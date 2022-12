Indische Regierung startet formelle Studie – Stehen die zunehmenden plötzlichen Herzstillstände im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen?

Indische Regierung startet formelle Studie – Stehen die zunehmenden plötzlichen Herzstillstände im Kontext der COVID-19-Impfstoffe?

In den indischen Medien wird über eine steigende Zahl plötzlicher Herzstillstände und Herzinfarkte berichtet, und das oberste Forschungsinstitut versucht mit einer Studie herauszufinden, warum.

Der indische Rat für medizinische Forschung (Indian Council of Medical Research, ICMR) hat eine Untersuchung eingeleitet, in der Fälle von plötzlichen Herzstillständen in der zweitbevölkerungsreichsten Nation der Welt und der sechstgrößten Volkswirtschaft, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, untersucht werden.

Könnten diese plötzlichen Vorfälle, einschließlich Todesfälle, mit COVID-19 oder den COVID-19-Impfstoffen in Verbindung stehen?

Die Forscher des ICMR wollen dies mit Hilfe einiger der besten Kardiologen des Landes und anderer Experten des All-India Institute of Medical Sciences (AIIMS) herausfinden.

Durch die Untersuchung von Fällen werden in einer „verbalen Autopsie“-Studie Daten und Begleitumstände der Verstorbenen gesammelt.