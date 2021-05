Indien fordert von den Social Media-Netzwerken, die Verweise auf Covid- „indische Variante“ zu entfernen

Die indischen Behörden fordern nun, dass soziale Netzwerke Hinweise auf die „indische Variante“ von COVID-19 entfernen, obwohl diese in Indien entstanden ist.

Das Informationstechnologie-Ministerium in Neu-Delhi behauptet, dass Erwähnungen des indischen Mutantenstammes irreführend und „ohne Grundlage“ sind, da es keinen wissenschaftlichen Grund gibt, ihn mit Indien in Verbindung zu bringen.

„Es ist uns bekannt geworden, dass im Internet eine falsche Aussage kursiert, die impliziert, dass sich eine ‚indische Variante‘ des Coronavirus in den Ländern ausbreitet. Dies ist völlig FALSCH“, heißt es in dem Brief.

Diese Behauptung ist offenkundig falsch, das der B.1.617-Stamm zuerst in Indien gemeldet wurde.

Auch in anderen Ländern wie Südafrika und Großbritannien (mit dem so genannten „Kent-Stamm“) sind mutierte Varianten des Coronavirus aufgetreten.

Trotz der Dummheit der indischen Forderung haben sich einige linke Politiker bereits dazu bereit erklärt.

Am Freitag sagte die schottische Premierministerin Nicola Sturgeon, sie werde nicht von einer „indischen Variante“ sprechen und sie stattdessen „April 02“ nennen.

In der gleichen Pressekonferenz sprach Sturgeon dann aber von der „Kent-Variante“ – und widersprach sich damit völlig.

Auch Gesundheitsminister Humza Yousa bestand darauf, dass die indische Variante nicht so genannt werden sollte, weil es „wichtig für uns ist, dass wir nicht zulassen, dass dieses Virus uns als Gemeinschaften und Menschen spaltet.“

Die WHO und die Establishment-Medien in Amerika beschimpften Präsident Donald Trump, weil er den ursprünglichen Ausbruch von COVID-19 als „China-Virus“ bezeichnete, obwohl China der Ursprung des Virus ist.

Die Vorstellung, dass die korrekte Bestimmung des Ursprungsortes eines Virus irgendwie bigott oder rassistisch sei, erstreckte sich in den ersten Wochen der Pandemie sogar auf Reiseverbote, vor denen die WHO warnte, da dies zu einer „Stigmatisierung“ der Chinesen führen könnte.

Wie wir letzte Woche hervorgehoben haben, entschied ein unabhängiges wissenschaftliches Gremium, dass die Weltgesundheitsorganisation 3 Millionen Leben hätte retten können, wenn sie den Ländern geraten hätte, früher Grenzkontrollen zu verhängen.

Offenbar war es zu diesem Zeitpunkt wichtiger, nicht als rassistisch angesehen zu werden.