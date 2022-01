Indien im 2022

Indien bis 2022

Indiens Innenminister Amit Shah glaubt, dass sein Land auf dem besten Weg ist, im Jahr 2022 die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft zu werden. Indien verzeichnete im dritten Quartal einen Anstieg des BIP um 8,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens scheint schneller zu wachsen als viele andere Länder, aber die Inflation und die Probleme auf dem Arbeitsmarkt beeinträchtigen das Wachstum.

Die Inflation stieg im November um 14,3 % an, nachdem sie zuvor monatelang zweistellig gestiegen war. Die Arbeitslosigkeit in den Städten liegt nach Angaben des Zentrums für die Beobachtung der indischen Wirtschaft bei etwa 9 %, wobei die Armen die Auswirkungen der Inflation am stärksten zu spüren bekommen.

Der private Konsum in Indien war im zweiten Quartal um 7,7 % geringer als im gleichen Zeitraum der Jahre 2019 und 2020. Die Nachfrage der Geringverdiener hat nachgelassen, da sie einfach ums Überleben kämpfen. Aljazeera stellte fest, dass Indiens kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) 30 % des BIP ausmachen, 50 % der Exporte und 95 % des verarbeitenden Gewerbes repräsentieren. Aufgrund von COVID haben 9 % der KKMU ihre Tätigkeit eingestellt. Diese Zahl wird wahrscheinlich noch steigen, da Tausende Anfang des Jahres berichteten, dass sie vor 2022 verkleinert oder geschlossen werden müssten.

Die Regierung unterstützte ein Programm zur Schaffung von Arbeitsplätzen auf dem Land, da die begehrten Arbeitsplätze in den größeren Städten rar sind. Das entwickelte Programm sollte den Arbeitnehmern 100 Tage bezahlte Arbeit garantieren, aber bereits nach sieben Monaten im indischen Haushaltsjahr waren die Mittel im Jahreshaushalt erschöpft. Sabyasachi Kar, RBI-Lehrstuhlinhaber am Institute of Economic Growth, hat erklärt, dass dieses Problem nicht neu ist, da Indien es nicht geschafft hat, genügend Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe zu schaffen. Stattdessen sind die KKMU mit ihren fast 110 Millionen Beschäftigten nach wie vor das Rückgrat der indischen Arbeitnehmerschaft.

Andere Länder sind sehr daran interessiert, mit Indien Handel zu treiben, und sie sind sicherlich vielversprechend für einen Aufstieg. Indien hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten erfolgreich von seiner auf der Landwirtschaft basierenden Wirtschaft entfernt und sich seinen Platz als sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt erarbeitet.