Der Preis von Kursk

Der kühne und überraschende Einmarsch über die Grenze in die russische Region Kursk hat der Ukraine den vorübergehenden Besitz mehrerer russischer Dörfer und einiger hundert Quadratkilometer russischen Territoriums eingebracht. Aber das strategisch günstige russische Land wurde möglicherweise zu einem sehr hohen Preis erkauft. Den ukrainischen Streitkräften gelang ein blitzartiger Vormarsch durch weitgehend unverteidigtes Gebiet. Aber dieses Gebiet ist jetzt verteidigt, und der Vormarsch scheint bereits verlangsamt worden zu sein. Und obwohl er weit vor seinen Zielen an Schwung verloren zu haben scheint, muss die Ukraine möglicherweise dennoch den vollen Preis zahlen.

Die Entscheidung der Ukraine, den Krieg über die Grenze zu tragen, wurde möglicherweise aus der verzweifelten Erkenntnis getroffen, dass der Krieg verloren ist. Der russische Vormarsch in den Donbass ist langsam, aber unaufhaltsam. Er schreitet voran und kostet ukrainische Menschenleben, militärische Ausrüstung und Munition. Er bedroht jetzt die Stadt Pokrowsk, einen strategischen Standort, dessen Fall die Fähigkeit der Ukraine, ihre Streitkräfte im Osten zu versorgen, abschneiden und Russlands Eroberung des Donbass erleichtern könnte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein Oberbefehlshaber Alexander Syrskyj haben beschlossen, die am besten ausgebildeten und ausgerüsteten Truppen der ukrainischen Streitkräfte von der Front im Donbass abzuziehen – wo der wahre Krieg ausgetragen wird und wo sie existentiell vermisst werden – und sie nach Kursk zu schicken, um Land zu erobern, was nur wenige in der NATO für vertretbar halten. Welches Kalkül macht diese strategische Entscheidung sinnvoll, wenn Selenskyj und Syrskyj nicht wissen, dass das Ende naht?

Vielleicht war die Kalkulation, dass die besten Truppen der Ukraine an die Front im Donbass geschickt werden könnten, um sich gegen die russische Invasion zu verteidigen, oder sie könnten nach Kursk geschickt werden, um in Russland einzumarschieren. Im ersten Fall würden sie den überwältigenden russischen Vormarsch unweigerlich nicht aufhalten können; im zweiten Fall könnten sie die Fakten vor Ort ändern. In beiden Fällen werden die besten Truppen der Ukraine besiegt und ihre westliche Ausrüstung wird verloren gehen, aber im ersten Fall werden sie getötet, während sie nichts erreichen, außer eine kurze Verzögerung der Niederlage. Im zweiten Fall werden sie getötet, in der Hoffnung, militärische und politische Ziele zu unterstützen.

Das militärische Ziel könnte darin bestanden haben, eine Krise in Kursk herbeizuführen, die Russland zwingen würde, Truppen von ukrainischem auf russisches Territorium umzuleiten und den Druck auf die Donbass-Front zu verringern. Das politische Ziel könnte darin bestanden haben, russisches Territorium zu erobern, das im Austausch für besetztes ukrainisches Territorium zurückgehandelt werden könnte, und die Position der Ukraine am Verhandlungstisch zu verbessern, an dem die Ukraine nun Platz nehmen muss, da sie keine Hoffnung mehr hat, ihre politischen Ziele militärisch zu erreichen.

Obwohl die Ukraine einige Zeit lang mehrere Optionen in Betracht zog, könnte die riskante Entscheidung nicht nur durch nationale Verzweiflung, sondern auch durch die persönliche Verzweiflung des ukrainischen Oberbefehlshabers ausgelöst worden sein. Quellen, die mit der Entscheidungsfindung von Syrsky vertraut waren, sagten dem Economist, dass der General „unter Druck stand“. Russland war unumkehrbar in der Offensive, der Ukraine gingen die Waffen und, was noch schlimmer war, die Menschen aus. Awdijiwka war gefallen, die russische Front rückte vor, die ukrainische Front zerfiel und der zentrale Knotenpunkt Pokrowsk war in Gefahr. Er hörte sogar Gerüchte, dass er „kurz davor stand, entlassen zu werden“.

Also schmiedete Syrsky heimlich seinen Plan. Die Ukraine würde Russland an einem Ort angreifen, der kaum verteidigt wurde, weil er wenig Wert hatte. Russland würde nicht damit rechnen. Hoch ausgebildete und gut ausgerüstete und unterstützte ukrainische Truppen würden schnell vorrücken, Territorium erobern und vielleicht sogar das Atomkraftwerk Kursk einnehmen. Russland wäre gezwungen, Truppen aus der Ukraine abzuziehen, was die verzweifelte Lage im Donbass entschärfen würde, und die Ukraine hätte bessere Verhandlungspositionen. Russland müsste über Land verhandeln, um die Rückgabe seines Landes zu sichern, und insbesondere über ein Atomkraftwerk, dessen militärische Rückeroberung gefährlich wäre.

Doch der Vormarsch verlor schon lange vor dem Atomkraftwerk an Schwung. Russland hat Verteidigungsmaßnahmen eingeleitet, ohne bedeutende Truppen aus der Ukraine abzuziehen, und die Ukraine verliert jetzt in Russland Truppen und Ausrüstung, so wie sie es in der Ukraine tut. Offene Truppen, Panzer, mobile Raketenabwehrraketenwerfer und Versorgungslinien sind massiven Luftangriffen ausgesetzt.

Wenn die ukrainische Offensive scheitert, werden die spektakulären, kurzlebigen Erfolge einen hohen Preis haben. Zu den Kosten könnten weitere schnelle und schmerzhafte Verluste im Donbass gehören, der Verlust der Chance, über ein Ende des Krieges zu verhandeln, und der Verlust des Vertrauens, wenn der Ukraine diese Verhandlungen aufgezwungen werden.

Die unmittelbarsten Kosten der Verlegung von Elitetruppen und westlicher Ausrüstung aus dem Donbass nach Kursk sind die weitere Verschlechterung und Schwächung der ukrainischen Verteidigungsanlagen entlang der Donbass-Front. Das russische Militär zieht aus dieser kostspieligen Entscheidung einen Vorteil. Obwohl die Ukraine damit gerechnet hatte, dass die Invasion russische Truppen aus dem Donbass abziehen würde, scheint dies bisher nicht geschehen zu sein. Die ukrainischen Streitkräfte sagen, dass die „relativ geringe“ Zahl russischer Truppen, die aus der Ukraine abgezogen wurden, „nicht … ausreicht, um auf Unterschiede oder eine Abschwächung der … Feindseligkeiten hinzuweisen“.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagt, dass die russischen Offensivoperationen weit davon entfernt seien, den Druck an der Donbass-Front zu verringern, „im Gegenteil“, und dass der Einmarsch in Russland weit davon entfernt sei, Verhandlungen zu beschleunigen, sondern sie unwahrscheinlicher mache.

Beide Behauptungen scheinen zu stimmen. Der ukrainische Generalstab berichtet, dass sich die Zahl der russischen Angriffe im Gebiet von Pokrowsk seit der Kursk-Offensive ungefähr verdoppelt habe und dass sie täglich zunehmen. Am 19. August, als russische Truppen bis auf zehn Kilometer an Pokrowsk heranrückten, ordnete die Ukraine die Evakuierung von Familien mit Kindern an.

Was die Verhandlungen angeht, besteht nicht nur die Möglichkeit, dass die ukrainische Offensive zukünftige Verhandlungen zum Scheitern bringen könnte, sondern es ist auch bereits Realität, dass dies der Fall ist. Die Washington Post berichtet, dass Russland und die Ukraine beide „im Vorfeld des Gipfels in Katar ihre Bereitschaft signalisiert hatten, die Vereinbarung zu akzeptieren“, wonach beide Seiten zugestimmt hätten, die Angriffe auf die Energie- und Strominfrastruktur der jeweils anderen Seite einzustellen. Die Verhandlungen wären die ersten seit den Friedensgesprächen und dem Getreideabkommen in Istanbul in den ersten Kriegsmonaten gewesen. Es waren „nur noch kleine Details zu klären“, als die Gespräche in Katar „durch den überraschenden Einfall der Ukraine in die westliche Region Kursk in Russland entgleist wurden“. Russland hat die Gespräche nicht vollständig beendet, aber auf Eis gelegt.

Die russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine haben die Stromversorgung der Ukraine um 50 % reduziert. Ein ukrainischer Beamter sagte, die Ukraine habe „nur eine Chance, diesen Winter zu überstehen, und zwar, wenn die Russen keine neuen Angriffe auf das Stromnetz starten“. Ein sehr kalter Winter könnte ein weiterer schmerzhafter Preis der Kursk-Offensive sein.

Und als ob das Vertrauen noch weiter beschädigt werden könnte, könnte ein letzter Preis der Kursk-Offensive die weitere Erosion des Vertrauens sein. Russland war Friedensgesprächen gegenüber bereits misstrauisch, seit kürzlich bekannt wurde, dass Deutschland, Frankreich und die Ukraine den Minsker Prozess von 2014 bis 2015 nur dazu nutzten, Russland mit dem Versprechen einer Friedensregelung in einen Waffenstillstand zu wiegen, um den ukrainischen Streitkräften Zeit zu verschaffen, sich für eine militärische Lösung vorzubereiten. Dieses Misstrauen wird nun durch die Kursk-Offensive genährt. Die jüngsten Äußerungen Selenskyjs über die Verhandlungsbereitschaft der Ukraine und sogar über Gebietsverhandlungen könnten von Russland – zu Recht oder zu Unrecht – als erneute Betäubung Russlands mit Friedensversprechen bei gleichzeitiger Kriegsvorbereitung verstanden werden. Wie die New York Times berichtet, „bereitete sich das ukrainische Militär während der Gesprächsbereitschaft auf einen der gewagtesten Angriffe der Ukraine seit Beginn von Putins Invasion im Februar 2022 vor.“ Die Times vermutet, dass „das hektische Gerede der Ukrainer über Frieden teilweise als strategische Täuschung gedient haben könnte, um die russische Führung zu ermutigen, sich sanftmütig zu zeigen und ihre Abwehr fallen zu lassen.“

Sofern es nicht zu einer plötzlichen Kehrtwende und einem spektakulären Erfolg kommt, birgt die Kursk-Offensive das Risiko eines flüchtigen Gewinns zu enormen Kosten. Zu diesen Kosten könnten eine beschleunigte Niederlage im Donbass, eine geringere Wahrscheinlichkeit künftiger Verhandlungen, eine verpasste Gelegenheit für laufende Verhandlungen, ein sehr kalter Winter für die Ukraine und ein weiterer Vertrauensverlust gehören, der die Chance auf Frieden untergräbt.