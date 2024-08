Indien übt Kritik an westlicher Medizin: Lähmungen in Indien durch Pulse-Polio-Impfung ausgelöst

„Die oralen Polio-Impfungen [in Indien] … verursachten Lähmungen bei Kindern … Als die Pulse-Polio-Impfungen zurückgingen, gingen auch die Lähmungen in Indien zurück… Polio ist [eigentlich] ein kommensales Virus, das schon immer existiert hat“.

Dr. Suzanne Humphries, Ärztin und Autorin des Buches Dissolving Illusions, beschreibt in einem Interview mit Dr. Joseph Mercola, dass die Krankheit „Polio“, wie sie den Menschen bekannt ist, nicht durch das Poliovirus verursacht wird – das sie als kommensal (d.h. harmlos) bezeichnet – sondern durch Umweltgifte.

Humphries, deren Buch Dissolving Illusions 225 Jahre „Impf“-Lügen entlarvt, stellt fest, dass das Poliovirus tatsächlich in brasilianischen Stämmen gefunden wurde, die mit einer Infektionsrate von fast 100 Prozent lebten und gediehen.

„Als Forscher in den brasilianischen Regenwald gingen und diese Stämme, die Xavante-Indianer, fanden und sie überredeten, ihnen Blut- und Stuhlproben zu geben, stellten sie fest, dass fast 100 Prozent dieser Eingeborenen mit Polio infiziert waren, und es gab keine Geschichte von Lähmungen bei diesen Stämmen“, sagt Humphries. Sie fügt hinzu, dass Polio erst als Krankheit auftrat, als der westliche Lebensstil mit Gewohnheiten wie Zucker, Tabak [und] Medikamenten, die Quecksilber, Blei [und] Arsen enthielten”, eingeführt wurde.

Humphries weist in diesem Clip auch darauf hin, dass die Schluckimpfung gegen Polio Lähmungen verursacht. Sie stellt fest, dass „orale Polio-Impfungen [in Indien] … Lähmungen bei Kindern verursachten“ und „als die Polio-Impfungen zurückgingen, auch die Lähmungen in Indien zurückgingen“.

"The oral polio vaccines [in India]…were causing paralysis in children…when pulse polio [vaccination went] down, paralysis in India went down…polio is [actually] a commensal virus that's existed for time immemorial."



Dr. Suzanne Humphries, a physician and author of the… pic.twitter.com/4uKCSzNJcL — Sense Receptor (@SenseReceptor) August 20, 2024

Teilauszug aus dem Clip:

„Es gibt einen Arzt, Dr. Jacob Puliyel, der in Indien lebt, und er hat die Studien über die Pulse-Polio-Runden in Indien geschrieben, die oralen Polio-Impfungen, wie sie Lähmungen bei Kindern verursachten, und wie die Lähmungen zunahmen, je mehr Pulse-Polio-Runden es gab. Und was geschah? Nach der Veröffentlichung dieser Studien gingen die Pulse-Polio-Runden in Indien zurück. Was hatten sie bewirkt? Dr. Jacob Puliyel führte die gleiche Studie noch einmal durch, analysierte alles neu und fand heraus, dass, wie erwartet, die Lähmungen in Indien zurückgingen, je weniger Pulse-Polio-Runden durchgeführt wurden.

„Wissen Sie, Enders (der amerikanische Arzt und Virologe John Enders) und die ersten Forscher versuchten, Affen mit dem Poliovirus zu infizieren, und es gelang ihnen nicht. Sie führten es ihnen in die Nase ein. Sie injizierten es in ihren Körper. Sie konnten die Affen nicht lähmen, bis sie Material von anderen gelähmten Menschen oder Tieren in ihre Gehirne injizierten. Das war notwendig, um sie wirklich zu lähmen.

„Also… Polio ist ein kommensales Virus, das schon immer existiert hat. Als Forscher in den brasilianischen Regenwald gingen und diese Stämme fanden, die Xavante-Indianer, und sie überredeten, ihnen Blut- und Stuhlproben zu geben, stellten sie fest, dass fast 100 Prozent dieser Eingeborenen mit Polio infiziert waren, und es gab keine Geschichte von Lähmungen bei diesen Stämmen. Niemand sprach von Menschen, die nicht mehr atmen konnten. Sie waren erstaunlich gesund. Dasselbe geschah auf den Philippinen.

„Wenn man sich die Menschen ansieht, die in enger Verbindung mit der Natur lebten und ein gesundes Leben führten, und dann kamen… die Lebensgewohnheiten mit Zucker, Tabak, Medikamenten, die Quecksilber, Blei, Arsen enthielten, Impfungen von Arm zu Arm, die Syphilis verbreiteten. So führt latente Syphilis zu Kinderlähmung. Blei kann Kinderlähmung verursachen. Arsen ist wahrscheinlich am interessantesten, weil es nicht nur klinisch genau das Szenario einer Poliomyelitis hervorruft, sondern auch im Rückenmark, genau dasselbe, und das ist bewiesen.“

Komplettes Video: