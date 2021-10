Regieren durch Erpressung

Erschreckend ist beides, sowohl der bösartige Missbrauch von Kindern selbst als auch die erschreckenden Implikationen des Regierens durch Erpressung. Dieses verworrene Netz von widerwärtigen Allianzen wirft ein grelles Licht auf die politische Geschichte der USA, von der Prohibitionszeit bis hin zum Zeitalter Trump.

Jeffrey Epstein, der Milliardär, der jetzt wegen des Sexhandels mit Minderjährigen im Gefängnis sitzt, hat in den Wochen nach seiner Verhaftung am 6. Juli weiterhin die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen. Mit ein Grund für dieses anhaltende Medieninteresse sind Epsteins angebliche Beziehungen zu den Geheimdiensten und die neuen Informationen über das wahre Ausmaß der sexuellen Erpressungs-Operationen, die Epstein vermutlich jahrzehntelang betrieben hat.

Wie MintPress letzte Woche berichtete [1], war Epstein in der Lage, diese schmutzige Operation so lange zu betreiben, weil er gerade nur die neueste Inkarnation einer viel älteren, umfangreicheren Operation ist, die in den 1950er Jahren begann und möglicherweise sogar noch früher.

Angefangen hatte alles mit dem Mafia-verbundenen Schnapsbaron Lewis Rosenstiel und später mit Roy Cohn. Cohn war Rosenstiels Protegé und der zukünftige Mentor von Donald Trump. Somit betrieb Epstein nur eine von sehr vielen sexuellen Erpressungs-Operationen mit Kindern, die alle mit demselben Netzwerk verbunden sind. Diese Netzwerke umfassen Elemente des organisierten Verbrechens, mächtige Washingtoner Politiker, Lobbyisten und „Fixer“ („Problemlöser“, Anm. d. Übersetzers), die alle klare Verbindungen zu Geheimdiensten haben, ebenso zum FBI.

Dieser Bericht – Teil II dieser Serie mit dem Titel „Der Jeffrey Epstein-Skandal: Too Big To Fail“ – wird in Cohns enge Beziehungen zu der Reagan-Administration eintauchen, die auch eng mit den gleichen organisierten Verbrechens-Netzwerken – geführt von der berüchtigten Mafia-Figur Meyer Lansky – verbunden war. Dies wurde in Teil I bereits diskutiert [2]. Von besonderer Bedeutung ist das „Iran Contra“-Netzwerk, eine Gruppe von Reagan-Beamten und -Mitarbeitern, die Schlüsselrollen im Iran-Contra-Skandal innehatten. Obwohl es jahrelang relativ unbekannt geblieben ist, handelten viele Schlüsselfiguren dieses