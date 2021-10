Inmitten der Kritik an der Finanzierung chinesischer Forschung entfernt NIH „Gain-of-Function“ von der Webseite

theepochtimes.com: Die National Institutes of Health (NIH) änderten letzte Woche einen wichtigen Teil ihrer Website, als sie dem Kongress mitteilten, dass von ihnen finanzierte Experimente in China der Definition von „gain-of-function“ entsprechen.

Die Bundesbehörde, die als NIH bekannt ist, hatte auf ihrer Website eine ausführliche Erklärung zur Funktionserweiterungsforschung, in der sie darauf hinwies, dass sich der Begriff auf jede Forschung bezieht, die einen biologischen Wirkstoff so verändert, dass er eine neue oder verbesserte Aktivität erhält.

Die Erklärung wurde jedoch zwischen dem 19. und dem 21. Oktober gelöscht – möglicherweise noch vor den jüngsten Enthüllungen der NIH vom 20. Oktober über die von ihnen in China finanzierte Forschung, bei der die Potenz eines Virus durch dessen Modifizierung erhöht wurde.

Auf der aktualisierten Seite heißt es nun in dem einzigen Verweis auf die Art der Forschung, dass es sich bei der Forschung mit verbesserten potenziellen Pandemieerregern (ePPPs) um eine Art der so genannten ‚gain-of-function‘-Forschung (GOF) handelt“.

Sie behauptet, dass „die überwiegende Mehrheit der GOF-Forschung keine ePPP beinhaltet und nicht in den Bereich der Aufsicht fällt, die für die Forschung mit ePPPs erforderlich ist.“

Die Aufsicht über die Forschung mit ePPP wird durch ein Rahmenwerk (pdf) geregelt, das die US-Regierung Ende 2017 herausgegeben hat, am selben Tag, an dem die NIH ihren jahrelangen Finanzierungsstopp für die meisten Gain-of-Function-Forschungen aufhob.

In dem Rahmenwerk gibt es keine Definition des Begriffs „gain-of-function“. Die einzige Erwähnung des Begriffs verweist auf eine Liste von Beispielen für Aktivitäten, die als ePPP gelten und nicht als solche. Diese Liste war zuletzt im Mai 2017 verfügbar, wie eine Überprüfung der Epoch Times ergab.

Eine NIH-Sprecherin bestätigte, dass die Webseite, ein „Hintergrundbericht“ über das Rahmenwerk, letzte Woche geändert wurde, etwa zur gleichen Zeit, als die Enthüllungen gemacht wurden.

Die Informationen über den Funktionsgewinn „wurden missbraucht bzw. falsch verwendet (und werden es immer noch) und stifteten Verwirrung (und werden es immer noch)“, so die Sprecherin in einer E-Mail an The Epoch Times.

„Der Backgrounder wurde aktualisiert, um Klarheit über den Umfang des Rahmens zu schaffen“, fügte sie hinzu.

Das NIH Office of Communications and Public Liaison habe die Entscheidung getroffen, die Seite zu ändern, so die Sprecherin. Sie wies darauf hin, dass eine separate Seite immer noch Einzelheiten über die Gain-of-Function-Forschung enthält, aber nicht annähernd so viele Informationen darüber, was genau die Art der Forschung ist, wie die vorherige Seite.

The Epoch Times hat eine Anfrage nach dem Freedom of Information Act für alle Mitteilungen und andere interne NIH-Dokumente bezüglich der Änderung eingereicht.

Der scheidende Direktor der Behörde, Dr. Francis Collins, und einer ihrer Spitzenbeamten, Dr. Anthony Fauci, stehen wegen ihrer Finanzierung von Forschungsarbeiten in China während und nach der Unterbrechung der Finanzierung der meisten Gain-of-Function-Forschungen unter verschärfter Beobachtung.

Die neuen Enthüllungen, so sagten einige Experten, zeigten, dass die Mittel tatsächlich in die GOF-Forschung geflossen sind, was im Widerspruch zu dem steht, was Collins und Fauci den Mitgliedern des Kongresses in Washington während öffentlicher Anhörungen zu Beginn dieses Jahres ausgesagt haben.

Sowohl Collins als auch Fauci halten an ihren Aussagen fest, obwohl Fauci seine Verteidigung am Sonntag änderte und sagte, die Experimente entsprächen nicht der Definition von „besorgniserregender Funktionsgewinnforschung“, nachdem er zuvor behauptet hatte, es handele sich überhaupt nicht um Funktionsgewinnforschung.

Der Abgeordnete Thomas Massie (R-Ky.), ein starker Kritiker der NIH, wies auf Twitter darauf hin, dass die Änderung der Webseite besorgniserregend sei.

„Anhaltende Propaganda ist ein Problem für Propagandisten. Wie lange wird es dauern, bis [die Regierung] die Internetarchivierung oder die Wiederveröffentlichung von Internetarchiven verbietet“, schrieb er.

Der Twitter-Nutzer Jeremy Redfern entdeckte die Aktualisierung der NIH als Erster.

Auch die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) wurde auf den Vorfall aufmerksam und schrieb: „Was haben die NIH zu verbergen?“

Die NIH und andere Gesundheitsbehörden haben während der COVID-19-Pandemie auch andere Seiten geändert.

So änderten die Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) kürzlich die Definition eines Impfstoffs von „ein Produkt, das das Immunsystem einer Person dazu anregt, eine Immunität gegen eine bestimmte Krankheit zu erzeugen und die Person vor dieser Krankheit zu schützen“ in „ein Präparat, das dazu verwendet wird, das körpereigene Immunsystem gegen eine Krankheit zu stimulieren“.

Ein Sprecher der Behörde erklärte gegenüber der Epoch Times, dass die frühere Definition „so interpretiert werden könnte, dass Impfstoffe zu 100 Prozent wirksam sind, was bei keinem Impfstoff jemals der Fall war, sodass die aktuelle Definition transparenter ist.“