.

Allerdings kann Lockheed Martin, der Hersteller des Flugzeugs, das Radar nicht bauen, da China ein Exportverbot für Gallium verhängt hat , ein kritisches Mineral, an dem China einen Weltmarktanteil von 95 % hält.

Ohne Zugang zu Gallium kann Lockheed den Galliumnitrid (GaN)-Halbleiter für das modernisierte Phased-Array-Radar APG-85 nicht herstellen.

Lockheed schätzt, dass das neue Radar erst in Los 20 (um 2030) einsatzbereit sein wird. Vorausgesetzt natürlich, sie finden vorher eine Bezugsquelle für Gallium.

Zu allem Überfluss musste Lockheed feststellen, dass sie das alte GaAs-Radar nicht einmal an der neuen Halterung in der Flugzeugnase befestigen können.

Anstelle von Radar werden fünf Metallplatten angebracht, um ein Umkippen des Flugzeugs zu verhindern . Die F-35 der Losnummer 17 werden ohne Radar ausgeliefert .

Ein Kampfjet ohne Radar ist im Grunde wie ein blinder Vogel ohne Gehirn, da er keinerlei Situationsbewusstsein besitzt und nicht einmal eine Lenkrakete abfeuern kann.

In Militärkreisen werden die F-35 der Losnummer 17 mittlerweile wohlwollend als „Stealth-Gleiter“ bezeichnet.

Die Begründung des Pentagons für die Akzeptanz radarloser Jets lautet, dass diese weiterhin für „ Trainingszwecke“ eingesetzt werden können .

Durchgesickerte Bilder und Berichte von Defense Daily lassen vermuten, dass der bei Bodentests verwendete Ballast Standard-45-Pfund-Hantelscheiben ähnelte, die im Bugkegel gestapelt waren, was die Lot 17 F-35 zum Gespött der Luftfahrtindustrie machte.

In den 1960er Jahren bezeichnete Vorsitzender Mao die USA bekanntlich als „Papiertiger“. Natürlich war das eine Übertreibung, aber seine Aussage über den „Papiertiger“ scheint im Jahr 2026 den buchstäblichen Beweis für seine Verfehlungen gefunden zu haben.

Der „Papiertiger“ wurde mit einem Gewicht im Fitnessstudio als Radargerät gesichtet und wartet auf eine „Nasenoperation“, die irgendwann in der Zukunft ihren Dienst aufnehmen soll. Wortspiel beabsichtigt.

Das ist das ultimative Fiasko des gefürchteten militärisch-industriellen Komplexes der USA, denn wir reden hier nicht von irgendeiner obskuren neuen Waffe, die niemanden interessiert.

Bei der F-35 sprechen wir vom teuersten Waffenprogramm der Menschheitsgeschichte – mit Kosten von über 2 Billionen Dollar. Die F-35 gilt als das Kronjuwel des US-Militärs.

Die USA setzen darauf, um für den Rest des 21. Jahrhunderts die Lufthoheit zu sichern. Um die Kosten zu rechtfertigen, hat das US-amerikanische Haushaltsbüro des Kongresses (CBO) dem Programm eine Laufzeit von 94 Jahren bis zum Jahr 2088 zugewiesen.

Zum Vergleich: Vor 94 Jahren waren Repetiergewehre die primäre Ausrüstung der führenden Armeen der Welt. Ich bin mir sicher, dass die F-35 ihre Lufthoheit noch bis zu meinem 117. Lebensjahr behalten wird.

Um den Preis von 2 Billionen Dollar zu verstehen, muss man wissen, dass Chinas gesamte kumulierte Militärausgaben seit 2012, dem Jahr, in dem Präsident Xi sein Amt antrat, 2,9 Billionen Dollar betragen.

Chinas Militärbudget von 2,9 Billionen Dollar hat 13 Jahre lang die schnellste militärische Modernisierung der Geschichte und gleichzeitig den Unterhalt der größten stehenden Armee der Welt finanziert.

Aus dem Budget wurden die Entwicklung und Produktion zweier chinesischer Kampfflugzeuge der 5. Generation finanziert – der J-20 und der J-35, dem Äquivalent der US-amerikanischen F-22 und F-35.

Sie hat die Entwicklung und Erprobung der weltweit ersten Kampfflugzeuge der 6. Generation finanziert – zwei davon: die Chengdu J-36 und die Shenyang J-50.

Sie hat 3 Flugzeugträger, zwei Dutzend Zerstörer des Typs 055 (das stärkste Überwasserkampfschiff im Einsatz weltweit), Dutzende von Atom- und Diesel-U-Booten, 5 amphibische Angriffsschiffe, über ein Dutzend Hyperschallraketentypen, Aufklärungssatelliten, Synthetic Aperture Radars (SAR), GaN-AESA-Radargeräte (eingesetzt auf Jets, Schiffen, Raketen und Panzern), Kampfroboter, mehr Modelle von UAVs und UUVs als alle anderen Streitkräfte zusammen finanziert, und die Liste ließe sich noch fortsetzen.

Schließlich ist die blinde und unkontrollierte F-35 kein Einzelfall. Es gibt weitere Beispiele, die zeigen, dass die auf dem Papier dargestellte militärische Stärke der USA nicht der Realität vor Ort entspricht.

Sehen Sie sich einige Fotos der verrosteten Kampfjets und Kriegsschiffe an, die stolz im Dienst der US-Streitkräfte stehen. Diese Schiffe sahen so aus, als ob man sie in USS Tetanus umbenennen sollte .

„Wir sind zur am schlechtesten aussehenden Marine der Welt geworden – und das ganz ohne Konkurrenz“, sagte der langjährige Marinejournalist und Kommentator Chris Cavas.

Das letzte Foto wurde von Cavas aufgenommen und zeigt den Zerstörer USS James Williams mit Schleifspuren von rostigen Stellen, als er im Februar 2025 in den Marinestützpunkt Mayport in Florida einlief.

Stellen Sie diese abgenutzten Kriegsmaschinen dem glänzenden neuen 400 Millionen Dollar teuren Ballsaal des Weißen Hauses gegenüber.

Das US-Militär ist ein alter Tyrann, der durch die Welt stolpert.

Das kann das kleine Venezuela durchaus einschüchtern und verletzen. Sie haben zwar deutlich mehr Schiffe und Jets, auch wenn diese verrostet und radarlos sind.

Der alternde Schläger, wie ein ehemaliger Schwergewichts-Boxweltmeister, gewinnt den Kampf gegen einen Sechstklässler ohne große Spannung. Er muss nicht einmal seinen härtesten rechten Haken austeilen.

Vielleicht muss der alte Boxer auch gegen den iranischen Mittelgewichtler nicht seine beste Leistung abrufen. Obwohl seine Knie nachzugeben scheinen und seine Hand etwas zittert.

Wenn der alte Schläger aber gegen einen ebenbürtigen Schwergewichtler in seinen besten Jahren antritt, wird er ordentlich vermöbelt und ihm werden einige Zähne ausgeschlagen.

Wenn die USA mit den blinden F-35 und den rostigen Kriegsschiffen gegen China in den Krieg ziehen, werden sie dem Untergang geweiht sein.

Daher meine Schlussfolgerung: In zehn Jahren werden die USA nicht einmal mehr so ​​tun, als könnten sie mit China Krieg führen.