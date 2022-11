Inmitten des FTX-Kryptowährungsskandals, testen große Banken gemeinsam mit dem FBI ein Pilotprogramm für den digitalen Dollar

Die Federal Reserve Bank of New York arbeitet mit zahlreichen globalen Finanzriesen zusammen, um ein zwölfwöchiges Pilotprogramm für den digitalen Dollar zu starten, gerade als der FTX-Kryptowährungsskandal das Vertrauen der Verbraucher in die digitale Währung erschüttert.

Die Federal Reserve Bank of New York kündigte an, dass sie sich mit globalen Finanzriesen zusammentun wird, um ein zwölfwöchiges Digital-Dollar-Pilotprogramm zu starten.

Im Rahmen des Experiments der New Yorker Fed soll mit Unterstützung einiger der größten Finanzinstitute der Welt geprüft werden, wie Banken digitale Dollar-Token innerhalb des Zentralbanksystems verarbeiten und ihre Auswirkungen quantifizieren können.

Citigroup, HSBC Holdings, Mastercard und Wells Fargo & Co. gehören zu den großen Banken, die an dem Versuch teilnehmen, der vom New York Innovation Center (NYIC) der Fed geleitet wird, so eine Presseerklärung vom 15. November.

Die Ankündigung erfolgte kurz nach Bekanntwerden des FTX-Skandals, der das Vertrauen der Verbraucher in digitale Währungen und Blockchain-Transaktionen erschüttert hat.

„Das NYIC freut sich auf die Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Bankengemeinschaft, um die Forschung zur Tokenisierung von Vermögenswerten und zur Zukunft der Finanzmarktinfrastrukturen in den USA voranzutreiben, da sich Geld und Bankwesen weiterentwickeln“, sagte Per von Zelowitz, Direktor des NYIC.

Erforschung der Machbarkeit digitaler Zentralbankwährungen

Einige Analysten sehen in dem Pilotprojekt ein Zeichen dafür, dass wichtige Finanzinstitute nach wie vor Vertrauen in die Nutzung dieser Technologie haben.

Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie haben sich in den letzten zehn Jahren nach anfänglicher Skepsis seitens der etablierten Institutionen zu wichtigen Faktoren in der Finanzwelt entwickelt.

Obwohl private Kryptowährungen und Stablecoins seit ihrem Höhepunkt vor einem Jahr stark rückläufig sind, hat die Technologie, die hinter digitalen Token steht, sowohl bei privaten Finanzinstituten als auch bei Zentralbanken auf der ganzen Welt Interesse geweckt.

Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) sind das digitale Token-Format des von Zentralbanken ausgegebenen Fiat-Geldes und könnten zwischen Finanzinstituten ausgetauscht werden, um bestehende Clearing- und Abwicklungsprozesse zu verbessern.

Die offizielle Akzeptanz digitaler Dollar-Token durch die Federal Reserve könnte möglicherweise die Effizienz und Geschwindigkeit des globalen Finanzsystems verbessern.

Michelle Neal, Leiterin der Markets Group der New Yorker Fed und Mitglied des Exekutivausschusses, erklärte gegenüber Reuters, dass die Verwendung eines digitalen Dollars der Zentralbank die Abwicklungszeit auf den Währungsmärkten beschleunigen könnte.

Viele Zentralbanken auf der ganzen Welt haben bereits angekündigt, dass sie die künftige Verwendung digitaler Währungen durch die Öffentlichkeit entwickeln oder in Erwägung ziehen, einschließlich der Ausgabe ihrer eigenen CBDCs.

Mindestens 112 Länder, die mehr als 95 % des weltweiten BIP repräsentieren, prüfen nach Angaben des Atlantic Council die Einführung eines CBDC.

Das dreimonatige Projekt, das die New Yorker Fed als reguliertes Haftungsnetzwerk (RLN) bezeichnet, wird in einer Testumgebung durchgeführt, in der nur simulierte Daten verwendet werden, berichtet Reuters.

Das RLN-Programm wird digitales Geld simulieren, das die Einlagen der Bankkunden repräsentiert, und sie durch simulierte Fed-Reserven auf einem gemeinsamen verteilten Ledger abrechnen.

Die Teilnehmer werden am Ende des Programms weitere Verbesserungen vorschlagen, um zu beurteilen, wie die Verwendung digitaler Währungen in Zukunft möglich werden könnte.

„Das [Projekt] wird auch die Machbarkeit eines programmierbaren digitalen Gelddesigns testen, das potenziell auf andere digitale Vermögenswerte erweitert werden kann, sowie die Realisierbarkeit des vorgeschlagenen Systems innerhalb der bestehenden Gesetze und Vorschriften“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Fed geht mit digitaler Währung voran

Die Fed hat im Januar einen ersten Schritt unternommen, um den Einsatz von CBDCs in Erwägung zu ziehen, nachdem sie ein Diskussionspapier zu diesem Thema veröffentlicht und eine viermonatige Diskussionsphase eröffnet hatte, um Beiträge aus der Öffentlichkeit zu erhalten.

In dem Papier heißt es, dass ein CBDC internationale Transaktionen rationalisieren und die dominante Rolle des US-Dollars als Weltreservewährung weiter aufrechterhalten und verhindern könnte, dass konkurrierende digitale Währungen populärer werden.

Peking arbeitet seit Jahren an einem Projekt für einen digitalen Yuan, um seine Bürger zu zwingen, Waren und Dienstleistungen ohne physische Währung zu bezahlen und ihn in sein soziales Punktesystem zu integrieren.

„Wir freuen uns darauf, mit der Öffentlichkeit, den gewählten Vertretern und einem breiten Spektrum von Interessengruppen zusammenzuarbeiten, während wir die Vor- und Nachteile einer digitalen Zentralbankwährung in den Vereinigten Staaten untersuchen“, sagte der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, nach der Veröffentlichung des Papiers.

In der Vergangenheit hat Powell erklärt, er sei „legitimerweise unentschlossen, ob die Vorteile einer Zentralbankwährung die Kosten überwiegen oder umgekehrt“, aber er sei dem Konzept gegenüber „offen“.

Er sagte, dass jede Entwicklung einer digitalen Währung durch die Federal Reserve die Genehmigung des Kongresses und eine breite Unterstützung durch die Öffentlichkeit erfordern würde.

Die New Yorker Fed erklärte, dass die Ergebnisse des neuen Pilotprojekts nach Abschluss des zwölfwöchigen Tests veröffentlicht werden.

Sie erklärte auch, dass das Pilotprogramm nicht dazu gedacht sei, ein bestimmtes politisches Ergebnis voranzutreiben oder darauf hinzuweisen, dass die Fed in naher Zukunft eine wichtige Entscheidung über die Einführung einer Zentralbankwährung treffen werde.

Bereits im September sagte Finanzministerin Janet Yellen, dass die Vereinigten Staaten darauf vorbereitet sein müssten, bei Bedarf ein CBDC einzuführen.

„Im Moment sind einige Aspekte unseres derzeitigen Zahlungssystems zu langsam oder zu teuer“, sagte Yellen.

CBDC und Datenschutzrechte

Viele Kritiker sind jedoch besorgt, dass eine digitale Währung, die von einer zentralen Behörde verwaltet wird, zu einem Verlust der Privatsphäre führen könnte, ähnlich dem, was die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) plant.

„Ohne Privatsphäre ist die Blockchain ein perfektes Werkzeug für die Überwachung der Finanzen ohne richterlichen Beschluss. Machen wir uns nichts vor, indem wir so tun, als ob es nicht so wäre“, erklärte Paul Grewal, der Leiter der Rechtsabteilung von Coinbase, letzten Monat in einem Tweet.

Ein digitaler Dollar wäre nicht anonym, räumte Powell ein, der die Einführung eines solchen Systems in Frage gestellt hat, da es nur eingeführt werden könnte, wenn es mit einem digitalen ID-System verbunden wäre.

„Wir würden versuchen, ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Privatsphäre und der Identitätsüberprüfung zu finden, die natürlich auch im heutigen traditionellen Bankensystem durchgeführt werden muss“, sagte er bei einer Veranstaltung der Banque de France am 27. September.

Da digitale IDs natürlich mit den Finanztransaktionen einer Person und ihren Aktivitäten in den sozialen Medien verknüpft würden, könnten sie sowohl von öffentlichen als auch von privaten Organisationen verwendet werden, um den Zugang zu bestimmten Dienstleistungen zu verweigern.

Die KPCh versucht, ihre digitale Währung in ihr Sozialkreditsystem zu integrieren, das entscheiden kann, welche Finanztransaktionen den Bürgern auf der Grundlage ihrer Einhaltung der Parteiregeln gewährt werden.

Das Weltwirtschaftsforum hat unterdessen Regierungen auf der ganzen Welt dazu ermutigt, digitale IDs und digitale Währungen mit der Einhaltung von Kohlenstoff-Fußabdrücken, Kommentaren in sozialen Medien und der Einhaltung von COVID-19-Impfstoffen zu verknüpfen, alles im Namen der Sicherheit.

Senator Ted Cruz (R-Texas) hat zusammen mit zwei anderen republikanischen Senatoren im März einen Gesetzesentwurf eingebracht, der es der Federal Reserve verbietet, CBDCs direkt an einzelne Amerikaner auszugeben, da sie befürchten, dass diese als finanzielles Überwachungsinstrument des Staates eingesetzt werden könnten.

„Dieser Gesetzentwurf ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Regierung nicht versucht, die Kryptowährung zu zentralisieren und zu kontrollieren, damit sie in den Vereinigten Staaten weiter gedeihen kann“, sagte Cruz.