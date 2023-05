Initiativen der Zentralbanken für digitale Währungen stehen auf der Tagesordnung des kommenden „Sommer-Davos“ des Weltwirtschaftsforums in China

Davos Man möchte, dass Sie einem globalen System der sozialen Kreditwürdigkeit verpflichtet sind.

Das Weltwirtschaftsforum hat eine Liste der Co-Vorsitzenden für seine China-Konferenz im nächsten Monat veröffentlicht, und es überrascht nicht, dass für das Treffen im Juni eine rücksichtslos totalitäre Agenda, insbesondere im Bereich der Geldpolitik, in Aussicht gestellt wird.

Das von der KPCh gesponserte Treffen, das Annual Meeting of the New Champions, wird gemeinhin als „Sommer-Davos“ bezeichnet und findet seit über zehn Jahren statt, wurde aber während der Covid-Hysterie pausiert.

Um sich über das Sommer-Davos als Ganzes zu informieren, lesen Sie den letzten Beitrag des Dossiers über die WEF-CCP-Allianz:

Für das Weltwirtschaftsforum und Peking hat das Sommer-Davos die Aufgabe, Partnerschaften zwischen multinationalen Unternehmen und der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) zu fördern. Einst eine unbedeutende Veranstaltung, die weder in der Presse noch bei den Unternehmen viel Aufmerksamkeit erregte, ist Sommer-Davos zu einem Pflichttermin für Fortune-500-Unternehmen geworden, die der KPCh ihre Firmenseelen verkaufen wollen.

Die diesjährige Konferenz wird als eine Veranstaltung beworben, die sich auf die Weltwirtschaft konzentriert.

In der kürzlich veröffentlichten Einleitung des WEF zur bevorstehenden Sommerkonferenz in Davos heißt es:

„Die Weltwirtschaft befindet sich in einem entscheidenden Moment der Transformation. Etablierte Geschäfts- und Industriemodelle wurden nicht nur durch die COVID-19-Pandemie in Frage gestellt, sondern werden nun auch durch ein wettbewerbsintensiveres geopolitisches und geoökonomisches Umfeld auf die Probe gestellt.“

Wenn man sich mit diesem „Moment der Transformation“ näher beschäftigt, wird man feststellen, dass es einen sehr spezifischen Aktionspunkt für das diesjährige Sommer-Davos gibt, und alles deutet auf die Zentralisierung der Macht und eine stärkere Kontrolle der Menschen durch die Regierung hin, indem das Geld als Kontrollinstrument weiter bewaffnet wird.

Die Liste der Co-Vorsitzenden für Sommer-Davos umfasst einige sehr mächtige individuelle Kräfte und Sprachrohre für die Machtzentren der herrschenden Klasse, und sie bietet einen gewissen Einblick in das, was die Tagesordnung dominieren wird, wenn die Konferenz nächsten Monat beginnt.

Ngozo Okonjo-Iweala, die Vorsitzende der WTO, ist ein langjähriger Handlanger von Bill Gates und der übergeordneten Agenda von Davos. Ihre derzeitige Organisation hat kontinuierlich die Idee einer transnationalen digitalen Zentralbankwährung (CBDC) vorangetrieben.

Ein weiterer interessanter Neuzugang ist Jeremy Allaire, der das von BlackRock unterstützte Unternehmen Circle leitet. Sein Unternehmen verwaltet den digitalen „Stablecoin“ USDC, einen zentralisierten Vermögenswert, der der Welt immer wieder als ideale Plattform für eine staatlich kontrollierte CBDC angepriesen wird.

Eric Jing ist der Leiter der Ant Group, zu der Alipay, die weltweit größte digitale Zahlungsplattform, gehört. Alipay war kürzlich das erste Unternehmen, das Chinas digitalen Yuan CBDC in seine Zahlungsplattform integriert hat.

Nonkululeko Nyembezi ist der Vorsitzende der südafrikanischen Standard Bank, die CBDCs nachdrücklich unterstützt.

Angesichts der Besetzung der Co-Vorsitzenden scheint es, als wollten das WEF und die CCP, dass CBDCs bei der diesjährigen Konferenz ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Die beiden anderen wichtigen Branchen, die von den WEF-Co-Vorsitzenden in Davos unterstützt werden, sind natürliche Ressourcen und Nahrungsmittel.

Das Dossier wird in den kommenden Tagen und Wochen weiter über die Zusammenarbeit zwischen dem WEF und China berichten.