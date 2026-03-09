Russland serviert dem Golf-Kooperationsrat und Indien ein kaltes Gericht

Larry C. Johnson

Das Sprichwort „ Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt serviert “ stammt aus dem Französischen („La vengeance se mange froide“) und tauchte im 19. Jahrhundert in der englischen Literatur auf. Die meisten Amerikaner kennen den französischen Ursprung des Sprichworts nicht. Es hielt dank Star Trek Einzug in die Popkultur . In Star Trek II: Der Zorn des Khan (1982) spricht Khan Noonien Singh diesen Satz während eines angespannten Videoanrufs mit Admiral Kirk.

Ah, Kirk, mein alter Freund… kennst du das klingonische Sprichwort? „Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt serviert.“ Und es ist sehr kalt… im Weltraum.

Während der Krieg gegen den Iran weiter eskaliert, befindet sich Russland in einer starken Position, um mit dem Golf-Kooperationsrat (GCC) zu verhandeln, der sich den USA unterworfen und ihnen die militärische Dominanz im Persischen Golf zugunsten Israels ermöglicht hat, sowie mit Indien, das seine langjährige Freundschaft mit Russland ausgenutzt hat, um sich auf Kosten des BRICS-Mitglieds Iran in widerwärtiger Weise Israel anzubiedern. Russland hat beiden eine klare diplomatische Botschaft übermittelt.

Während eines Botschaftergesprächs in Moskau am 5. März 2026 wandte sich Sergej Lawrow an die Botschafter der Golfstaaten, die nach Moskau gekommen waren, um Putins Intervention zur Beendigung der iranischen Militäroperationen als Vergeltung für den Überraschungsangriff Israels und der Vereinigten Staaten zu erbitten. Die Veranstaltung sollte sich eigentlich auf die Ukraine-Krise, digitale Bedrohungen und internationale Informationssicherheit konzentrieren, doch Lawrow widmete dem eskalierenden Nahostkonflikt, insbesondere den US-israelischen Militärschlägen gegen den Iran und den iranischen Vergeltungsaktionen gegen die Golfstaaten, viel Zeit.

Berichten zufolge forderten die Botschafter des Golf-Kooperationsrats (GCC) Russland auf, Druck auf den Iran auszuüben, damit dieser die Raketen- und Drohnenangriffe auf oder über ihrem Territorium (z. B. auf Ziele mit Verbindungen zu den USA und Israel) deeskaliert und einseitige Vorgehensweisen entschieden zurückweist. Lawrow wies die Forderungen in einer bemerkenswert harten Demonstration zurück. Das Video seiner Rede ist unten zu finden.

Lawrow begann mit Beileidsbekundungen für die zivilen Opfer und die Schäden an der zivilen Infrastruktur in den Golfstaaten durch den andauernden Konflikt. Doch er kritisierte umgehend die selektive Kritik des Golf-Kooperationsrats (GCC). Er fragte, ob dieser den „ US-israelischen Angriffskrieg gegen den Iran “ oder konkrete Vorfälle wie die mutmaßliche Tötung von 170 Schülerinnen in Minab durch US-amerikanische und israelische Aktionen verurteilt habe. Autsch!

Er fuhr fort, indem er ihre Heuchelei hervorhob, da sie nur Druck auf den Iran ausübten, während sie die Initiatoren (USA und Israel) nicht gleichermaßen verurteilten, und merkte an, dass die Annahme einer solchen Forderung die Akzeptanz der ursprünglichen Aggression bedeuten würde.

Lawrow behauptete, die laufenden Operationen der USA und Israels zielten darauf ab, einen Keil zwischen den Iran und seine arabischen Nachbarn (GCC-Staaten) zu treiben, und merkte an, dass diese Aktionen ein Versuch seien, die jüngsten positiven Normalisierungstendenzen (z. B. die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, das Engagement der VAE für den Iran) zu sabotieren.

Er plädierte für eine einheitliche und ausgewogene internationale Reaktion: die sofortige Einstellung aller Feindseligkeiten (nicht nur der iranischen), eine politische/diplomatische Beilegung des Konflikts und die Wahrung der legitimen Sicherheitsinteressen aller Staaten des Persischen Golfs.

Er erinnerte die Botschafter daran, dass Russland seit über 20 Jahren ein Konzept kollektiver Sicherheit im Persischen Golf fördert und würdigte die diesbezüglichen Bemühungen des Golf-Kooperationsrats (z. B. die trilateralen Gespräche in Abu Dhabi). Abschließend rief er den Golf-Kooperationsrat und andere Akteure dazu auf, sich den Forderungen nach Deeskalation anzuschließen und selektive UN-Resolutionen abzulehnen (z. B. jeden von Bahrain eingebrachten Entwurf, der nur den Iran verurteilt). Ohne eine direkte Drohung auszusprechen, machte Lawrow dem Golf-Kooperationsrat deutlich, dass Russland von ihm erwartet, Israel und die Vereinigten Staaten für die wirtschaftliche Krise, mit der der Golf-Kooperationsrat konfrontiert ist, zur Rechenschaft zu ziehen.

Und dann ist da noch Indien. Der jüngste Besuch von Premierminister Narendra Modi in Israel war schlecht getimt, da er drei Tage vor dem Angriff Israels und der USA auf den Iran stattfand. Obwohl Indien zu den Gründungsmitgliedern der BRICS-Staaten gehört, inszenierte er die Aufwertung der indisch-israelischen Beziehungen von einer „strategischen Partnerschaft“ zu einer „ besonderen strategischen Partnerschaft für Frieden, Innovation und Wohlstand “. Modi unterzeichnete 16 Abkommen und kündigte elf gemeinsame Initiativen in Bereichen wie Verteidigung (gemeinsame Entwicklung/Produktion mit Technologietransfer), kritische/neue Technologien (unter der Leitung nationaler Sicherheitsberater), Cybersicherheit (Indo-Israel Cyber ​​Centre of Excellence in Indien), Landwirtschaft, Wassermanagement, Arbeitskräftemobilität (Unterstützung von über 50.000 indischen Arbeitskräften in Israel über fünf Jahre), Kultur, Bildung und mehr an.

Modi und Netanjahu verkündeten Fortschritte bei den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen (die erste Runde ist abgeschlossen, die nächste folgt im Mai; Modi erklärte, ein Abkommen werde „bald“ abgeschlossen sein). Er bekräftigte zudem Indiens enge Zusammenarbeit mit Israel in den Bereichen Verteidigung und Terrorismusbekämpfung, einschließlich potenzieller Technologietransfers wie beispielsweise der Iron-Dome-Technologie. Das Timing war denkbar schlecht. Modis unterwürfiges Verhalten in Israel war eine direkte Beleidigung der anderen BRICS-Mitglieder. Die Befürwortung herzlicher Beziehungen zu einem Land, das des Völkermords schuldig ist, stieß bei den anderen BRICS-Mitgliedern auf wenig Gegenliebe.

Der Angriff Israels und der USA auf den Iran, ein Mitglied der BRICS-Staaten, hat für Modi und Indien ein potenziell katastrophales wirtschaftliches Problem geschaffen. Indien importiert den Großteil seines Rohölbedarfs (rund 85–88 % des Gesamtverbrauchs), da die heimische Produktion begrenzt ist. Indiens Rohölimporte belaufen sich laut aktuellen Daten (Anfang 2026) auf durchschnittlich rund 5 Millionen Barrel pro Tag . Die Länder des Persischen Golfs (vor allem Irak, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), Kuwait und Katar; mitunter auch andere Lieferanten aus dem Nahen Osten) sind eine wichtige Bezugsquelle, insbesondere über die Straße von Hormus , durch die ein erheblicher Teil dieser Lieferungen fließt. Die faktische Blockade der Straße von Hormus durch den Iran hat für Indien eine Notlage herbeigeführt.

Der Krieg gegen den Iran hat Russland enormen Einfluss auf Indien verschafft. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte am 6. März 2026, Russland werde keine konkreten Zahlen zu seinen Ölexporten nach Indien veröffentlichen, da es „zu viele Kritiker“ und Sicherheitsbedenken gebe. Dies geschah als Reaktion auf Berichte über potenziell große Lieferungen (z. B. bis zu 22 Millionen Barrel pro Woche) angesichts der Versorgungsengpässe in Indien. Peskow merkte zudem an, der Iran-Krieg habe die Nachfrage nach russischen Energieressourcen deutlich gesteigert und Russland als zuverlässigen Öl- und Gaslieferanten positioniert.

Russland, anstatt Indien im Stich zu lassen, betonte seine Bereitschaft zur Unterstützung Indiens – allerdings nicht ohne Gegenleistung. So deuteten Quellen Anfang März (um den 4. März) an, Russland sei bereit, Öllieferungen (z. B. rund 9,5 Millionen Barrel in der Nähe indischer Gewässer) umzuleiten und Indiens Anteil an russischen Rohölimporten potenziell auf bis zu 40 % zu erhöhen. Der russische Vizepremier Alexander Nowak erwähnte, aufgrund der Krise „Signale für ein erneutes Interesse“ Indiens an größeren Importmengen erhalten zu haben.

Angesichts der stark gestiegenen Nachfrage nach russischem Urals-Rohöl erinnerte Russland Indien auf diplomatische Weise an die Folgen eines Verrats an einem Freund. Vor dem Angriff auf den Iran verkaufte Russland Öl mit hohen Rabatten an Indien (10–13 US-Dollar unter dem Brent-Preis vor dem Konflikt). Obwohl Russland Indien Unterstützung beim Ausgleich des Verlusts an Öl aus dem Persischen Golf zusicherte, teilte es Premierminister Modi mit, dass Indien für Lieferungen im März/April einen Aufschlag von 4–5 US-Dollar über Brent zahlen müsse. Dies spiegelt eher Marktkräfte als explizite Zusicherungen weiterer Rabatte wider; einige Berichte deuten es so, als behandle Russland die Angelegenheit eher als „Geschäft“ ohne vorherige, auf Freundschaft beruhende Zugeständnisse.

Ich spekuliere hier nur, aber ich glaube, Modi wird die mit Israel geschlossenen Abkommen überdenken… insbesondere, wenn die Straße von Hormus sechs Monate oder länger gesperrt bleibt. Was denkst du?