Die indische Anwaltskammer hat rechtliche Schritte gegen die Chefwissenschaftlerin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Dr. Soumya Swaminathan, wegen ihrer Rolle bei der Verbreitung von Fehlinformationen und der Unterdrückung von Daten über den Einsatz von Ivermectin zur Behandlung von COVID-19 eingeleitet.

Die Vereinigung (IBA) schickte Swaminathan am 25. Mai eine rechtliche Mitteilung, in der sie ihr vorwarf, „Desinformationen zu verbreiten, um die Menschen in Indien in die Irre zu führen, um ihre Agenda zu erfüllen.“

Sie behaupteten weiter, dass Swaminathan in ihren Äußerungen gegen den Einsatz von Ivermectin die Forschungen und klinischen Studien von zwei Organisationen, der Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) und der British Ivermectin Recommendation Development (BIRD), ignorierte, die überzeugende Daten vorgelegt haben, die zeigen, dass Ivermectin COVID-19 verhindert und behandelt.

„Dr. Soumya Swaminathan hat diese Studien und Berichte ignoriert und absichtlich Daten über die Wirksamkeit des Medikaments Ivermectin unterdrückt, mit der Absicht, die Menschen in Indien von der Verwendung von Ivermectin abzubringen“, sagte die IBA in einer Erklärung.

In einem Post auf Twitter vom 10. Mai, der zwischenzeitlich gelöscht wurde, nachdem Swaminathan die Warnung erhalten hatte, schrieb sie: „Sicherheit und Wirksamkeit sind wichtig, wenn ein Medikament für eine neue Indikation verwendet wird. Die WHO empfiehlt, Ivermectin bei COVID-19 nicht einzusetzen, außer in klinischen Studien.“

Der rechtliche Hinweis verlangt eine klare Antwort von Swaminathan zu einer Reihe von Schlüsselpunkten, und der Verband sagte, dass er sich das Recht vorbehält, eine Strafverfolgung nach den Abschnitten des indischen Straf- und Katastrophengesetzes einzuleiten, falls keine klare Antwort gegeben wird.

Die indische Anwaltskammer zitierte den Fall von Judith Smentkiewicz, 80, die sich vollständig erholte, nachdem sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen worden war und ihr gesagt wurde, dass sie nur eine 20-prozentige Überlebenschance habe.

Ihre Familie erwirkte eine gerichtliche Verfügung, die es ihr erlaubte, zusätzliche Dosen von Ivermectin zu erhalten, nachdem die Ärzte gezögert hatten, ihr mehr als eine Dosis zu geben, so berichten die Buffalo News. Die Familie und die Anwälte sagen, dass Ivermectin ihr das Leben gerettet hat.

Der WHO wurde vorgeworfen, jede alternative Behandlung für COVID-19 zu unterdrücken, die außerhalb ihrer Empfehlungen liegt, unabhängig davon, ob sie funktioniert oder nicht.

Zuvor wurde in einer schockierenden Untersuchung aufgedeckt, dass die WHO Hydroxychloroquin aufgrund einer gefälschten Studie eines Pornostars und eines Science-Fiction-Autors verboten hat. Später, in einer laufenden Untersuchung, sagte ein französischer Arzt im Parlament aus, dass Gilead ihm Todesdrohungen schickte, nachdem er angefangen hatte, über Hydroxychloroquin als Heilmittel für COVID-19 zu sprechen.

Wie von GreatGameIndia bereits berichtet, hat sogar der Präsident von Madagaskar selbst eine sensationelle Behauptung aufgestellt, dass die WHO ihm 20 Millionen Dollar Bestechungsgeld für die COVID-19 Heilung angeboten hat. Das pflanzliche Heilmittel namens COVID-19 Organics, das aus Artemisia hergestellt wird, kann COVID-19 Patienten innerhalb von zehn Tagen heilen, so der Präsident. Er warf auch die Frage auf, ob es so viele Zweifel gäbe, wenn es ein europäisches Land wäre, das dieses Heilmittel tatsächlich entdeckt hätte.