Indischer Mann behauptet, die Polizei habe ihm Nägel in Hände und Füße geschlagen, weil er keinen Mundschutz trug

Ein Mann in Indien behauptet, die Polizei hämmerte Nägel in seine Hände und Füße als Strafe dafür, dass er erwischt wurde, keine Gesichtsmaske zu tragen.

Ein Video des Mannes, der vor Schmerzen weint und dem ein großer Nagel aus der Hand ragt, wurde auf Twitter gepostet, wobei die Person erklärt, dass Polizisten der Polizeistation Baradari in Bareilly ihn körperlich angegriffen haben, bevor sie ihm die brutale Folter zugefügt haben.

Did the cops at Bariley's Baradari police station really hammer nails into this person's body for not wearing a mask.?@Uppolice — do you have an explaination? pic.twitter.com/yJfHYD9mTn — Radhika Parashar (@_RadhikaReports) May 26, 2021

Ein Polizeipräsident von Bareilly gab daraufhin eine Erklärung ab, in der er ankündigte, dass die Vorwürfe untersucht würden.

Letzten Monat wurde die Polizei in Indore auch dabei erwischt, wie sie rücksichtslos auf einen 35-jährigen Mann eintrat und ihn mit Füßen trat, der auf dem Weg war, seinen Vater im Krankenhaus zu besuchen.

These visuals from #Indore are saddening, police should be a bit more sensible. Stop such brutality. @makarandkale reports action has been taken by the govt against these policemen. pic.twitter.com/d8LxIpLcz3 — Utkarsh Singh (@utkarshs88) April 6, 2021

Im Hintergrund ist eine Kinderstimme zu hören, die nach „Papa“ schreit, während der Mann weiterhin von der Polizei brutal angegriffen wird.

Auch am Marine Drive in Mumbai wurden Personen, die gegen die Gesichtsmaskenregel verstoßen hatten, gezwungen, in der sengenden Sonne strafende Übungen zu absolvieren, während sie Gesichtsmasken trugen.

“Face mask rule violators at Marine Drive in Mumbai being made to do a “Murga” walk as punishment by Mumbai Police” Received on my ‘SignalWonderbox.’ A common punishment in the boarding school I attended. Comical, but physically taxing.I certainly won’t forget my mask!! pic.twitter.com/GnVY6NfasV — anand mahindra (@anandmahindra) March 30, 2021

Wie wir Anfang des Jahres berichteten, haben die Behörden auf Bali auch eine Form der Disziplinierung für Touristen eingeführt, die ohne Gesichtsmaske erwischt wurden, indem sie gezwungen wurden, in der Öffentlichkeit Liegestütze zu machen.