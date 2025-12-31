Inmitten der Wirtschaftskrise ruft ein mit dem Mossad verbundenes X-Konto zu weiteren Protesten im Iran auf

Von Tyler Durden

Verfasst von Dave DeCamp über AntiWar.com

Ein persischsprachiger X-Account, der behauptet, Israels Mossad zu vertreten, rief am Montag zu Protesten im Iran auf und deutete an, dass die israelische Spionageagentur Agenten in die Demonstrationen vor Ort involviert habe.

„Lasst uns gemeinsam auf die Straße gehen. Die Zeit ist gekommen. Wir sind bei euch. Nicht nur aus der Ferne und verbal. Wir sind auch vor Ort bei euch“, erklärte der Account, der von den israelischen Medien als offizielles Sprachrohr des Mossad angesehen wird, auf Farsi.

Die Proteste im Iran wurden durch die steigende Inflation, den Zusammenbruch der Währung und die sich insgesamt verschlechternde wirtschaftliche Lage des Landes ausgelöst, das unter schweren US-Sanktionen steht.

Inmitten der Demonstrationen akzeptierte der iranische Präsident Masoud Pezeshkian den Rücktritt des Chefs der iranischen Zentralbank.

„Das Wohlergehen der Menschen ist mein tägliches Anliegen.Wir haben grundlegende Maßnahmen auf der Tagesordnung, um das Währungs- und Bankensystem zu reformieren und die Kaufkraft der Menschen zu erhalten“, schrieb Pezeshkian am Montag auf X.

„Ich habe den Innenminister beauftragt, die legitimen Forderungen der Demonstranten im Dialog mit ihren Vertretern anzuhören, damit die Regierung mit aller Kraft handeln kann, um Probleme zu lösen und verantwortungsbewusst zu reagieren“, fügte der iranische Präsident hinzu.

US-amerikanische und israelische Regierungsvertreter haben die Proteste zum Anlass genommen, um ihre Agenda gegen die iranische Regierung voranzutreiben. „Das iranische Volk will Freiheit. Es hat zu lange unter den Ayatollahs gelitten“, sagte der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, auf X.

Videos shared online show students at Tehran University chanting "Death to the dictator" as security forces withdrew while protesters moved toward the campus main gate. pic.twitter.com/lT41B1sfjx — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) December 30, 2025

Übersetzung von „X“: Online geteilte Videos zeigen Studenten der Universität Teheran, die „Tod dem Diktator“ skandieren, während sich die Sicherheitskräfte zurückziehen und die Demonstranten auf das Haupttor des Campus zusteuern.

„Wir stehen den Iranern auf den Straßen von Teheran und im ganzen Land zur Seite, die gegen ein radikales Regime protestieren, das ihnen nichts als wirtschaftlichen Niedergang und Krieg gebracht hat“, fügte Waltz hinzu.

Der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennet veröffentlichte ein Video in den sozialen Medien, in dem er die Iraner dazu aufforderte, „sich zu erheben.“

Maschinell übersetzte Version des Mossad-Beitrags aus dem persischen Original…

Die Unterstützung der Proteste im Iran durch die USA und Israel erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Präsident Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einen weiteren Krieg gegen das Land planen.

Während seines Besuchs bei Netanjahu in Mar-a-Lago erklärte Trump am Montag, er würde israelische Angriffe auf den Iran unterstützen, sollte Teheran sein Raketenprogramm „fortsetzen“.

***